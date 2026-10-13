A Ex Machina iniciou a implantação de seu produto de ULL, o Livery, no primeiro trimestre de 2020, e o produto está sendo usado atualmente por diversos clientes em todo o mundo. A Ex Machina está totalmente em conformidade com a certificação do codificador ULL da Akamai. Por mais importante que a certificação seja, o verdadeiro fator "surpresa" é quando a Ex Machina demonstra sua solução. "Mostramos dois dispositivos exibindo vídeo de baixa latência e perfeitamente sincronizados e, então, com o simples toque de um botão, transformamos o vídeo em uma experiência interativa. A iniciativa da Akamai de divulgar os melhores casos de uso em inovação de ULL nos deu a ideia de construir isso. Não teríamos conseguido sem a Akamai", continua Elfferich.



A capacidade exclusiva da Akamai de entregar globalmente streaming de vídeo de ULL, combinada à capacidade da Ex Machina de permitir que os reprodutores de vídeo mantenham um atraso comum por meio do cálculo da latência e ajuste da velocidade de reprodução, permitiu que a Ex Machina entregasse streaming de ULL sincronizado em escala.



A Ex Machina realizou testes em vários países para determinar a menor latência glass-to-glass possível. O objetivo do teste e os resultados relacionados, foi determinar o desempenho de sua configuração de produção em diferentes países. O teste foi feito com o reprodutor da Web Livery em desktops com Windows 10 e usando o Chrome como navegador. Um streaming ao vivo DASH de 1.0 Mbps foi usado para o teste. Os resultados foram registrados após 30 segundos de reprodução. Quando ocorreu um evento de rebuffering ou interrupção ou quando o buffer ficou abaixo de 30%, o teste falhou e foi reiniciado com um alvo de latência mais alto.



O primeiro teste incluiu um codificador localizado na Holanda ingerindo conteúdo em um ponto de entrada da Akamai na Espanha. As seguintes latências glass-to-glass foram registradas: Holanda (0,43 s), Índia (0,84 s), Canadá (0,62 s), Ucrânia (0,71 s), Vietnã (1,20 s), Sri Lanka (2,08 s), Singapura (1,04 s), Nigéria (2,37 s), Quênia (1,38 s), Romênia (0,81 s) e Guatemala (0,73 s). Esses são os valores médios de latência glass-to-glass e incluem 0,06 segundos adicionados pelo hardware codificador da Ex Machina.



O segundo teste mediu a latência e a correlacionou a uma qualidade aceitável de streaming. Um vídeo de 1080p com taxa de bits de 1,5 Mbps e uma faixa de áudio de 96 kbps foi usado durante o teste de 30 minutos. O local de ingestão foi Amsterdã, na Holanda, e um total de 80 testes foram realizados em 13 países. Os testes foram realizados com players de Web, iOS e Android, todos com conexões Ethernet, 4G ou Wi-Fi e com latência glass-to-glass de um a três segundos.



A qualidade do streaming foi definida como a porcentagem de rebuffering: proporção do tempo total de interrupção com relação ao tempo total da sessão, e uma porcentagem de rebuffer <1% é considerada de boa qualidade para um stream de baixa latência.



Resultado do teste: Dez de 13 países apresentaram uma porcentagem de rebuffering de <1% com um valor de latência de 2 ou 3 segundos. Veja os resultados detalhados na tabela abaixo.