Ex Machinaは、2020年第1四半期にULL製品であるLiveryを発売し、この製品は現在世界中で多くの顧客に利用されています。同社はAkamaiのULLエンコーダー認定に完全に準拠していますが、認定と同様に重要なのは、実際に使用した時に得られる「ワクワク感」です。Ex Machinaはソリューションのデモンストレーションでこれを示しました。「2台のデバイスを完全に同期させて低レイテンシーの動画を表示し、ボタンを1つ押すだけでインタラクティブ体験に切り替えます。当社がこのような着想を得られたのは、ULLイノベーションに最適なユースケースを推進しようとするAkamaiの熱意のおかげです。Akamaiがなければ実現できなかったと思います」と、Elfferich氏は話しています。



ULL動画ストリーミングを世界に配信するAkamaiのユニークな機能と、レイテンシーを計算して再生速度を調整することで動画プレーヤーが一定のレイテンシーを保つようにするEx Machinaの能力を結びつけることによって、Ex Machinaは大規模な同期ULLストリーミングの配信を実現しました。



Ex Machinaは、Glass to Glassレイテンシーにおける可能最小値を判断するために複数の国でテストを実施しました。このテストおよび関連する計算の目的は、本番環境セットアップでのパフォーマンスを国別に判断することです。テストはWindows 10デスクトップのLivery Webプレーヤーで行い、ブラウザーにはChromeが使用されました。1.0 MbpsのDASHライブストリームを使用し、再生後30秒で結果を記録します。リバッファリングイベントや中断が発生した場合、またはバッファが30%を下回った場合、テストは不合格となり、レイテンシー目標値を高めてテストを再開します。



初回のテストでは、オランダに所在するエンコーダーでスペインにあるAkamaiのエントリポイントにコンテンツをインジェストしました。記録されたGlass to Glassレイテンシーは次のとおりです。オランダ（0.43秒）、インド（0.84秒）、カナダ（0.62秒）、ウクライナ（0.71秒）、ベトナム（1.20秒）、スリランカ（2.08秒）、シンガポール（1.04秒）、ナイジェリア（2.37秒）、ケニア（1.38秒）、ルーマニア（0.81秒）、グアテマラ（0.73秒）。これらの値はGlass to Glass平均レイテンシー値であり、Ex Machinaのエンコーダーハードウェアによる0.06秒の遅延が追加されています。



2回目のテストではレイテンシーを測定し、その結果を、許容可能なストリーミング品質と関連付けました。ビットレート1.5 Mbps、音声トラック96 kbpsの1080p動画を使用して30分間のテストを行いました。インジェスト地はオランダのアムステルダムとし、13か国で合計80回のテストを実施しました。テストには、iOS、Android、Webプレーヤーを使用し、これらすべてをイーサネット、4G、またはWi-Fiで接続し、Glass to Glassレイテンシー値を1～3秒にして調査しました。



ストリーミングの品質はリバッファリングのパーセンテージ、つまり総セッション時間に対する合計中断時間の割合として定義し、リバッファリングのパーセンテージが1%未満であれば、低レイテンシーストリーミングで良好な品質とみなします。



テスト結果：13か国のうち10か国は、レイテンシー値2秒または3秒でリバッファリングパーセンテージが1%未満になりました。詳しい結果は以下の表をご覧ください。