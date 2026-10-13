Ex Machina ha iniziato a implementare il suo prodotto ULL, Livery, nel primo trimestre del 2020 e attualmente il prodotto è utilizzato da vari clienti a livello globale. Ex Machina è pienamente conforme alla certificazione per encoder ULL di Akamai. Benché la certificazione sia molto importante, il vero entusiasmo si scatena quando Ex Machina esegue una dimostrazione della soluzione. "Utilizziamo due dispositivi che mostrano un video a latenza ridotta e perfettamente sincronizzato e poi, premendo un pulsante, lo trasformiamo in un'experience interattiva. È stata l'intensa promozione dei migliori casi di utilizzo dell'innovazione ULL da parte di Akamai a darci l'idea di creare questa dimostrazione, e non saremmo stati in grado di farlo senza Akamai", continua Elfferich.



La capacità unica di Akamai di garantire la delivery di streaming video ULL a livello globale, unita alla capacità di Ex Machina di mantenere un ritardo uniforme tra i lettori calcolando la latenza e regolando la velocità di riproduzione, ha consentito a Ex Machina di offrire lo streaming ULL sincronizzato su vasta scala.



Ex Machina ha svolto test in più paesi per stabilire quale fosse la minima latenza complessiva ("glass-to-glass") possibile. Lo scopo del test e dei relativi risultati era stabilire le performance della sua configurazione di produzione nei diversi paesi. Il test è stato eseguito con il lettore web Livery su desktop Windows 10 utilizzando il browser Chrome. Per il test, è stato utilizzato un flusso live DASH da 1,0 Mbps. I risultati sono stati registrati dopo una riproduzione di 30 secondi. Ogni volta che si è verificato un evento di rebuffering o di arresto oppure il buffer è sceso al di sotto del 30%, il test è stato considerato non riuscito ed è stato riavviato con un obiettivo di latenza più elevato.



Nel primo test, un encoder situato nei Paesi Bassi ha acquisito contenuti in un punto di ingresso Akamai in Spagna. Sono state registrate le seguenti latenze glass-to-glass: Paesi Bassi (0,43 sec.), India (0,84 sec.), Canada (0,62 sec.), Ucraina (0,71 sec.), Vietnam (1,20 sec.), Sri Lanka (2,08 sec.), Singapore (1,04 sec), Nigeria (2,37 sec.), Kenya (1,38 sec.), Romania (0,81 sec.) e Guatemala (0,73 sec.). Questi sono i valori medi della latenza glass-to-glass e includono 0,06 secondi aggiunti dall'hardware dell'encoder di Ex Machina.



Il secondo test ha misurato la latenza mettendola in relazione a una qualità accettabile dello streaming. Durante il test, della durata di 30 minuti, è stato utilizzato un video a 1080p con un bitrate di 1,5 Mbps e una traccia audio di 96 kbps. La località di acquisizione si trovava ad Amsterdam nei Paesi Bassi e sono stati eseguiti in totale 80 test in 13 paesi. I test sono stati eseguiti con lettori iOS, Android e web, tutti dotati di connessioni Ethernet, 4G o Wi-Fi e una latenza glass-to-glass di 1 - 3 secondi.



La qualità dello streaming è stata definita come la percentuale di rebuffering, ossia il rapporto tra il tempo totale di arresto e il tempo totale della sessione, e una percentuale di rebuffering < 1% è classificata come buona qualità per uno streaming a latenza ridotta.



Risultato dei test: dieci paesi su 13 hanno fatto registrare una percentuale di rebuffering < 1% con un valore di latenza di 2 o 3 secondi. La tabella seguente riporta i risultati in dettaglio.