Al operar en todo el mundo, Victorinox se enfrentó a grandes retos para poder aplicar políticas de ciberseguridad coherentes en todas las ubicaciones. Aunque la empresa tenía firewalls de red, no eran suficientes para ofrecer una visión clara de lo que estaba sucediendo en la red.

"Los firewalls por sí solos no bastaban, ya que no impiden el movimiento lateral dentro de la red. Además, ni siquiera podíamos ver qué máquinas se comunicaban entre sí", explicó Stefan Epp, director de Infraestructura de TI. Esta falta de visibilidad hizo dudar a Victorinox sobre los verdaderos riesgos de seguridad de su red.