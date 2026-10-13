Sport Network es una de las principales empresas de publicidad y medios deportivos italianos y representa a marcas domésticas como Corriere dello Sport y Tuttosport en 18 sitios web, aplicaciones móviles, televisión, radio y eventos. A medida que las audiencias cambian online y las fuentes de tráfico evolucionan, la empresa debe distribuir contenido más rápido, evitar los ataques, cumplir las normativas de datos y optimizar las operaciones, todo ello con un equipo de TI ágil. Con Akamai como su proveedor de soluciones integrales de rendimiento, protección y capacidad de observación, Sport Network impulsa contenido deportivo rápido, seguro y basado en la información para un público digital global.
"Akamai nos ofrece todo lo que necesitamos: rendimiento, protección y capacidad de observación, todo ello de un partner de confianza. Esto significa menos herramientas que gestionar, decisiones más rápidas y una base mucho más sólida para nuestro negocio".— Paolo Potitò, director de contenido digital de Sport Network
Entrega de contenido rápido y seguro para una base de aficionados global
El giro digital: desafíos en un panorama multimedia cambiante
Sport Network está acelerando su cambio a la tecnología digital diversificando el contenido para atraer a nuevos públicos, al tiempo que busca un equilibrio sostenible entre las visitas a las páginas y los ingresos por publicidad. ¿Cuál es uno de sus mayores retos? Convertir a los visitantes en suscriptores de pago con servicios de valor añadido que mejoran la fidelidad y el compromiso.
Al mismo tiempo, los patrones de tráfico han cambiado drásticamente. En lugar de llegar a través de canales directos, más de 10 millones de visitantes únicos vienen cada mes de fuentes como Google Discover y las redes sociales. Para seguir siendo relevante en este ecosistema impulsado por algoritmos, Sport Network debe garantizar que sus páginas se carguen rápidamente, que su contenido sea atractivo y que su infraestructura sea sólida como una roca.
Pero eso no es todo. Las marcas digitales consolidadas de la empresa generan enormes cantidades de tráfico y, con ello, de datos. Estos datos deben recopilarse de acuerdo con las normativas de privacidad y deben ser fácilmente accesibles para las partes interesadas sin conocimientos técnicos que dependen de ellos a diario para tomar decisiones editoriales y empresariales.
Conclusión: Sport Network necesitaba velocidad, información y protección a gran escala.
Contenido a la velocidad del deporte: Image & Video Manager
Para atraer a los aficionados a los deportes en tiempo real, las imágenes de carga rápida son fundamentales. Con Akamai Image & Video Manager, Sport Network optimiza y redimensiona automáticamente las imágenes sin depender de la infraestructura de back-end. También aceleró la carga de su página de inicio en un 35 %. La reducción de los tiempos de carga mejoró la experiencia de los visitantes del sitio y también las métricas de SEO, como Google Core Web Vitals, a la vez que garantizó una experiencia de usuario más fluida en todos los dispositivos.
Protección del juego entre bastidores: App & API Protector
Aunque no es un objetivo principal de los atacantes, Sport Network opera sitios deportivos de alto perfil que atraen tráfico malicioso. Akamai App & API Protector protege los sitios web, las aplicaciones y las API de la empresa contra bots, intentos de DDoS y usos indebidos, sin afectar a usuarios legítimos, como los rastreadores de motores de búsqueda. Como resultado, Sport Network mantiene la integridad de la marca y la confianza del cliente durante las campañas críticas.
Esta protección resultó fundamental como respaldo al premio Golden Boy, establecido en 2003 por Tuttosport y que es ahora uno de los premios más prestigiosos del fútbol europeo. Cuando bots automatizados intentaron manipular el sistema de votación del Golden Boy, Akamai bloqueó la actividad fraudulenta sin molestar a los aficionados reales. Además, Akamai protegió a Sport Network de un sofisticado ataque DDoS de capa 7 dirigido a sus plataformas digitales, lo que garantizó que los aficionados pudieran acceder al contenido sin interrupciones.
Ver todo el campo en tiempo real: TrafficPeak
Sport Network también necesitaba una solución que pudiera simplificar el acceso a los registros, correlacionar el tráfico con el rendimiento del front-end y detectar errores en tiempo real antes de que afectaran a sus ingresos. Con TrafficPeak, puede supervisar el rendimiento y el comportamiento en todas sus propiedades digitales, y mantenerse al día con el tráfico en constante cambio, como el proveniente de fuentes como Google Discover y las redes sociales.
Los paneles personalizados muestran las vistas de página, la actividad en el Edge y los errores en tiempo real, lo que permite solucionar problemas rápidamente y tomar decisiones editoriales más inteligentes y rápidas. Gracias al acceso a los registros a largo plazo y a la visibilidad de lo que ocurre en el Edge, Sport Network ahora puede detectar cuándo fallan las unidades publicitarias, realizar un seguimiento del impacto de los esfuerzos de SEO y tomar decisiones más informadas sobre qué contenido incluir. “A través de TrafficPeak, obtenemos información que nos permite mostrar los anuncios más relevantes a los aficionados a los deportes. En pocas palabras, nos permite actuar rápidamente y competir con gigantes del sector”, explicó Andrea Barbieri, gerente de IA, datos y SEO para Sport Network.
La visibilidad tan necesaria que ofrece TrafficPeak también sirve de orientación a Sport Network a la hora de tomar medidas concretas para mejorar el rendimiento. “Gracias a Akamai, conseguimos el rendimiento necesario para que nuestro contenido aparezca mejor posicionado en los resultados de Google y otras redes sociales”, continuó Barbieri.
Diseñado para la agilidad, guiado por expertos
El ágil equipo de TI de Sport Network confía en los expertos de los servicios profesionales de Akamai para obtener orientación proactiva sobre configuraciones y optimizaciones de rendimiento. Esta asociación colaborativa se traduce en una implementación más rápida, un ajuste continuo y menos tiempo dedicado a la resolución de problemas, algo fundamental para evitar la sobrecarga de los recursos internos.
Preparados para el futuro: evolución hacia la nube
Con el rendimiento, la protección y la capacidad de observación ya cubiertos, Sport Network está explorando Akamai Cloud como el siguiente paso en su transformación digital. La empresa está evaluando la plataforma distribuida en la nube y los servicios de cloud computing de Akamai. “Akamai ha sido más que un simple proveedor: Es un partner estratégico. Su asistencia continua, combinada con la supervisión en tiempo real y la seguridad basada en IA, nos permite mantener la agilidad en un panorama multimedia en constante evolución”, concluyeFilippo Di Leva, director de infraestructura de Sport Network.
Acerca de Sport Network
Sport Network, fundada en 1999 y con sede en Roma, es la agencia de publicidad italiana dedicada al mundo del deporte. Al entrar en el mercado con competencias y sinergia, gracias a la fuerza editorial de las publicaciones que representa, Sport Network se ha establecido como una parte integral de una gran empresa industrial que posee históricas editoriales italianas y centros de impresión de vanguardia ubicados en toda Italia. Su presencia también es muy fuerte e incisiva en el sector turístico.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.