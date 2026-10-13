Sport Network está acelerando su cambio a la tecnología digital diversificando el contenido para atraer a nuevos públicos, al tiempo que busca un equilibrio sostenible entre las visitas a las páginas y los ingresos por publicidad. ¿Cuál es uno de sus mayores retos? Convertir a los visitantes en suscriptores de pago con servicios de valor añadido que mejoran la fidelidad y el compromiso.

Al mismo tiempo, los patrones de tráfico han cambiado drásticamente. En lugar de llegar a través de canales directos, más de 10 millones de visitantes únicos vienen cada mes de fuentes como Google Discover y las redes sociales. Para seguir siendo relevante en este ecosistema impulsado por algoritmos, Sport Network debe garantizar que sus páginas se carguen rápidamente, que su contenido sea atractivo y que su infraestructura sea sólida como una roca.

Pero eso no es todo. Las marcas digitales consolidadas de la empresa generan enormes cantidades de tráfico y, con ello, de datos. Estos datos deben recopilarse de acuerdo con las normativas de privacidad y deben ser fácilmente accesibles para las partes interesadas sin conocimientos técnicos que dependen de ellos a diario para tomar decisiones editoriales y empresariales.

Conclusión: Sport Network necesitaba velocidad, información y protección a gran escala.