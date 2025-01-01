X
Protection contre les attaques DDoS

Défense DDoS robuste et comportementale et ce, pour toutes les couches, dans le cloud, sur site ou dans un environnement hybride

Protection contre les attaques DDoS

Défense DDoS robuste et comportementale et ce, pour toutes les couches, dans le cloud, sur site ou dans un environnement hybride

Se défendre contre les attaques actuelles les plus sophistiquées

Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à la menace constante d'attaques par déni de service distribué (DDoS) sophistiquées. La protection DDoS d'Akamai, basée sur une infrastructure dédiée, protège vos applications et systèmes connectés à Internet tout en garantissant un DNS rapide, hautement sécurisé et disponible en permanence.

Bloquez les attaques avant même qu'elles n'atteignent vos applications, vos données ou votre infrastructure

Assurez la continuité de vos activités

Travaillez en toute confiance, en sachant que votre défense contre les attaques DDoS repose sur une infrastructure dédiée.

Optimisez la protection pour vos cas d'utilisation

Maintenez un DNS rapide et disponible en permanence, segmenté dans des environnements cloud sans chevauchement.

Prenez le contrôle total du trafic avant qu'il n'atteigne vos serveurs

Stoppez les attaques dans le cloud tout en libérant des ressources internes.

Du désagrément à la menace stratégique : les attaques les DDoS dans la finance

Le secteur financier reste la cible privilégiée des attaques DDoS, qui sont toujours plus complexes et persistantes. Ce nouvel article signé FS-ISAC et Akamai décrypte l'évolution des tactiques des cyberattaquants et propose des pistes concrètes pour renforcer la résilience.

Produits de protection contre les attaques DDoS

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Prolexic

Protégez votre infrastructure contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

Edge DNS

Akamai DNS protège les DNS sur site, dans le cloud et hybrides tout en garantissant une haute disponibilité et des performances élevées.

11 DDoS Myths That Just Won't Go Away

11 idées reçues qui persistent sur les attaques DDoS

Méfiez-vous de ces mythes courants lorsque vous évaluez des solutions de défense contre une attaque par déni de service distribué (DDoS).

