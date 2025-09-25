AI Inferencing

Anuncios dinámicos e hiperpersonalizados en gafas de realidad aumentada

Envíe anuncios personalizados gracias a sistemas de recomendación sofisticados, con capacidad de analizar el comportamiento en tiempo real del usuario y su historial, datos demográficos, etc. Así los anuncios serán más relevantes, y aumentarán las interacciones con el público y la tasa de conversión.

Haga recomendaciones instantáneas y basadas en la disponibilidad de productos gracias a los modelos en el Edge, cerca de los entornos de las marcas. Estos sistemas se entrenan con grandes cantidades de datos sobre el comportamiento de los usuarios y procesan sus interacciones en tiempo real. De esta forma, la experiencia de compra mejorará enormemente.