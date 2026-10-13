Ex Machina 于 2020 年第一季度开始推出 ULL 产品 Livery，目前该产品已在全球范围内得到诸多客户的采用。Ex Machina 完全符合 Akamai 的 ULL 编码器认证。与认证同样重要的是，Ex Machina 在演示他们的解决方案时，展现出了一些令人惊叹的独到特色。“我们展示了两台能够显示低延迟视频并完美同步的设备，然后，只需按一下按钮，便可将其转变为交互式体验。Akamai 致力于宣传 ULL 创新中的最佳用例，这为我们提供了构建此解决方案的思路，没有 Akamai 的帮助，我们就没法取得这样的成果。”Elfferich 继续说道。



Akamai 在全球范围内交付 ULL 视频流媒体的独特能力，再加上 Ex Machina 允许视频播放器通过计算延迟和调整播放速度来管理常见延迟的能力，使得 Ex Machina 能够大规模交付同步 ULL 流媒体。



Ex Machina 在多个国家/地区进行了测试，以确定能实现最低的端到端延迟。测试及相关结果的目标是确定其生产设置在不同国家/地区的性能。该测试是在 Windows 10 台式机上使用 Livery Web 播放器在 Chrome 浏览器中完成的。测试使用 1.0 Mbps DASH 直播流媒体。播放 30 秒后开始记录结果。当发生重新缓冲事件或停顿，或缓冲低于 30% 时，测试失败，然后重新启动，并使用更高的延迟目标。



第一项测试包括位于荷兰的编码器，将内容提取到西班牙的 Akamai 入口点。记录到了以下端到端延迟：荷兰（0.43 秒）、印度（0.84 秒）、加拿大（0.62 秒）、乌克兰（0.71 秒）、越南（1.20 秒）、斯里兰卡（2.08 秒）、新加坡（1.04 秒）、尼日利亚（2.37 秒）、肯尼亚 （1.38 秒）、罗马尼亚（0.81 秒）和危地马拉（0.73 秒）。这些值是平均端到端延迟值，包括 Ex Machina 编码器硬件增加的 0.06 秒。



第二项测试测量了延迟，并将其与可接受的流媒体质量相关联。在 30 分钟的测试过程中，使用了具有 1.5 Mbps 比特率和 96 kbps 音轨的 1080p 视频。提取地点位于荷兰的阿姆斯特丹，在 13 个国家/地区进行了 80 项测试。这些测试是在 iOS、Android 和 Web 播放器上进行的，所有这些播放器均连接了以太网、4G 或 Wi-Fi 连接，端到端延迟为 1-3 秒。



流媒体质量通过重新缓冲百分比来表示，即停顿总时间与会话总时间的比率。对于低延迟流媒体，重新缓冲百分比小于 1% 则视为质量良好。



测试结果：在 13 个国家/地区中，有 10 个的重新缓冲百分比小于 1%，延迟值为 2 或 3 秒。详细结果在下表中列出。