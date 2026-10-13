Yatra Online, Inc es la empresa matriz de Yatra Online Pvt. Ltd., con sede en Gurgaon, India. Es el principal proveedor de servicios de viajes corporativos de la India, con más de 700 clientes corporativos, y una de las principales empresas de viajes de consumo de la India. Seguimos comprometidos con nuestra misión de "crear viajeros felices". A través de nuestro sitio web, www.yatra.com, nuestras aplicaciones móviles, y nuestras otras plataformas asociadas, los turistas y los viajeros de negocios pueden explorar, investigar, comparar precios y reservar una amplia gama de servicios, que incluyen billetes de avión nacionales e internacionales, reservas de hoteles, alojamientos en casas particulares, paquetes de vacaciones, billetes de autobús, billetes de tren, actividades y servicios auxiliares que satisfacen sus necesidades de viaje.



Nuestros clientes pueden consultar y reservar vuelos en las principales aerolíneas indias e internacionales. Asimismo, pueden reservar su alojamiento en más de 101 000 hoteles de alrededor de 1300 ciudades y pueblos de la India, así como en más de 1 000 000 de hoteles de todo el mundo. Con el propósito de garantizar que nuestro servicio cubra realmente todas las necesidades de los viajeros, también ofrecemos a nuestros clientes acceso a más de 1000 paquetes vacacionales y más de 43 000 actividades. Nuestra marca se encuentra entre las más reconocidas, no solo en la industria de los viajes online de la India, sino en todo el comercio en Internet de este país.

Gracias a nuestra amplia y leal base de clientes existente, nuestras completas ofertas de servicios, nuestro veterano equipo de gestión y nuestra estrategia multicanal, creemos que estamos bien posicionados para sacar partido del floreciente mercado de viajes indio.