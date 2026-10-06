Netskope es un líder mundial en ciberseguridad que está redefiniendo la seguridad de la nube, los datos y la red. Miles de clientes, incluidas más de 25 empresas de la lista Fortune 100, confían en Netskope para hacer frente a las amenazas emergentes, facilitar los procesos de transición tecnológica y cumplir la normativa.
En Netskope garantizan la protección de numerosas áreas tecnológicas fundamentales, entre ellas decenas de miles de API en todo el mundo. Por eso, la empresa decidió que era necesario adoptar un nuevo enfoque que fuera más allá de la seguridad tradicional de las aplicaciones. Tras detectar ciertas brechas en la estrategia de seguridad de API de uno de sus clientes, Netskope recurrió a Noname Security (ahora una empresa de Akamai) para adquirir las herramientas de nueva generación necesarias para protegerlos de ataques maliciosos a sus API.