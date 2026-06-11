Promuovi l'engagement identificando i diversi utenti e offrendo contenuti personalizzati e mirati, provando ad eseguire i test A/B in tempo reale per individuare le preferenze degli utenti senza sacrificare le performance o personalizzare i manifest video per migliorare la personalizzazione, la sicurezza dei contenuti e l'inserimento di contenuti pubblicitari.
Offri eccellenti customer experience sull'edge
EdgeWorkers è una soluzione di computing FaaS (Functions-as-a-Service), che ti consente di eseguire il codice JavaScript sull'edge e creare eccellenti user experience personalizzate. Utilizzando il motore V8 JavaScript che è stato implementato in migliaia di PoP (Point-of-Presence) a livello globale sulla piattaforma di Akamai, gli sviluppatori possono eseguire carichi di lavoro a bassa latenza, in modo iperlocale e flessibile.
App più veloci e scalabilità on-demand: serve solo il codice.
Come funziona EdgeWorkers
Funzioni
La piattaforma edge più grande al mondo per il computing senza server ancora più vicina agli utenti finali
Scala l'infrastruttura, anche con una crescita continua o massicci picchi di traffico
Accedi ai dati in locale con Akamai EdgeKV per una lettura dei dati sull'edge alla velocità della cache
Utilizza un'unica piattaforma di computing senza server nell'ambiente ibrido o multi-cloud
Esegui il codice su qualsiasi edge server on-demand, con un tempo di avvio a freddo estremamente rapido con gli isolati V8
Paga solo ciò che utilizzi effettivamente senza dover fornire risorse per i picchi e la scalabilità
Storie dei clienti
Ecco alcuni casi di utilizzo comuni che EdgeWorkers può aiutare a risolvere.
Create nuove user experience
Create nuove user experience
Ottimizzazione della distribuzione dei contenuti
Ottimizzazione della distribuzione dei contenuti
Instrada il traffico a diverse origini in base alle caratteristiche delle richieste o come parte di un data center o di una migrazione di app oppure crea una serie di canali lineari live simulati utilizzando clip di video-on-demand o playlist esistenti.
Semplificazione dei processi interni
Semplificazione dei processi interni
Implementa rapidamente il codice di terze parti su larga scala senza apportare significative modifiche alle applicazioni o tempi e risorse per lo sviluppo; autentica, autorizza e limita la velocità del traffico delle API sull'edge per scalare l'infrastruttura della gestione delle API; o implementa una soluzione di gestione dei token delle CDN che genera e applica i token per le CDN dei clienti.
Domande frequenti (FAQ)
Il computing senza server è un ambiente di elaborazione a gestione zero, che consente agli sviluppatori di distribuire ed eseguire dati logici e contestuali basati sugli eventi senza preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante. Gli ambienti senza server, di solito, esistono all'interno di cloud sull'edge o centralizzati come servizi gestiti. Computing senza server:
- trasferisce le responsabilità operative al vendor sull'edge o sul cloud, eliminando le attività di manutenzione dell'infrastruttura.
- Scala automaticamente in modo nativo per evitare di implementare le capacità in anticipo
- Alleggerisce il lavoro degli sviluppatori per focalizzarsi sulla creazione e sull'esecuzione di applicazioni e servizi senza preoccuparsi dei server
Il FaaS è un metodo senza server per eseguire piccoli elementi di codice sull'edge, che consente agli sviluppatori di scrivere e implementare rapidamente il codice per controllare i processi di computing basati sugli eventi allo scopo di ottimizzare le user experience o le operazioni aziendali.
EdgeWorkers supporta il codice JavaScript compatibile con ES2015 (ECMAScript 2015). Sono, inoltre, supportate le associazioni Typescript come opzioni precompilate tramite la nostra specifica JavaScript di EdgeWorkers.
EdgeWorkers utilizza il motore V8 di Google per il runtime di esecuzione del proprio codice in modo altamente performante e con livelli costanti di evoluzione e miglioramento.
Sì. Consulta il nostro archivio GitHub pubblico che descrive vari esempi di casi di utilizzo per EdgeWorkers. Inoltre, è disponibile un sito demo live che consente di fare clic su ciascun caso di utilizzo per scoprire come funziona il codice.
EdgeWorkers offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per la distribuzione del codice sulla piattaforma di Edge Computing a bassa latenza più distribuita al mondo. Non è previsto alcun addebito durante il periodo di prova gratuito.
Risorse
Versione di prova gratuita: EdgeWorkers
Il vantaggio competitivo della tua azienda inizia ora. Che differenza può fare per la tua azienda la piattaforma sull'edge più grande al mondo? Prova EdgeWorkers gratuitamente per 30 giorni e scoprilo. Offerta soggetta a termini e restrizioni.
Per usufruire della prova gratuita di 30 giorni, devi:
- Inviare il modulo
- Confermare l'indirizzo e-mail
- Superare il processo di convalida e verifica di Akamai
- Richiedere le istruzioni di accesso
- Effettuare l'accesso e configurare l'istanza di EdgeWorkers
Offerta soggetta a termini e restrizioni.