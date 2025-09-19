AI Inferencing

Hyper-personnalisation des publicités dynamiques dans des lunettes de réalité augmentée

Diffusez des publicités personnalisées grâce à des systèmes de recommandation sophistiqués qui prennent en compte des indicateurs (tels que le comportement de l'utilisateur en temps réel, les données démographiques et l'historique de l'utilisateur) afin de favoriser l'engagement de l'utilisateur et d'améliorer considérablement la pertinence des publicités et les taux de conversion.

Tirez parti de modèles entraînés à partir de nombreuses données sur le comportement des utilisateurs, déployés sur des sites en bordure de l'Internet, à proximité d'environnements de commerce de détail, pour analyser les interactions des utilisateurs en temps réel et leur proposer des recommandations de produits instantanées et adaptées au contexte. Cela peut améliorer fortement l'expérience d'achat.