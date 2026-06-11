- Monitoreo y soporte 24/7 para la detección de ataques a API, mitigación y orientación de expertos.
- API Security Operationalization and Advisory Services para una personalización y orientación continuas en materia de seguridad.
- Gestión de problemas y soporte escalable para adaptarse a las necesidades de seguridad en constante evolución.
- Búsqueda de amenazas y análisis de comportamiento para descubrir las vulnerabilidades de su estrategia de seguridad.
- Equipos de servicios profesionales para respaldar la configuración y el ajuste de protocolos.
- SLA mejorados para una detección más rápida y una respuesta eficaz de sus defensas.
MDR dedicados para la seguridad de sus API: detecte, aborde y proteja las API de manera ininterrumpida
Proteja sus API con análisis de incidentes llevados a cabo por expertos y una respuesta rápida. Akamai Managed Service for API Security permite a las organizaciones gestionar la seguridad de las API, reducir el impacto de los ataques e implementar una estrategia de defensa sólida y escalable.
Anticípese a las amenazas de API con supervisión proactiva y respuesta ante incidentes
Cómo funciona Managed Service for API Security
Características
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