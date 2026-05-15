Protezione dagli attacchi DDoS senza il costo del reindirizzamento del traffico

Il nostro modello di implementazione flessibile vi consente di portare all'interno il vostro servizio di scrubbing e ridurre al minimo o eliminare i costi di uscita. Prolexic On-Prem è basato sulla tecnologia Corero e, se un attacco è di così vasta portata da rendere inutilizzabili i collegamenti, è possibile combinarlo a una soluzione ibrida con la piattaforma contro gli attacchi DDoS basata sul cloud di Prolexic, aggiungendo in questo modo oltre 20 Tbps di capacità di difesa, più di 32 centri di scrubbing su cloud a livello globale e SLA che garantiscono un tempo di attività pari al 100% e mitigazione immediata.