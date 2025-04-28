X
Editoria

Implementate nuove esperienze digitali, gestite le performance e proteggete i contenuti.

Proteggete i vostri contenuti dai bot scraper basati sull'AI. Ecco come >

Le aziende di {industry} più innovative si affidano ad Akamai

Offrite esperienze digitali di livello straordinario ai vostri lettori

Create esperienze personalizzate e reattive

Create un codice sull'edge di Akamai che vi consenta di mettere la logica del vostro business di fronte ai lettori in millesimi di secondo./p>

Avvicinatevi agli abbonati

Semplificate i processi decisionali e giustificate gli investimenti strategici con dati raccolti in tempo reale.

Proteggete siti web, app e processi su larga scala

Mitigate gli attacchi che possono minacciare la reputazione, i ricavi e l'experience dei lettori.

Soluzioni per l'editoria

Content Protector

Scoprite come impedire agli scraper di rubare i contenuti e ridurre i vostri tassi di conversione.

Bot Manager

Bloccate i bot più subdoli e pericolosi prima che compromettano la fiducia dei clienti.

App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

Prolexic

Bloccate gli attacchi DDoS con la difesa più rapida ed efficace, su larga scala.

EdgeWorkers

Create funzioni dall'edge sulla rete senza server più distribuita a livello globale.

CloudTest

Eseguite i test su siti web e applicazioni sotto stress tramite test di carico affidabili ed in tempo reale.

Akamai Cloud

Servizi cloud di computing, storage, networking, database e gestione dei container.

Associated Press

Non potevo permettermi di fallire. Akamai lo ha compreso e ha fornito la soluzione e le risorse esperte di cui avevamo bisogno per proteggere tutte le nostre piattaforme rivolte ai clienti.

Gianluca D'Aniello, Chief Technology Officer

Risorse

Descrizione della soluzione

Edge Computing

L'Edge Computing implica nuove funzionalità per sviluppatori, reparti IT e attività aziendali: scoprite come viene usato dalle aziende e molto altro.

Descrizione del prodotto

EdgeWorkers - Descrizione del prodotto

Scoprite come EdgeWorkers consente ai team addetti allo sviluppo di creare nuovi microservizi.

Checklist

Lista di controllo per combattere gli attacchi DDoS sferrati a scopo di estorsione

Scopri i 5 passaggi necessari per ridurre al minimo i rischi di un attacco DDoS sferrato a scopo di estorsione.

