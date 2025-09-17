Ottenete un inventario delle vostre API a livello aziendale

Mantenere un inventario completo e sempre aggiornato di tutte le API utilizzate nella vostra organizzazione è cruciale per un'efficace strategia di sicurezza delle API. I rilevamenti on-demand o giorno per giorno non bastano, a causa della gravità dei rischi legati agli attacchi alle API. Inoltre, la capacità di poter effettivamente vedere il reale comportamento delle API (chiamate API) è necessaria per consentire ai membri principali dei team addetti alla sicurezza, allo sviluppo e alle operazioni di comprendere le modalità di utilizzo o abuso delle API, così da garantire la comunicazione e le analisi dei vari casi ai team dell'organizzazione.

API Security offre un rilevamento automatizzato e costante delle API mediante l'uso di varie tecnologie e infrastrutture. Rileva anche le API appena distribuite e confronta le loro proprietà con la documentazione esistente. API Security rileva le API ombra spesso ignorate e i casi noti di vulnerabilità delle API, come quelle riportate nell'elenco OWASP con i 10 principali rischi per la sicurezza delle API.

L'individuazione delle API è un processo continuo e il nostro monitoraggio costante rileva nuove API e le eventuali modifiche apportate a quelle esistenti. I team addetti alla sicurezza hanno a disposizione una visibilità impareggiabile e sono i primi a sapere quando gli sviluppatori distribuiscono una nuova API o un nuovo servizio.