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Managed Service for API Security

Garantice la seguridad de sus API sin interrupciones con asistencia en la supervisión proactiva, detección y respuesta

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MDR dedicados para la seguridad de sus API: detecte, aborde y proteja las API de manera ininterrumpida

Proteja sus API con análisis de incidentes llevados a cabo por expertos y una respuesta rápida. Akamai Managed Service for API Security permite a las organizaciones gestionar la seguridad de las API, reducir el impacto de los ataques e implementar una estrategia de defensa sólida y escalable.

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Anticípese a las amenazas de API con supervisión proactiva y respuesta ante incidentes

Mejore sus protecciones de seguridad de API

Un único servicio gestionado que se integra con su amplia estrategia de seguridad, lo que minimiza los riesgos para su sistema y sus datos.

Mitigue las amenazas de API con la experiencia de SOCC

El SOCC global de Akamai proporciona inteligencia avanzada contra amenazas y gestión proactiva de incidentes.

Agilice la respuesta ante incidentes con la supervisión ininterrumpida

Servicio ininterrumpido de supervisión que optimiza la detección, el análisis y la mitigación de incidentes de seguridad.

Cómo funciona Managed Service for API Security

Supervisar

La detección avanzada identifica y evalúa actividades de API maliciosas o de alto riesgo.

Mitigar

Los analistas de seguridad de API investigan eventos y buscan activamente patrones de ataque, vulnerabilidades y anomalías.

Informe

Equipos de expertos brindan mitigación y/o recomendaciones prácticas y soluciones a la causa raíz.

Prevención

Obtenga acceso sin interrupciones al centro de control de operaciones de seguridad (SOCC) de Akamai para obtener orientación y prevenir futuras amenazas.

Características

  • Monitoreo y soporte 24/7 para la detección de ataques a API, mitigación y orientación de expertos.
  • API Security Operationalization and Advisory Services para una personalización y orientación continuas en materia de seguridad.
  • Gestión de problemas y soporte escalable para adaptarse a las necesidades de seguridad en constante evolución.
  • Búsqueda de amenazas y análisis de comportamiento para descubrir las vulnerabilidades de su estrategia de seguridad.
  • Equipos de servicios profesionales para respaldar la configuración y el ajuste de protocolos.
  • SLA mejorados para una detección más rápida y una respuesta eficaz de sus defensas.

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