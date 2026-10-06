DHgate es una plataforma mayorista online que conecta a fabricantes y mayoristas chinos con clientes de todo el mundo. Desde que se fundó en 2004, esta empresa, que conecta a más de 77 millones de clientes registrados de más de 225 países y regiones, se ha afianzado como uno de los mercados empresa a empresa (B2B) con más reconocimiento de China. Al poner en marcha su plataforma mayorista de comercio global, DHgate se comprometió a proteger los datos personales y confidenciales durante el uso de las API para transferir datos y conectar sistemas. Estos objetivos de seguridad los pudo alcanzar gracias a las soluciones de Akamai.
"Las soluciones de Akamai nos ofrecieron una protección completa para nuestras API en el Edge".— DongYuan Dou, director de TI y Operaciones del Centro de Tecnología de DHgate Group
Conectando a las empresas chinas con clientes de todo el mundo
Exigencia de protección de datos
Con su visión de un comercio global accesible para todos, DHgate utilizaba las API para transferir datos y establecer conexiones vitales entre sistemas. Como explica DongYuan Dou de DHgate: "Las API se utilizan de forma generalizada en todo el mundo como consecuencia de la adopción a gran escala de arquitecturas de microservicio y nativas de la nube". También destaca los desafíos y los riesgos potenciales asociados al uso de las API.
Además de intentar averiguar el número de API de su entorno operativo, esta empresa necesitaba saber qué datos personales o confidenciales se transferían a través de las API. También quería asegurarse de que solo se otorgara acceso a los datos a través de sus API a las personas autorizadas.
Todos estos requisitos eran fundamentales para una empresa como DHgate, que debía cumplir la Ley de Ciberseguridad de China, además de otras normativas extranjeras, como el RGPD y la CCPA. "Como las leyes y las normativas son cada vez más estrictas en diversos países, debemos controlar el uso de nuestras API y el acceso a ellas. Necesitamos protegernos frente a filtraciones y robos de datos, que pueden derivarse de ataques de denegación de servicio, defectos de diseño de las API y rastreadores web, entre otros", añade DongYuan Dou.
"La implementación de API Security ha sido rápida y sencilla, y ha mejorado nuestra capacidad de observación de forma drástica".— DongYuan Dou, director de TI y Operaciones del Centro de Tecnología de DHgate Group
Implementación rápida y sencilla de una protección eficaz
DHgate complementó las medidas de seguridad existentes con un conjunto de productos de Akamai que funcionan de forma coordinada para dar solución a sus problemas de seguridad. En el Edge de la red, utilizó Akamai API Security, Akamai App & API Protector y Akamai Bot Manager.
DongYuan Dou resalta la sencillez en la implementación de API Security: "La implementación de API Security ha sido rápida y sencilla, y ha mejorado nuestra capacidad de observación de forma drástica". En DHgate, pensábamos que tendríamos que implementar API Security en cada aplicación, pero logramos llevarlo a cabo como un tipo de puerta de enlace en el nivel intermedio de TI de la empresa.
Seguridad en varias capas
API Security proporcionó visibilidad de todos los recursos de API de la empresa, y Bot Manager detectó de forma eficaz el tráfico de bots y mitigó aquellos maliciosos en el Edge. Con la función de conector nativo, API Security bloqueó las amenazas a instante con App & API Protector. "API Security nos permitió visualizar los recursos de API con vulnerabilidades de seguridad importantes y un alto riesgo de filtraciones de datos", afirma DongYuan Dou.
Si un riesgo superaba la capa de seguridad, DHgate estaba protegido con detección de intrusiones y sistemas de prevención, junto con un firewall de aplicaciones web. Además, implementaba su propia puerta de enlace para aplicar medidas de seguridad básicas, como la limitación de velocidad y la autenticación de acceso a API. DongYuan Dou concluye: "Junto con nuestros esfuerzos, los productos de Akamai pudieron resolver nuestros puntos débiles".
Acerca de DHgate
Desde su fundación en 2004, DHgate se ha convertido en el mercado de comercio electrónico B2B transfronterizo más importante de China, con más de 34 millones de anuncios publicados al año. DHgate realiza operaciones a nivel global y cuenta con oficinas en distintos lugares del mundo, como Estados Unidos y Reino Unido, por lo que consigue llegar a millones de personas con productos y servicios de confianza. A fecha del 31 de diciembre de 2023, DHgate atendía a más de 77 millones de clientes registrados, provenientes de 225 países y regiones, conectándolos a más de 2,6 millones de vendedores en China y otros países. Para obtener más información, visite DHgate.com y siga a @DHgate.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.