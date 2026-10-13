Ex Machina는 2020년 1분기부터 ULL 제품인 Livery를 출시했으며, 현재 전 세계 여러 고객이 이 제품을 사용하고 있습니다. Ex Machina는 Akamai의 ULL 인코더 인증을 완벽하게 준수합니다. Ex Machina가 솔루션을 시연할 때 제공하는 실제 경험은 인증만큼이나 중요합니다. 엘페리치는 “지연 시간이 짧고 완벽하게 동기화된 비디오를 표시하는 두 개의 디바이스를 보여줍니다. 그런 다음 버튼을 눌러 이를 대화형 경험으로 전환합니다. Akamai가 ULL 혁신에 관한 최고의 사용 사례를 장려하기 위해 노력했기 때문에 이러한 솔루션을 구축하는 아이디어를 얻을 수 있었습니다. Akamai의 도움이 없었다면 불가능했을 것입니다.”라고 말합니다.



ULL 비디오 스트리밍을 전 세계에 전송하는 Akamai의 독보적인 역량은 지연 시간을 계산하고 재생 속도를 조정함으로써 비디오 플레이어가 일반적인 수준의 지연 시간을 유지하도록 지원하는 Ex Machina의 역량과 결합함으로써 Ex Machina는 동기화된 ULL 스트리밍을 대량으로 전송할 수 있게 되었습니다.



Ex Machina는 여러 국가에서 테스트를 진행해 가장 낮은 글래스 투 글래스(glass-to-glass) 지연 시간을 파악했습니다. 테스트 목표와 관련 결과는 다양한 국가에서 프로덕션 설정의 성능을 파악하기 위한 것이었습니다. 이 테스트는 Chrome 브라우저를 사용하는 Windows 10 데스크톱에서 Livery 웹 플레이어를 사용해 수행되었습니다. 테스트에는 1.0 Mbps DASH 라이브 스트리밍이 사용되었습니다. 30초의 재생 시간이 끝난 후에 결과가 기록되었습니다. 리버퍼링이나 끊김 현상이 발생하는 경우 또는 버퍼가 30% 미만인 경우 테스트는 실패하였고 지연 시간이 더 긴 타겟을 사용해 재시작되었습니다.



첫 번째 테스트에는 스페인에 있는 Akamai 엔트리 포인트로 콘텐츠를 인제스트하는 네덜란드 소재 인코더가 포함되었습니다. 글래스 투 글래스 지연 시간은 다음과 같이 기록되었습니다. 네덜란드(0.43초), 인도(0.84초), 캐나다(0.62초), 우크라이나(0.71초), 베트남(1.20초), 스리랑카(2.08초), 싱가포르(1.04초), 나이지리아(2.37초), 케냐(1.38초), 루마니아(0.81초), 과테말라(0.73초). 이 값은 글라스 투 글라스 지연 시간 평균값이며 Ex Machina 인코더 하드웨어에 의해 추가된 0.06초의 값이 포함됩니다.



두 번째 테스트는 지연 시간을 측정하였으며 이를 허용 가능한 스트리밍 품질과 연관시켰습니다. 30분이 소요된 테스트 진행 중에 비트레이트가 1.5Mbps이고 오디오 트랙이 96kbps인 1080p 비디오가 사용되었습니다. 인제스트 위치는 네덜란드 암스테르담이었으며 13개 국가에서 총 80건의 테스트를 진행했고 이더넷, 4G 또는 Wi-Fi가 연결된 iOS, Android, 웹 플레이어를 사용했으며 글래스 투 글래스 지연 시간은 1~3초입니다.



스트리밍 품질은 총 세션 타임 대비 끊김 현상이 발생한 총 시간의 비율인 리버퍼링 비율로 정의되었고 리버퍼링 비율이 1% 미만이면 지연 시간이 짧은 스트리밍이며 품질이 우수한 것으로 간주하였습니다.



테스트 결과: 13개 국가 중 10개 국가에서 리버퍼링 비율이 1% 미만이었으며 지연 시간 값은 2초 또는 3초였습니다. 자세한 결과는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.