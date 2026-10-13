Ex Machinaは、世界のブランド企業やメディア企業向けに、革新的なマルチスクリーンソリューションや人気の高い最先端のアプリを構築してきました。現在は、セカンドスクリーンアプリや双方向ゲームツールから、買い物可能な動画分野の次世代型双方向ソリューションまで、マルチプラットフォーム、マルチデバイスのエンドユーザー双方向性の実現に取り組んでいます。最近の画期的成果は、満たされていないニーズへの対応方法の発見です。同一画面での双方向性に対応した超低レイテンシー（ULL）の同期ストリーミングを実現しました。
「当社が継続的に進化し、革新的な機能を追加して、ユーザーが双方向でやりとりする新たな方法を生み出すことができたのは、包括的なフレームワークのおかげです」と、Ex MachinaのCEOであるJeroen Elfferich氏は説明しています。
「当社が業界をリードする動画プラットフォームとツールを確立できたのはAkamaiのおかげです。数百万人が好きなテレビ番組、イベント、ライブストリーミングを視聴しながら、リアルタイムでやりとりできます。業界でも群を抜く規模ですが、障害が発生することはありません」—Jeroen Elfferich氏、Ex Machina、CEO
満たされていない市場ニーズに対応する
Ex Machinaは、世界のブランド企業やメディア企業向けに、革新的なマルチスクリーンソリューションや人気の高い最先端のアプリを構築してきました。現在は、セカンドスクリーンアプリや双方向ゲームツールから、買い物可能な動画分野の次世代型双方向ソリューションまで、マルチプラットフォーム、マルチデバイスのエンドユーザー双方向性の実現に取り組んでいます。最近の画期的成果は、満たされていないニーズへの対応方法の発見です。同一画面での双方向性に対応した超低レイテンシー（ULL）の同期ストリーミングを実現しました。
大規模な同期ULLストリーミングの実現
「セカンドスクリーン体験の実現以降、双方向性は単一のインターフェースで直接動画に統合されるべきだと思うようになりました。グローバルにスケーリングでき、世界中の数百万台のデバイスで超低レイテンシー（ULL）の同期ストリーミングを実現するストリーミングソリューションを提供できると考えたのです」と、Elfferich氏は述べています。
Ex Machinaは、ライブ動画と双方向性を備えたいくつかのアプリおよび昨年公開されたTwitchの拡張機能を使用して、エンドユーザーのふるまいを調査しました。その結果、エンゲージメントが高く積極的にライブストリームに参加している視聴者は、受動的な視聴者よりも視聴時間が150%長いことが分かりました。基本的な動画インタラクション（投票など）は90%のエンゲージメント率に達する可能性があります。より複雑なゲーミフィケーションのエンゲージメント率は30%～50%です。Ex Machinaは、双方向性を必要とするすべての動画アプリケーションがこうしたソリューションからメリットを得られる可能性があると認識しました。たとえば、カメラの切り替えを必要とするスポーツ放送や、視聴者を招いてその回答に合わせてインタラクティブに進行するゲームショーなどです。このアプリケーションは、全員参加の双方向会議の実施など、企業向けに拡張することもできます。
そのようなビジョンを基に、Ex Machinaはストリーミング動画の枠を超え、超低レイテンシー、同期、双方向の機能を特長とする新たなソリューションの開発を計画しました。そしてWebRTCに基づく双方向レイヤーと動画を結合するソリューションの構築に着手したところ、問題が生じました。Ex Machinaのプロジェクトマネージャー、Jeroen Mol氏は次のように述べています。「WebRTCは速度やリアルタイム機能においては無敵ですが、数十万人のプレイヤーに対応し、トラフィックの急増にも耐えられるような1対多のプラットフォームとしては構築できなかったのです。しかも、WebRTCには専用のホスティングソリューションが必要なため、柔軟性が劣り、費用もかかります」。
数千人規模の同時ユーザーに対応するソリューションやアプリについて、幅広い開発経験を持つEx Machinaには、ライブ動画ストリーミングに関して満たす必要のある3つの主な要件がわかっていました。それは、最小レイテンシー、最高動画品質、そして最低価格です。数百人から数千人規模へと同時ユーザー数をすぐに拡大できることや、世界各地で利用できることに加え、ULLも実現する必要がありました。
他社にはないAkamaiの特長を活用する
市場調査の結果、Ex MachinaはAkamaiの低レイテンシー・ストリーミング・ソリューションを利用することにしました。Akamaiは、低レイテンシーやCommon Media Application Format（CMAF）を推進する先駆者の1社であり、2015年当初から低レイテンシーストリーミングの達成に取り組んできました。現在Akamaiは、チャンク形式のエンコードおよび転送によるCMAFを使用した低レイテンシー・ストリーミング・ワークフローをサポートしています。Ex MachinaはULL双方向動画ソリューションを実現するために、Akamaiの標準ベースのDASH-CMAFアプローチを採用しました。このアプローチにより、Ex Machinaは、WebRTCで生じた2つの大きな問題、つまり、複数の同時プレイヤーへの対応と、それを他のULLストリーミングソリューションよりも明らかに低いコストで実現するという課題を克服することができました。
「現時点では、チャンク方式の動画配信に最も適したプロトコルはDASHです。これをCMAFと結合し、エンコーダー、CDN、およびクライアントのふるまいと組み合わせることで、システム全体の低レイテンシーを達成できます。また、この方法はシングルコンテナであるため、エンドユーザーのデバイスについて心配せずに済みます」と、Mol氏は説明しています。
Elfferich氏も次のように強調します。「誰もが低レイテンシーを望みますが、遅延が予測可能で一定していることも重要です。この要件を満たすことができるのはAkamaiのソリューションだけでした」。Elfferich氏によると、Akamaiには、低レイテンシーの動画機能に他のメディアトラフィックと同じエッジ配信プラットフォームを使用しているという利点もあります。つまり、規模や信頼性のメリットを低レイテンシー動画トラフィックにも活かすことができるのです。「私達はAkamaiの既存のインフラを活用できます。しかも、それを世界のどこでも予測可能かつ信頼できる価格で実現し、お客様に提供できます」。
革新的なソリューションによる市場開拓
Ex Machinaは、2020年第1四半期にULL製品であるLiveryを発売し、この製品は現在世界中で多くの顧客に利用されています。同社はAkamaiのULLエンコーダー認定に完全に準拠していますが、認定と同様に重要なのは、実際に使用した時に得られる「ワクワク感」です。Ex Machinaはソリューションのデモンストレーションでこれを示しました。「2台のデバイスを完全に同期させて低レイテンシーの動画を表示し、ボタンを1つ押すだけでインタラクティブ体験に切り替えます。当社がこのような着想を得られたのは、ULLイノベーションに最適なユースケースを推進しようとするAkamaiの熱意のおかげです。Akamaiがなければ実現できなかったと思います」と、Elfferich氏は話しています。
ULL動画ストリーミングを世界に配信するAkamaiのユニークな機能と、レイテンシーを計算して再生速度を調整することで動画プレーヤーが一定のレイテンシーを保つようにするEx Machinaの能力を結びつけることによって、Ex Machinaは大規模な同期ULLストリーミングの配信を実現しました。
Ex Machinaは、Glass to Glassレイテンシーにおける可能最小値を判断するために複数の国でテストを実施しました。このテストおよび関連する計算の目的は、本番環境セットアップでのパフォーマンスを国別に判断することです。テストはWindows 10デスクトップのLivery Webプレーヤーで行い、ブラウザーにはChromeが使用されました。1.0 MbpsのDASHライブストリームを使用し、再生後30秒で結果を記録します。リバッファリングイベントや中断が発生した場合、またはバッファが30%を下回った場合、テストは不合格となり、レイテンシー目標値を高めてテストを再開します。
初回のテストでは、オランダに所在するエンコーダーでスペインにあるAkamaiのエントリポイントにコンテンツをインジェストしました。記録されたGlass to Glassレイテンシーは次のとおりです。オランダ（0.43秒）、インド（0.84秒）、カナダ（0.62秒）、ウクライナ（0.71秒）、ベトナム（1.20秒）、スリランカ（2.08秒）、シンガポール（1.04秒）、ナイジェリア（2.37秒）、ケニア（1.38秒）、ルーマニア（0.81秒）、グアテマラ（0.73秒）。これらの値はGlass to Glass平均レイテンシー値であり、Ex Machinaのエンコーダーハードウェアによる0.06秒の遅延が追加されています。
2回目のテストではレイテンシーを測定し、その結果を、許容可能なストリーミング品質と関連付けました。ビットレート1.5 Mbps、音声トラック96 kbpsの1080p動画を使用して30分間のテストを行いました。インジェスト地はオランダのアムステルダムとし、13か国で合計80回のテストを実施しました。テストには、iOS、Android、Webプレーヤーを使用し、これらすべてをイーサネット、4G、またはWi-Fiで接続し、Glass to Glassレイテンシー値を1～3秒にして調査しました。
ストリーミングの品質はリバッファリングのパーセンテージ、つまり総セッション時間に対する合計中断時間の割合として定義し、リバッファリングのパーセンテージが1%未満であれば、低レイテンシーストリーミングで良好な品質とみなします。
テスト結果：13か国のうち10か国は、レイテンシー値2秒または3秒でリバッファリングパーセンテージが1%未満になりました。詳しい結果は以下の表をご覧ください。
レイテンシー値2秒または3秒での各地域のリバッファリング率
|国
|平均ユーザーあたりの停止時間
|平均ユーザーあたりのリバッファリング率
|米国
|3.6
|0.39%
|カナダ
|9.2
|0.65%
|オランダ
|1.1
|0.06%
|ドイツ
|1.0
|0.06%
|インド
|11.6
|0.51%
|フランス
|1.0
|0.01%
|英国
|7.2
|0.65%
|ロシア
|2.7
|0.15%
|日本
|2.1
|0.80%
インジェスト地に比較的近い国では、Glass to Glassレイテンシー設定が1秒でも、リバッファリングパーセンテージ1%未満でのストリーミングが可能でした。インドのみ、ストリーミング品質が許容可能なリバッファリングパーセンテージをわずかに上回りました。詳しい結果は以下の表をご覧ください。
レイテンシー値1秒での各地域のリバッファリング率
|国
|平均ユーザーあたりの停止時間
|平均ユーザーあたりのリバッファリング率
|英国
|3.0
|0.06%
|フランス
|0.9
|0.07%
|オランダ
|1.5
|0.07%
|インド
|32.0
|1.44%
Glass to Glassレイテンシーを1～3秒に設定して、iOS、Android、Webのクライアントのパフォーマンスの違い（リバッファリングパーセンテージ）を調べたところ、いくつかの異常値（オレンジ色のセル）を除けば、低レイテンシーレベルでもストリーミング品質は良好であることがわかりました。以下の表は、低レイテンシー値でのパフォーマンスをクライアント別に示したものです。
|レイテンシー値1～3秒でのデバイスタイプ別リバッファリング率
|デバイスタイプ
|レイテンシー：3秒
|レイテンシー：2秒
|レイテンシー：1秒
|iOS
|0.63%
|0.88%
|1.49%
|Android
|0.34%
|0.73%
|1.86%
|Web
|0.86%
|1.30%
|11.33%
Mol氏はさらに次のように説明します。「従来のDASHアプローチでは、セグメントのサイズを小さくすることでレイテンシーを軽減できました。セグメントサイズが1秒であれば、Glass to Glassレイテンシーを4～5秒にすることができます。動画チャンクに基づくULL-CMAFの使用を開始したところ、オランダで2.61秒のGlass to Glassレイテンシーを達成できたのです。昨年の最適化によって私達はオランダでのGlass to Glass限界を0.43秒に押し上げることができました」。
AkamaiとEx Machinaの協力により、1～3秒のGlass to Glassレイテンシーを目指す場合にはULL-CMAFがWebRTCの代替となり、スケーラビリティもコスト効果も優れていることが明らかとなりました。
多くの顧客がEx Machinaを利用しています。「これからは、もっと多くのコンテンツオーナーやディストリビューターと関わり、大規模な双方向の共有を可能にしながら、それぞれのビジネスモデルを制御できるようにします」と、Elfferich氏は締めくくりました。
Ex Machina Groupについて
世界のブランド、メディア、eコマース企業向けの革新的な双方向ソリューションを開発しています。Ex Machina Groupのソリューション、概念、設計、アプリ、プラットフォームは、世界で数千万人のユーザーに利用され、何千時間もの双方向のやりとりを強化しています。また、世界で最も汎用性が高く実績ある双方向ライブ向けプラットフォームをサポートしています。Ex Machina Groupは、Red Bull、ITV、Twitch、FremantleMedia、Microsoft、RTL、Talpa Media、Sony Pictures Television、WinView、NBCなど、エンターテインメントの大手企業から信頼されています。2001年に創設され、当初はWebおよびモバイル向けのマルチプレイヤーゲームを手がけていました。2007年には、初のセカンドスクリーン型プレイアロングアプリを作成し、2019年には双方向ライブ・ストリーミング・ソリューションであるLiveryをリリースしました。現在は、セカンドスクリーンアプリや双方向ゲームツールから、ライブ動画分野の次世代型双方向ソリューションまで、マルチプラットフォーム、マルチデバイスの双方向動画に幅広く取り組んでいます。
Ex Machina Groupの活動は、概念とアーキテクチャに基づく戦略とビジネスケース、設計、開発、運用まで、クリエイションのプロセス全体に及び、経営会議から製造現場に至るまで企業の仕組みを熟知しています。Ex Machina Groupのソリューション、概念、設計、アプリ、プラットフォームは、最大のリーチと視聴者エンゲージメント、そして成長と利益をもたらす新たな機会を提供します。Ex Machina Groupはアムステルダム（オランダ）を本拠地とし、ロッテルダム（オランダ）とモントリオール（カナダ）に拠点を有しています。
Akamaiについて
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