Con su visión de un comercio global accesible para todos, DHgate utilizaba las API para transferir datos y establecer conexiones vitales entre sistemas. Como explica DongYuan Dou de DHgate: "Las API se utilizan de forma generalizada en todo el mundo como consecuencia de la adopción a gran escala de arquitecturas de microservicio y nativas de la nube". También destaca los desafíos y los riesgos potenciales asociados al uso de las API.

Además de intentar averiguar el número de API de su entorno operativo, esta empresa necesitaba saber qué datos personales o confidenciales se transferían a través de las API. También quería asegurarse de que solo se otorgara acceso a los datos a través de sus API a las personas autorizadas.

Todos estos requisitos eran fundamentales para una empresa como DHgate, que debía cumplir la Ley de Ciberseguridad de China, además de otras normativas extranjeras, como el RGPD y la CCPA. "Como las leyes y las normativas son cada vez más estrictas en diversos países, debemos controlar el uso de nuestras API y el acceso a ellas. Necesitamos protegernos frente a filtraciones y robos de datos, que pueden derivarse de ataques de denegación de servicio, defectos de diseño de las API y rastreadores web, entre otros", añade DongYuan Dou.