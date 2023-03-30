Mejora de la experiencia de los jugadores con microservicios de baja latencia

Con las expectativas de respuesta de juego en tiempo real más altas que nunca, los desarrolladores deben aprovechar todas las oportunidades para mejorar la experiencia del jugador. Una de las áreas en las que se presta mayor atención es el uso de arquitecturas distribuidas de baja latencia para mejorar varios aspectos del juego. Entre estos servicios se incluyen la correspondencia de jugadores, las clasificaciones, el chat en directo, el vídeo en directo y mucho más.

Aunque estos servicios son prometedores, uno de los impedimentos para su éxito es el hecho de que los recursos informáticos necesarios a menudo no están ubicados geográficamente de forma óptima para ofrecer una experiencia de latencia realmente baja.