Victorinox es una marca internacional que vende navajas suizas, cuchillos para uso doméstico y profesional, relojes y accesorios de viaje de calidad en más de 120 países. La innovación y la precisión forman parte de la esencia de esta empresa familiar, y este compromiso se extiende también a su infraestructura de TI. Victorinox necesitaba mejorar su estrategia de ciberseguridad para protegerse de las amenazas de la red interna y, para ello, decidió implementar Akamai Guardicore Segmentation.
"La visibilidad y el control de la red que ofrece Akamai Guardicore Segmentation son de un valor incalculable y han sido fundamentales para mejorar nuestra estrategia de seguridad".— Stefan Epp, director de Infraestructura de TI de Victorinox
El motor para mejorar la seguridad de una marca global
El reto: las lagunas de visibilidad en una red mundial
Al operar en todo el mundo, Victorinox se enfrentó a grandes retos para poder aplicar políticas de ciberseguridad coherentes en todas las ubicaciones. Aunque la empresa tenía firewalls de red, no eran suficientes para ofrecer una visión clara de lo que estaba sucediendo en la red.
"Los firewalls por sí solos no bastaban, ya que no impiden el movimiento lateral dentro de la red. Además, ni siquiera podíamos ver qué máquinas se comunicaban entre sí", explicó Stefan Epp, director de Infraestructura de TI. Esta falta de visibilidad hizo dudar a Victorinox sobre los verdaderos riesgos de seguridad de su red.
El poder de la microsegmentación
Mientras cursaba sus estudios en ciberseguridad, Epp se encontró con un compañero de clase que había llevado a cabo una prueba de concepto (PoC) de Illumio, una solución de segmentación Zero Trust. "Ofrecía toda la visibilidad que nos faltaba", dijo. Por esta razón, Epp decidió probar Illumio y Akamai Guardicore Segmentation.
"Teníamos claro que Akamai Guardicore Segmentation nos facilitaría la definición e implementación de políticas. La interfaz de consola y sus etiquetas eran fáciles de usar y ofrecían más visibilidad de los procesos que Illumio. Era justo lo que necesitábamos para mejorar nuestra seguridad", afirmó Epp.
Implementación sencilla y eficaz de la segmentación
Con Akamai Guardicore Segmentation, Victorinox pudo segmentar rápidamente su red mediante plantillas de políticas predefinidas, empezando por Active Directory. A partir de ahí, el equipo de Epp extendió la segmentación para abarcar los servicios de red y las aplicaciones esenciales. Originalmente, sus 260 servidores estaban divididos en tres zonas diferentes. Gracias a la microsegmentación, actualmente estas zonas son mucho más detalladas.
Epp explicó: "Las políticas predefinidas de Akamai nos dieron una base de seguridad sólida y redujeron el número de reglas de firewall que teníamos que gestionar. Nos ayudaron a ahorrar tiempo y a mejorar nuestra seguridad".
Acceso privilegiado con segmentación detallada
Akamai Guardicore Segmentation no solo solucionó los problemas de visibilidad de la red, sino que también permitió a Victorinox aplicar políticas de control de acceso más precisas. "Utilizamos la solución para restringir el acceso remoto no autorizado y definir de forma más eficaz la segmentación basada en el usuario. La segmentación detallada a nivel del cliente dio paso a nuevas posibilidades para controlar el acceso", dijo Epp.
Mejora drástica de la visibilidad y reducción de la superficie de ataque
Con Akamai Guardicore Segmentation, Victorinox obtuvo la visibilidad de la red que había estado buscando durante mucho tiempo. "Ahora, podemos ver las rutas de comunicación y los posibles riesgos de seguridad, que antes eran invisibles. Además, nuestra superficie de ataque se ha reducido significativamente", señaló Epp.
Por ejemplo, uno de los ingenieros de una filial había creado sin darse cuenta unas políticas que permitían que los firewalls se conectasen a Active Directory, algo que infringía las políticas de la empresa. "Sin Akamai Guardicore Segmentation, no habríamos detectado este problema hasta que hubiese sido demasiado tarde", explicó Epp.
Optimización de la resolución de problemas y la respuesta ante amenazas
Gracias a la visibilidad integral de la red, Victorinox redujo el tiempo de solución de problemas al facilitar la eliminación de problemas de la red y las aplicaciones. Epp describió una situación en la que llevó a cabo una prueba de simulación de vulneración por ransomware y uno de sus ingenieros pudo aislar rápidamente la máquina afectada.
"Con la solución de Akamai, nuestro ingeniero identificó la máquina no autorizada en un tiempo récord. Otras herramientas de seguridad habían señalado la vulneración, pero solo Akamai Guardicore Segmentation nos dio la información necesaria para aislar el problema", afirmó. "Esta rápida respuesta fue fundamental porque evitó que la brecha se propagase. Esto demuestra lo mucho que ha mejorado nuestra estrategia de seguridad", concluyó Epp.
Acerca de Victorinox
Los orígenes de Victorinox se remontan a 1884, cuando Karl Elsener abrió un taller de fabricación de cuchillería en un pueblo del centro de Suiza. Elsener entregó su primera navaja suiza al ejército de su país en 1891. Seis años después, creó el modelo Swiss Officer’s and Sports Knife, ahora conocido como Original Swiss Army Knife, que sentaría las bases de una próspera empresa global. Victorinox es ahora una empresa familiar de cuarta generación que opera en más de 120 países. Además de sus icónicas navajas, Victorinox fabrica cuchillos para uso doméstico y profesional, relojes y accesorios de viaje de primera calidad. Los productos Victorinox representan la esencia de la marca y ofrecen soluciones inteligentes y magistrales para que sus clientes estén preparados para enfrentarse a los retos del día a día. El espíritu emprendedor del fundador y el compromiso con una gestión corporativa sólida y basada en valores siguen presentes hasta el día de hoy.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.