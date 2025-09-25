AI Inferencing

X
Inferencia de IA rentable y de alto rendimiento

El mercado está superando la fase de entrenamiento de IA y comienza a ponerla en práctica: las empresas necesitan información en tiempo real, asequible y en el menor tiempo posible. Akamai Cloud responde a las necesidades de los usuarios con una IA accesible y potente. Esta plataforma, avalada por décadas de innovación en el Edge y con una sólida red distribuida a nivel global que optimiza el rendimiento a baja latencia, es perfecta para la inferencia de IA.

Optimice sus modelos de IA empresariales para que sean adaptables y económicos

ai inference performance icon

Rendimiento sin precedentes

Acerque las cargas de trabajo de inferencia de IA a los usuarios y reduzca la latencia hasta en un 80 % en comparación con las soluciones de nube centralizadas.

Rentabilidad

Utilice las opciones económicas de procesamiento de GPU y CPU para alojar modelos de IA y obtener una rápida inferencia en la red de Akamai.

ai inference scale icon

Escalabilidad    

Implemente una amplia variedad de modelos de IA en nuestra red descentralizada y distribuida globalmente en la nube.

Características

  • Máquinas virtuales (VM): CPU, GPU, VPU para computación.
  • GPU especializada: GPU Nvidia RTX 4000 ADA, optimizadas para la inferencia.
  • EdgeWorkers: ejecute código ligero para la inferencia en el Edge.
  • Contenedores: organice aplicaciones contenedorizadas K8s con Kubernetes gracias a Linode Kubernetes Engine (LKE) para escalar de forma eficiente.
  • Akamai App Platform: ejecute aplicaciones de IA rápidamente con Kubernetes.
  • Almacenamiento: acceda a los datos a través del almacenamiento de bloques y objetos, EdgeKV de baja latencia y bases de datos gestionadas.
  • Redes: consiga una gestión segura del tráfico, balanceo de carga y control.
The State of Enterprise AI: Gaining Experience and Managing Risks

¿Cómo está midiendo su empresa el éxito de la IA?

Un nuevo estudio de Forrester Consulting, encargado por Akamai, ha concluido que el 76 % de las empresas está dando prioridad a la IA para mejorar la experiencia del cliente (CX).

The State of Enterprise AI: Gaining Experience and Managing Risks

Optimizing AI inference Build a foundation for scalability

Optimización de la inferencia de IA: Cree una base para la escalabilidad y la eficiencia

Descubra estrategias de ahorro de costes para la inferencia de IA, incluida la implementación en el Edge, la optimización de modelos y las prácticas recomendadas de FinOps para escalar de forma eficiente.

Cut AI Inference Costs by Up to 86%

Eficiencia de la inferencia de IA: Gaste menos y haga más

Como se ha demostrado con el modelo Stable Diffusion en Akamai Cloud, los costes de inferencia de IA se pueden reducir hasta en un 86 %. Descubra estrategias para optimizar el rendimiento y reducir los gastos.

Casos de uso de AI Inferencing

Sistemas de pago inteligentes

Transformación de la experiencia de compra en el retail

Tome decisiones sobre la marcha en las tiendas basándose en las grabaciones de vídeo de las cámaras de las cajas. Trabaje con modelos avanzados de detección y reconocimiento de objetos, entrenados con distintos conjuntos de datos de productos de marcas. Impleméntelos en el Edge y utilice la inferencia de IA para identificar instantáneamente los productos y sus precios. De esta forma, acelerará significativamente el proceso de pago y reducirá los errores de escanearlos manualmente.

Publicidad dinámica

Anuncios dinámicos e hiperpersonalizados en gafas de realidad aumentada

Envíe anuncios personalizados gracias a sistemas de recomendación sofisticados, con capacidad de analizar el comportamiento en tiempo real del usuario y su historial, datos demográficos, etc. Así los anuncios serán más relevantes, y aumentarán las interacciones con el público y la tasa de conversión. 

Haga recomendaciones instantáneas y basadas en la disponibilidad de productos gracias a los modelos en el Edge, cerca de los entornos de las marcas. Estos sistemas se entrenan con grandes cantidades de datos sobre el comportamiento de los usuarios y procesan sus interacciones en tiempo real. De esta forma, la experiencia de compra mejorará enormemente. 

Control de calidad automatizado

Señal de vídeo supervisada por IA para detectar defectos de fabricación

Utilice la IA para controlar automáticamente la calidad de los procesos de fabricación en tiempo real, incorporándola directamente en la línea de montaje a través de señales de cámara. Estos modelos de visión artificial de última generación están entrenados con enormes bancos de imágenes de productos con y sin defectos, por lo que identifican rápidamente cualquier fallo. La solución utiliza inferencia de IA de alto rendimiento para emitir alertas inmediatas al personal, por lo que se reduce significativamente el tiempo entre la aparición del defecto y su reparación.

Vigilancia permanente

Mayor seguridad con señales de videovigilancia supervisadas por IA

Aumente la seguridad del público y del personal analizando las señales de vídeo en tiempo real para detectar actividades sospechosas, alertar al instante a las autoridades o a los equipos de seguridad, y combatir las amenazas rápidamente.  

Utilice modelos avanzados de visión por computadora junto con modelos entrenados de detección de objetos y de reidentificación de personas desplegados en el edge, mejorando su seguridad mediante la detección y el seguimiento inmediato de actividades sospechosas o personas de interés, lo que reduce significativamente los tiempos de respuesta del personal de seguridad.

