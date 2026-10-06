Netskope decidió utilizar la plataforma de seguridad de API de Noname (ahora parte de Akamai API Security) para proteger sus API tanto en la fase previa a la producción como durante la producción propiamente dicha. Con el fin de proteger las API en fase de producción, utilizaron el módulo de detección de Akamai API Security para conseguir un inventario preciso de las API de sus clientes, tanto internas como externas y de terceros, y clasificaron los datos confidenciales que contenían. Una vez creado el inventario, usaron el módulo de protección del tiempo de ejecución para detectar anomalías y bloquear los ataques a las API en tiempo real.

En la fase previa a la producción, recurrieron a la utilísima solución de Akamai para pruebas de seguridad de API, capaz de detectar vulnerabilidades y errores de configuración antes de implementar nada. Con ella, las empresas pueden ejecutar automáticamente más de 100 pruebas dinámicas que simulan tráfico malicioso para así proteger su código y las API que están a punto de publicarse.

Al evaluarlo todo, los desarrolladores detectaron al instante las funciones que necesitaban y tuvieron claro que Akamai podría ayudarles cuando les faltara una especificación de API antigua, ya que con la herramienta se puede desarrollar rápidamente. Además, ya no tendrían que consultar el código para entenderla, porque la especificación se crea automáticamente. Lo mismo ocurre con los registros y las transacciones. Los desarrolladores podrían realizar consultas en diferentes sistemas y analizar las líneas de registro.

Con tantas ventajas, no es de extrañar que la plataforma fuese todo un éxito para el equipo de seguridad también. El equipo no solo empezó a detectar ataques convencionales, sino que también identificó amenazas más sofisticadas.