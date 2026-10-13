Ex Machina a commencé à déployer Livery, sa solution à très faible latence, au premier trimestre 2020. Elle est actuellement utilisée par plusieurs clients à travers le monde. Ex Machina respecte strictement le cahier des charges de la certification d'encodeur à très faible latence d'Akamai. Aussi importante que soit la certification, la solution d'Ex Machina ne manque pas d'impressionner lors des démonstrations. « Nous montrons deux terminaux affichant une vidéo à faible latence, parfaitement synchronisés, puis, d'une simple pression sur un bouton, nous transformons le visionnage en une expérience interactive. C'est la volonté d'Akamai de mettre à l'honneur les meilleurs cas d'utilisation des innovations à très faible latence qui nous en a donné l'idée ; nous n'y serions jamais parvenus sans Akamai », poursuit Jeroen Elfferich.



La capacité unique d'Akamai à diffuser des flux vidéo à très faible latence à l'échelle mondiale, associée à la technologie d'Ex Machina, qui garantit un délai commun sur les différents lecteurs vidéo en calculant la latence et en ajustant la vitesse de lecture, a permis à Ex Machina de diffuser un streaming à très faible latence synchronisé à grande échelle.



Ex Machina a effectué des tests dans plusieurs pays afin de déterminer la plus faible latence possible de bout en bout. Ces tests visaient à déterminer les performances de sa configuration de production dans différents pays. Ils ont été effectués avec le lecteur Web Livery sur des ordinateurs de bureau Windows 10 exécutant le navigateur Chrome. Un flux live DASH de 1 Mbit/s a été utilisé. Les résultats ont été enregistrés après les 30 secondes de temps de lecture. Lorsqu'un événement de remise en mémoire tampon ou un blocage survenait, ou lorsque le taux de mise en mémoire tampon descendait en dessous de 30 %, le test échouait et était relancé avec une latence cible plus élevée.



Le premier test utilisait un encodeur situé aux Pays-Bas, qui captait du contenu vers un point d'entrée Akamai en Espagne. Les latences de bout en bout suivantes ont été enregistrées : Pays-Bas (0,43 s), Inde (0,84 s), Canada (0,62 s), Ukraine (0,71 s), Vietnam (1,20 s), Sri Lanka (2,08 s), Singapour (1,04 s), Nigeria (2,37 s), Kenya (1,38 s), Roumanie (0,81 s) et Guatemala (0,73 s). Ces valeurs correspondent aux valeurs moyennes de latence de bout en bout, auxquelles le matériel d'encodeur d'Ex Machina a ajouté 0,06 seconde.



Le deuxième test a consisté à mesurer la latence en la corrélant à une qualité de streaming acceptable. Une vidéo 1080p avec un débit binaire de 1,5 Mbit/s et une piste audio de 96 kbit/s a été utilisée pendant le test de 30 minutes. Le lieu de captation se trouvait à Amsterdam, aux Pays-Bas, et un total de 80 tests ont été effectués dans 13 pays. Les tests ont été réalisés avec des lecteurs iOS, Android et Web, tous connectés en Ethernet, 4G ou Wi-Fi et avec une latence de bout en bout de 1 à 3 secondes.



La qualité du streaming était définie en fonction du pourcentage de remise en mémoire tampon, à savoir le rapport entre le temps total de blocage et le temps total de la session, un pourcentage de remise en mémoire tampon inférieur à 1 % étant considéré comme un streaming à faible latence de bonne qualité.



Résultat des tests : dix des 13 pays ont présenté un pourcentage de remise en mémoire tampon inférieur à 1 % avec une valeur de latence de 2 ou 3 secondes. Les résultats détaillés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.