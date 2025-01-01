X
Protection contre les bots et les abus

Mettez fin aux abus de compte, à l'extraction de données Web furtive et à l'usurpation d'identité de marque grâce à des solutions de détection et d'atténuation très intelligentes

Protégez votre contenu contre les bots d'extraction IA.

Soyez prêt à faire face aux attaques de bots et aux abus en ligne les plus sophistiqués

Protégez votre entreprise contre les attaques de bots et d'abus les plus complexes. Nos solutions de protection contre les bots et les abus préservent la confiance des clients, les actifs digitaux et la réputation de votre marque.

Repérez les comportements suspects des humains et des bots en temps réel

Maintenez la confiance au cœur des expériences client

Protégez les comptes et les transactions tout en préservant la fluidité de l'expérience client.

Protégez votre marque et vos revenus contre les abus en ligne

Optimisez votre croissance tout en vous protégeant contre les abus de compte, l'extraction de contenu furtive et l'usurpation d'identité de marque.

Réduisez les risques lors de vos interactions commerciales digitales

Surveillez les interactions en ligne et prévenez les abus tout au long du parcours de l'utilisateur grâce à des options d'atténuation en bordure de l'Internet.

Fraud Reduction Intelligence Platforms 2023

Quelles sont les meilleures solutions anti-fraude pour assurer la sécurité de votre marque ?

Akamai est fier d'avoir été nommé Leader mondial et Leader du marché en matière de solutions mondiales de lutte contre la fraude par KuppingerCole Analysts AG.

« Akamai n'est pas qu'un fournisseur de solutions de sécurité, c'est un tremplin qui permet aux entreprises de prospérer. Ses solutions d'atténuation des bots nous donnent les armes pour protéger notre plateforme, tout en garantissant à nos clients réels une expérience fluide et de hautes performances. »

Directeur principal de l'ingénierie de plateforme, adidas

Produits de protection contre les bots et les abus

Brand Protector

Détectez et atténuez les attaques d'usurpation d'identité de marque, y compris l'hameçonnage et les faux sites Web.

Content Protector

Découvrez comment empêcher les bots d'extraction de voler votre contenu et réduire vos taux de conversion.

Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

Ressources

Fiche produit Account Protector

Découvrez comment protéger les comptes utilisateur contre les bots et les abus humains tout au long de leur cycle de vie.

Fiche produit Brand Protector

Découvrez comment détecter et atténuer les attaques ciblées contre votre marque, notamment les escroqueries par hameçonnage, les usurpations d'identité, etc.

Fiche produit Content Protector

Découvrez comment empêcher les bots d'extraction Web de voler votre contenu et de réduire vos taux de conversion.

