Mejora de la experiencia de los jugadores con microservicios de baja latencia

March 30, 2023

Nuestra plataforma en la nube ampliamente distribuida está bien posicionada para ofrecer microservicios de baja latencia que son esenciales para una experiencia de juego fluida.

Con las expectativas de respuesta de juego en tiempo real más altas que nunca, los desarrolladores deben aprovechar todas las oportunidades para mejorar la experiencia del jugador. Una de las áreas en las que se presta mayor atención es el uso de arquitecturas distribuidas de baja latencia para mejorar varios aspectos del juego. Entre estos servicios se incluyen la correspondencia de jugadores, las clasificaciones, el chat en directo, el vídeo en directo y mucho más. 

Aunque estos servicios son prometedores, uno de los impedimentos para su éxito es el hecho de que los recursos informáticos necesarios a menudo no están ubicados geográficamente de forma óptima para ofrecer una experiencia de latencia realmente baja.  

Una experiencia de juego optimizada

Nuestros servicios de cloud computing, que se ejecutan en Akamai Cloud, proporcionan a los desarrolladores una plataforma y servicios para mejorar la experiencia de juego. Nuestra plataforma en la nube ampliamente distribuida está bien posicionada para ofrecer microservicios de baja latencia que son esenciales para una experiencia de juego fluida.

Además, como nuestros servicios de cloud computing utilizan herramientas de código abierto, los desarrolladores pueden crear, distribuir y gestionar microservicios de forma rápida y eficaz. Gracias a las herramientas de código abierto, no es necesario adquirir conocimientos patentados por otros, y los desarrolladores pueden aumentar la capacidad de forma rápida y sencilla según sea necesario, lo que garantiza que los jugadores tengan acceso a los recursos que necesitan para disfrutar de una experiencia de juego ágil y en tiempo real.

Eliminación de la incertidumbre de los precios

Pero, ¿qué ocurre con los costes de creación, implementación y gestión de varios servicios distribuidos?  Lamentablemente, los desarrolladores de juegos se han acostumbrado a un alto nivel de incertidumbre sobre los precios por parte de sus proveedores de nube. Esto puede ser especialmente problemático para los desarrolladores de juegos más pequeños, que pueden no tener los recursos necesarios para gestionar costes impredecibles y picos de facturación. 

Con precios transparentes y tarifas de salida más bajas, los servicios de cloud computing de Akamai pueden ofrecer un alivio financiero significativo frente a los picos de uso, junto con unos costes generales más predecibles y manejables. Además, gracias a las herramientas fáciles de usar y sencillas para los desarrolladores, así como a la galardonada asistencia que ofrece Akamai, es probable que también pueda ver beneficios significativos en los costes derivados de la contratación y la formación del personal de desarrollo.  

Seguridad de la experiencia de juego

La seguridad también es una prioridad para los desarrolladores de juegos, ya que los hackers y otros atacantes pueden poner en peligro la integridad de la experiencia de juego a través de microservicios. Nuestros servicios de cloud computing se ejecutan en Akamai Cloud, que ofrece soluciones de seguridad completas que protegen contra ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), robo de cuentas, malware y otras amenazas de seguridad. 

De hecho, Akamai fue nombrado líder en el informe Gartner® Magic QuadrantTM for Cloud Web Application and API Protection de 2022.

Las herramientas necesarias para experiencias de juego innovadoras

Los desarrolladores de juegos necesitan innovar para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo que incluye consolas, ordenadores, dispositivos móviles, realidad virtual y mucho más. Esta innovación incluye, sin duda, la distribución de microservicios de baja latencia, como la correspondencia de jugadores, las clasificaciones y el chat y el vídeo en directo. 

Los servicios de cloud computing de Akamai proporcionan a los desarrolladores un conjunto completo de herramientas y servicios para ofrecer una experiencia de juego atractiva, de alta disponibilidad y baja latencia. En combinación con la transparencia de los precios, las tarifas de salida más bajas y las soluciones de seguridad completas, es un enfoque ideal para desarrolladores de juegos de todos los tamaños. 

Más información

Información sobre la presentación de Akamai Cloud y más información sobre los servicios de cloud computing de Akamai que se ejecutan en Akamai Cloud.

