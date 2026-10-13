Popken Fashion Group

A lo largo de los años, los talleres y las auditorías de seguridad dirigidos por expertos de Akamai han sido fundamentales para ayudar a Popken a mantenerse por delante de los nuevos desafíos de ciberseguridad. Un ejemplo es cómo el minorista aborda el creciente volumen de tráfico de bots.

Para distinguir a los compradores legítimos del tráfico de bots no deseado, Popken recurrió a Akamai. Anteriormente, los altos volúmenes de tráfico se veían sesgados por las interacciones no humanas, lo que ponía a prueba la plataforma de Popken y dificultaba la experiencia de compra. Con la ayuda de Akamai, Popken identificó y mitigó la actividad de los bots, lo que liberó ancho de banda para los clientes reales y mejoró la escalabilidad de su plataforma. “Akamai reveló que los bots eran responsables del 71 % del tráfico de ataques durante una fase”, explica Rogge.

Como señala Rogge, Popken se compromete a garantizar que los datos de los clientes permanezcan seguros y que las experiencias de compra online sean fluidas, incluso cuando los bots y la IA sean cada vez más frecuentes. “La visibilidad global de Akamai nos permitió detectar y gestionar más de 217 millones de solicitudes de bots en un periodo de tres meses. Si combinamos esta visión incomparable con la tecnología y los servicios de Akamai, estamos preparados para mantenernos a la vanguardia del comercio electrónico y por delante de la competencia”.