Durante más de 140 años, Popken Fashion Group ha sido una marca de confianza en la moda de tallas grandes, llevando su ropa de talla real a clientes de todo el mundo a través de sus marcas Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize y JP1880. Como minorista multicanal, Popken se extiende por más de 30 países con una potente presencia en tiendas online, tiendas físicas, catálogos y marketplaces líderes como Amazon y Zalando. Para respaldar su creciente negocio online, esta empresa internacional de moda lleva asociada con Akamai durante casi una década para garantizar operaciones fluidas, una seguridad sólida y una experiencia del cliente fluida en todo el mundo.
"A medida que hemos ido haciendo crecer nuestro negocio online a lo largo de los años, Akamai nos proporciona las soluciones que necesitamos para llevar continuamente nuestro rendimiento y seguridad al siguiente nivel y eso se traduce en la mejor experiencia de compra online".— Henning Rogge, director de Desarrollo de la tienda online y Gestión de proyectos de Popken Fashion Group
Redefinición de la moda de tallas grandes en todo el mundo
Ofrecer experiencias de compra fluidas en todos los países
Durante sus 17 años en Popken, Henning Rogge ha liderado la evolución de la estrategia digital de la empresa. Como director de Desarrollo de la tienda online y Gestión de Proyectos, supervisa el desarrollo y el funcionamiento de la amplia presencia online de Popken. Si bien las ventas en las tiendas físicas permanecen estables, su negocio online sigue prosperando, ampliando el alcance de la empresa a través de marketplaces y sitios de comercio electrónico específicos de cada país. “Con una estrategia para ser el minorista líder mundial en moda de tallas grandes, nuestra tienda online es nuestro canal más importante”, explica Rogge.
Para que los compradores de todo el mundo puedan acceder y comprar fácilmente las mejores marcas de tallas grandes, el eficaz equipo de desarrollo de Rogge se centra en crear experiencias de compra excepcionales aprovechando la experiencia y las soluciones innovadoras de Akamai. “Esta estrategia de primera categoría nos permite ofrecer experiencias perfectas, seguras y de alto rendimiento a clientes de todo el mundo a través de nuestro mayor canal de generación de ingresos”, añade.
Refuerzo contra las ciberamenazas
En 2016, Popken comenzó su asociación con Akamai para defenderse de los ataques de denegación de servicio (DoS). En aquel momento, el proveedor de alojamiento de Popken gestionaba las tiendas online del minorista en las instalaciones locales, pero los firewalls tradicionales resultaron insuficientes para hacer frente a unas ciberamenazas cada vez mayores. Los servicios de distribución de contenido de Akamai y su App & API Protector aportaron una protección de primera clase, garantizando un servicio ininterrumpido.
Cuando Popken migró a SAP Commerce en Microsoft Azure Cloud y a un diseño web adaptable, solo se necesitaron dos clics para aplicar las protecciones de Akamai. “Para nosotros, no hay alternativa a Akamai”, recalca Rogge, destacando la simplicidad y eficacia de las medidas de seguridad de Akamai.
Mitigación del tráfico de bots para compradores reales
A lo largo de los años, los talleres y las auditorías de seguridad dirigidos por expertos de Akamai han sido fundamentales para ayudar a Popken a mantenerse por delante de los nuevos desafíos de ciberseguridad. Un ejemplo es cómo el minorista aborda el creciente volumen de tráfico de bots.
Para distinguir a los compradores legítimos del tráfico de bots no deseado, Popken recurrió a Akamai. Anteriormente, los altos volúmenes de tráfico se veían sesgados por las interacciones no humanas, lo que ponía a prueba la plataforma de Popken y dificultaba la experiencia de compra. Con la ayuda de Akamai, Popken identificó y mitigó la actividad de los bots, lo que liberó ancho de banda para los clientes reales y mejoró la escalabilidad de su plataforma. “Akamai reveló que los bots eran responsables del 71 % del tráfico de ataques durante una fase”, explica Rogge.
Como señala Rogge, Popken se compromete a garantizar que los datos de los clientes permanezcan seguros y que las experiencias de compra online sean fluidas, incluso cuando los bots y la IA sean cada vez más frecuentes. “La visibilidad global de Akamai nos permitió detectar y gestionar más de 217 millones de solicitudes de bots en un periodo de tres meses. Si combinamos esta visión incomparable con la tecnología y los servicios de Akamai, estamos preparados para mantenernos a la vanguardia del comercio electrónico y por delante de la competencia”.
Optimización del rendimiento para obtener las máximas conversiones
Además de abordar estos problemas de ciberseguridad, Popken pudo mejorar el rendimiento del sitio mediante las soluciones de Akamai. Sabiendo que es esencial ofrecer imágenes de alta calidad online rápidamente, Popken eligió Akamai Image & Video Manager para optimizar su proceso de optimización de imágenes.
Anteriormente, el equipo interno de Popken gestionaba manualmente las transformaciones de imágenes. Ahora, Akamai transforma automáticamente las fotografías de los productos para obtener la mejor calidad y formato en función de los dispositivos y la conectividad de los compradores. “Nuestro equipo se centra en hacer y cargar fotos de productos de alta calidad. La solución de Akamai se encarga del resto”, afirma Rogge.
Además, las opciones avanzadas de almacenamiento en caché de la CDN de Akamai garantizan que las páginas se carguen al instante, incluso durante los picos de tráfico. “El rendimiento es clave para la optimización de la conversión. Con Akamai, nuestro sitio siempre está disponible y las páginas se cargan al instante, independientemente del volumen de tráfico”, señala.
Optimización del crecimiento con soluciones preparadas para el futuro
A la vez que Popken continúa su misión de convertirse en líder mundial en moda de tallas grandes, confía en Akamai para hacer frente a los retos en constante evolución del comercio electrónico. Con este fin, el enfoque de prueba de concepto de Akamai facilita a Popken la prueba y la adopción de nuevas soluciones, lo que garantiza que su plataforma online siga siendo segura y escalable. “Akamai hace que la evolución con nuestras crecientes necesidades sea fácil, lo que nos ayuda a ofrecer de forma fiable la mejor experiencia posible a nuestros clientes”, afirma Rogge.
Recientemente, la empresa ha probado Akamai Client-Side Protection & Compliance para proteger los datos de los clientes y mejorar la conformidad con los estándares PCI DSS. “Esta solución de Akamai puede proteger a nuestros clientes de la exfiltración de datos y las amenazas de JavaScript mientras están en nuestra página de pago. Es solo otro ejemplo de cómo Akamai ayuda a optimizar la experiencia online de todos nuestros compradores, lo que nos permite alcanzar nuestros ambiciosos planes globales”, concluye Rogge.
Acerca de Popken Fashion Group
Popken Fashion Group es una empresa familiar de moda que opera internacionalmente y está especializada en la moda de tallas grandes. La colección de nuestras cinco marcas Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize y JP1880 se vende en aproximadamente 200 tiendas, así como a través de nuestras tiendas online con 2000 empleados en más de 30 países.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.