Ex Machina comenzó el despliegue de Livery, su solución de latencia ultrabaja, en el primer trimestre de 2020 y, hoy en día, ya lo utilizan varios clientes de diferentes países. Ex Machina cumple plenamente con la certificación de codificador de ULL de Akamai. Esta certificación es muy importante, pero el verdadero factor sorpresa es la demostración de la solución de Ex Machina. "Mostramos dos dispositivos reproduciendo vídeo de baja latencia perfectamente sincronizados y, con solo pulsar un botón, podemos convertirlo en una experiencia interactiva. El deseo de Akamai de promover los mejores casos de uso en la innovación de ULL nos dio la idea para crearlo; no habríamos podido conseguirlo sin Akamai", continúa Elfferich.



La capacidad única que tiene Akamai de ofrecer streaming de vídeo de ULL a nivel mundial, junto con la capacidad de Ex Machina de que los reproductores de vídeo mantengan un retraso común al calcular la latencia y ajustar la velocidad de reproducción, ha permitido que Ex Machina proporcione streaming de ULL sincronizado a escala.



Ex Machina realizó pruebas en varios países para determinar la latencia más baja posible de extremo a extremo. El objetivo de estas pruebas y los resultados relacionados era determinar el rendimiento de la configuración de producción en diferentes países. Se probó el reproductor web Livery en equipos de sobremesa con Windows 10 y el navegador Chrome. Además, se utilizó un streaming en directo con DASH a 1,0 Mbps. Los resultados se registraron después de 30 segundos de tiempo de reproducción. Cuando se producía un almacenamiento en búfer o una interrupción, o cuando el búfer se situaba por debajo del 30 %, la prueba fallaba y se reiniciaba con un objetivo de mayor latencia.



La primera prueba incluía un codificador ubicado en los Países Bajos que introducía contenido al punto de entrada de Akamai en España. Se registraron las siguientes latencias de extremo a extremo: Países Bajos (0,43 s), India (0,84 s), Canadá (0,62 s), Ucrania (0,71 s), Vietnam (1,20 s), Sri Lanka (2,08 s), Singapur (1,04 s), Nigeria (2,37 s), Kenia (1,38 s), Rumanía (0,81 s) y Guatemala (0,73 s). Estos son los valores medios de latencia de extremo a extremo e incluyen 0,06 segundos que añade el hardware del codificador de Ex Machina.



La segunda prueba medía la latencia y se relacionó con una calidad de streaming aceptable. Se utilizó un vídeo de 1080p con una velocidad de bits de 1,5 Mb/s y una pista de audio de 96 kb/s durante la prueba de 30 minutos. La ubicación de entrada se encontraba en Ámsterdam (Países Bajos) y en total se realizaron 80 pruebas en 13 países. Las pruebas se realizaron con iOS, Android y reproductores web, todos con conexiones Ethernet, 4G o Wi-Fi, y una latencia de extremo a extremo de 1 a 3 segundos.



La calidad del streaming se definió como el porcentaje de almacenamiento en búfer: el índice del tiempo total de interrupción en relación con el tiempo total de la sesión. Un porcentaje menor al 1 % se consideró de buena calidad para un streaming de baja latencia.



Resultados de la prueba: diez de los 13 países obtuvieron un porcentaje de almacenamiento en búfer menor al 1 % con un valor de latencia de 2 o 3 segundos. Los resultados detallados se muestran en la siguiente tabla.