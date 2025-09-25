AI Inferencing

Señal de vídeo supervisada por IA para detectar defectos de fabricación
Utilice la IA para controlar automáticamente la calidad de los procesos de fabricación en tiempo real, incorporándola directamente en la línea de montaje a través de señales de cámara. Estos modelos de visión artificial de última generación están entrenados con enormes bancos de imágenes de productos con y sin defectos, por lo que identifican rápidamente cualquier fallo. La solución utiliza inferencia de IA de alto rendimiento para emitir alertas inmediatas al personal, por lo que se reduce significativamente el tiempo entre la aparición del defecto y su reparación.