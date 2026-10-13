Ex Machina begann im ersten Quartal 2020 mit der Einführung seines ULL-Produkts Livery, das derzeit von zahlreichen Kunden weltweit genutzt wird. Ex Machina entspricht vollständig der ULL-Encoder-Zertifizierung von Akamai. So wichtig die Zertifizierung auch ist, der wahre „Wow-Effekt“ stellt sich erst dann ein, wenn Ex Machina seine Lösung vorstellt. „Wir zeigen zwei Geräte, die ein Video mit niedriger Latenz und perfekt synchronisiert zeigen, und dann verwandeln wir es mit nur einem Tastendruck in ein interaktives Erlebnis. Da Akamai immer die besten Anwendungsfälle der ULL-Innovationen veröffentlicht, kam uns die Idee für diese Entwicklung. Ohne Akamai hätten wir das nicht geschafft“, fährt Elfferich fort.



Akamai hat die einzigartige Fähigkeit, ULL-Videostreams weltweit bereitzustellen. Dazu kam die Fähigkeit von Ex Machina, eine einheitliche Verzögerung durch Berechnung der Latenz und Anpassung der Wiedergabegeschwindigkeit bei Videoplayern aufrechtzuerhalten. Dank dieser Kombination konnte Ex Machina skalierbares, synchronisiertes ULL-Streaming bereitstellen.



Ex Machina führte Tests in mehreren Ländern durch, um die geringstmögliche Latenz von Bildschirm zu Bildschirm zu ermitteln. Ziel des Tests und der zugehörigen Ergebnisse war es, die Leistung des Produktions-Setups in verschiedenen Ländern zu bestimmen. Der Test wurde mit dem Livery Web Player auf Windows 10-Desktops mit Chrome als Browser durchgeführt. Für den Test wurde ein DASH-Livestream mit 1,0 MBit/s verwendet. Die Ergebnisse wurden nach 30 Sekunden Wiedergabezeit aufgezeichnet. Bei Nachpuffern, bei Stillstand der Wiedergabe oder wenn der Puffer unter 30 % fiel, war der Test nicht erfolgreich und wurde mit einem höheren Latenzziel neu gestartet.



Der erste Test umfasste einen Encoder in den Niederlanden, der Inhalte an einem Akamai-Einstiegspunkt in Spanien einspeiste. Die folgenden Bildschirm-zu-Bildschirm-Latenzen wurden aufgezeichnet: Niederlande (0,43 Sek.), Indien (0,84 Sek.), Kanada (0,62 Sek.), Ukraine (0,71 Sek.), Vietnam (1,20 Sek.), Sri Lanka (2,08 Sek.), Singapur (1,04 Sek.), Nigeria (2,37 Sek.), Kenia (1,38 Sek.), Rumänien (0,81 Sek.) und Guatemala (0,73 Sek.). Diese Werte sind die durchschnittlichen Latenzwerte von Bildschirm zu Bildschirm und enthalten 0,06 Sekunden, die von der Encoder-Hardware von Ex Machina hinzugefügt wurden.



Beim zweiten Test wurde die Latenz gemessen und mit einer akzeptablen Streamingqualität korreliert. Während des 30-minütigen Tests wurde ein 1080p-Video mit einer Bitrate von 1,5 MBit/s und einem Audiotrack von 96 kBit/s verwendet. Die Einspeisung erfolgte in Amsterdam, Niederlande, und insgesamt wurden 80 Tests in 13 Ländern durchgeführt. Die Tests wurden mit iOS, Android und Web-Playern durchgeführt, die alle über Ethernet-, 4G- oder WLAN-Verbindungen verbunden waren und eine Latenz von 1 bis 3 Sekunden zwischen den Bildschirmen aufwiesen.



Die Streamingqualität wurde definiert als Nachpuffer-Prozentsatz, d. h. als Verhältnis der Gesamtstillstandszeit zur Gesamtzeit der Session, wobei ein Nachpuffer-Prozentsatz von < 1 % als gute Qualität für einen Stream mit niedriger Latenz gilt.



Testergebnis: Zehn der 13 Länder hatten einen Nachpuffer-Prozentsatz von < 1 % mit einem Latenzwert von 2 oder 3 Sekunden. Detaillierte Ergebnisse finden Sie in der unten stehenden Tabelle.