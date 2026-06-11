EdgeWorkers è una soluzione di computing FaaS (Functions-as-a-Service), che ti consente di eseguire il codice JavaScript sull'edge e creare eccellenti user experience personalizzate. Utilizzando il motore V8 JavaScript che è stato implementato in migliaia di PoP (Point-of-Presence) a livello globale sulla piattaforma di Akamai, gli sviluppatori possono eseguire carichi di lavoro a bassa latenza, in modo iperlocale e flessibile.