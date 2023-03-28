Por qué una nube distribuida es perfecta para el streaming
El streaming de contenido en el siglo XXI es para valientes. Las empresas de medios digitales modernas tienen que proporcionar experiencias de streaming de la mejor calidad a los espectadores cuando lo deseen y desde cualquier parte del mundo.
Los servicios de cloud computing de Akamai que se ejecutan en Akamai Connected Cloud, nuestra plataforma de nube distribuida de forma masiva en el Edge, ayudan a las empresas de medios digitales a lograr precisamente eso.
Akamai le permite almacenar y procesar archivos de vídeo enormes, escalarlos para satisfacer los picos de demanda de los espectadores y optimizar el retorno de la inversión en la nube a través de precios transparentes y costes de salida más bajos. Por eso, diez de los mayores servicios de streaming ya confían en Akamai.
Todas las transmisiones
Los servicios de cloud computing de Akamai le permiten crear e implementar cargas de trabajo y aplicaciones más cerca de los usuarios finales para reducir la latencia y mejorar el rendimiento sin tener que depender de un proveedor. Nuestra arquitectura abierta le permite trabajar con sus partners favoritos, crear aplicaciones con las herramientas que elijan sus desarrolladores y utilizar aplicaciones de terceros para añadir funciones de alto valor a su servicio.
En cualquier lugar
Akamai tiene la red más distribuida del mundo, que cuenta con más de 4100 ubicaciones en total en todo el mundo. Este año, tenemos previsto añadir más de una docena de puntos de presencia (PoP) de cloud computing. Estos PoP “principales” le permiten utilizar nuestro conjunto completo de servicios más cerca de sus espectadores finales. También hemos anunciado más de 50 nuevos PoP “distribuidos” que acercan aún más algunos de los servicios más importantes. Esta arquitectura proporciona la ventaja añadida de ayudarle a prestar un mejor servicio a los espectadores en ubicaciones de difícil acceso que actualmente no cuentan con el servicio de los proveedores de nube tradicionales.
Además, puesto que nuestros servicios de cloud computing se ejecutan en Akamai Connected Cloud, una plataforma de nube distribuida de forma masiva en el Edge, sus cargas de trabajo y aplicaciones son siempre el menor número de saltos entre sus usuarios y los dispositivos de estos, dondequiera que se encuentren.
Conclusión
También hemos introducido una agresiva y nueva estructura de precios en la nube que puede utilizar la potencia de la red de Akamai para reducir el coste de salida al llevar la economía de CDN a la transferencia de datos en la nube.
Hemos creado los servicios de cloud computing de Akamai basados en las necesidades de los clientes. Estos servicios adoptan un enfoque fundamentalmente diferente, ya que utilizan una plataforma distribuida de forma masiva para el cloud computing, la seguridad y la distribución de contenido. Este enfoque significa aún más disponibilidad, fiabilidad y resistencia para usted.
Más información
