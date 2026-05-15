Scopri come la protezione DDoS di Akamai ti aiuta a soddisfare queste esigenze specifiche.
Difesa dagli attacchi DDoS e firewall di rete cloud. Nel cloud, on-premise o in ambienti ibridi
Provate la protezione dagli attacchi DDoS completa, affidabile e flessibile con Prolexic, la soluzione DDoS più scelta del settore.
Akamai Prolexic offre una protezione dagli attacchi DDoS always-on oppure on-demand per ogni ambiente: nel cloud, on-premise (con tecnologia Corero) e come soluzione ibrida. Con un'impareggiabile capacità di difesa dedicata di oltre 20 Tbps e un servizio SOCC globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, anche gli attacchi DDoS più vasti e complessi non avranno scampo.
Blocco dagli attacchi più dannosi con fluttuazioni della banda larga
Come funziona Prolexic
Nuove funzionalità
Prolexic tramite Akamai Direct Connect
Prolexic è ora disponibile tramite Akamai Direct Connect
Akamai Direct Connect fornisce una connettività diretta, sicura, privata e ad alte performance tra l'origine del cliente e Akamai. Prolexic tramite Akamai Direct Connect offre un'eccellente protezione dagli attacchi DDoS.
Prolexic Network Cloud Firewall
Prolexic Network Cloud Firewall: oltre la semplice protezione dagli attacchi DDoS
Prolexic Network Cloud Firewall agisce come una prima linea di difesa poiché è situato sull'edge della rete, all'esterno di tutti gli altri firewall. Potete definire e gestire i vostri ACL e le regole del firewall o consentire a Prolexic di suggerire gli ACL più appropriati per ottenere il miglior sistema di difesa proattivo oltre la semplice protezione dagli attacchi DDoS.
Funzioni
- Rilevamento, mitigazione, protezione dagli attacchi DDoS
- Disponibile come servizio cloud, come soluzione on-premise (con tecnologia Corero) o come soluzione ibrida
- Per aziende, provider di servizi di rete, provider di servizi cloud e di hosting e piattaforme SaaS/PaaS/IaaS
- Capacità di rete di Akamai di oltre 1 Pbps e 32 scrubbing center globali Anycast di Prolexic con più di 20 Tbps di capacità di difesa dagli attacchi DDoS dedicata
- Opzioni di connettività e integrazione flessibili che proteggono le origini ibride
- ACL e regole del firewall a livello di rete con il firewall di rete cloud di Prolexic
- SLA con disponibilità della piattaforma del 100% e mitigazione immediata leader del settore
- Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutto l'anno e varietà di servizi SOC gestiti opzionali
- Controlli di mitigazione dinamica che aumentano la capacità di bloccare gli attacchi sui flussi di traffico dei protocolli IPv4 e IPv6
Storie dei clienti
Casi di utilizzo della protezione dagli attacchi DDoS
Rafforzamento dei sistemi di difesa
Rafforzamento delle difese contro gli attacchi DDoS
Prolexic dispone di controlli di mitigazione proattivi che bloccano istantaneamente oltre il 98% degli attacchi con uno SLA immediato zero secondi e una comprovata capacità di bloccare attacchi altamente complessi e da record senza sacrificare la qualità della mitigazione.
Strategie di sicurezza unificata
Unificazione delle strategie di sicurezza
Prolexic consente l'applicazione coerente delle policy di mitigazione degli attacchi DDoS, a prescindere da dove si trovino le applicazioni, aiutandovi a unificare la vostra strategia di sicurezza.
Ottimizzazione della risposta agli incidenti
Ottimizzazione della risposta agli incidenti
Collaboriamo con voi per creare runbook personalizzati ed esercizi di convalida del servizio ed eseguire test di prontezza di risposta agli attacchi per garantire la continuità operativa in caso di attacco.
Servizio a valore aggiunto
Aggiunta della protezione dagli attacchi DDoS al portfolio di servizi
I provider di servizi cloud, di rete e di hosting, gli ISP e le aziende che offrono soluzioni SaaS, PaaS o IaaS utilizzano Prolexic non solo per proteggere le loro infrastrutture e piattaforme, ma anche per offrirlo come servizio a valore aggiunto per generare ricavi incrementali e migliorare la competitività delle loro offerte principali.
Implementazione flessibile
Protezione dagli attacchi DDoS senza il costo del reindirizzamento del traffico
Il nostro modello di implementazione flessibile vi consente di portare all'interno il vostro servizio di scrubbing e ridurre al minimo o eliminare i costi di uscita. Prolexic On-Prem è basato sulla tecnologia Corero e, se un attacco è di così vasta portata da rendere inutilizzabili i collegamenti, è possibile combinarlo a una soluzione ibrida con la piattaforma contro gli attacchi DDoS basata sul cloud di Prolexic, aggiungendo in questo modo oltre 20 Tbps di capacità di difesa, più di 32 centri di scrubbing su cloud a livello globale e SLA che garantiscono un tempo di attività pari al 100% e mitigazione immediata.
Bassa latenza per elevati volumi di traffico
Rispetto dei requisiti di latenza per il traffico a elevati volumi di dati
Evitate la latenza aggiuntiva dovuta al trasporto del traffico e allo scrubbing esterno per i servizi in tempo reale ad alta intensità di dati come le applicazioni video, di gioco, vocali o multimediali. La nostra soluzione ibrida vi consente di implementare i sistemi di difesa dagli attacchi DDoS on-premise, pur conservando i vantaggi offerti dalla straordinaria capacità di difesa basata su cloud di Prolexic contro gli attacchi molto vasti e prolungati.
Firewall di rete cloud
La sicurezza oltre gli attacchi DDoS
Prolexic Network Cloud Firewall vi offre una soluzione per la sicurezza della rete oltre la semplice protezione dagli attacchi DDoS poiché il firewall cloud è situato sull'edge della rete in modo da proteggere tutti gli altri firewall specializzati dal traffico dannoso prima che raggiungano la vostra rete. Potete definire e gestire i vostri elenchi di controllo degli accessi (ACL) e le regole basate sulle aree geografiche o sugli indirizzi IP oppure consentire a Prolexic di suggerire gli ACL più appropriati per ottenere un sistema di difesa proattivo. Questa funzione è particolarmente utile nel caso in cui vengono rilevate vulnerabilità zero-day e perché vi consente di assumere facilmente un rapido controllo gestito a livello centralizzato per proteggere le vostre risorse di rete.
Inoltre, il firewall di rete cloud può essere integrato tramite le API con altri sistemi di sicurezza per offrirvi una maggiore visibilità su come le vostre regole proteggono la rete, una migliore flessibilità per proteggere le risorse della vostra infrastruttura digitale in base alle vostre specifiche esigenze e una conformità ottimizzata con un minor numero di errori umani.
Domande frequenti (FAQ)
Akamai Prolexic è la più grande piattaforma del settore contro gli attacchi DDoS, disponibile nel cloud, on-premise (con tecnologia Corero) o come soluzione ibrida. Prolexic offre protezione inline/del percorso dati, dall'edge o attraverso vari scrubbing center dislocati in oltre 32 sedi globali, nonché una straordinaria capacità di difesa dedicata di oltre 20 Tbps.
Tutti gli scrubbing center di Akamai forniranno protezione dagli attacchi DDoS per il vostro traffico. Prolexic utilizza il routing Anycast per mitigare il traffico di attacco più vicino all'origine, applicando la capacità collettiva della piattaforma globale per mitigare gli attacchi più vasti. Prolexic On-Prem, con tecnologia Corero, offre anche lo scrubbing interno, con la possibilità di utilizzare lo scrubbing basato sul cloud per attacchi vasti e prolungati che minacciano di sovraccaricare le capacità on-premise.
Prolexic è disponibile come soluzione always-on oppure on-demand, per consentirvi di scegliere la soluzione migliore per la vostra azienda. La versione always-on che instrada tutto il traffico in entrata tramite Prolexic è la nostra soluzione più popolare. Con la versione on-demand, il traffico viene instradato solo durate un evento di attacco dal team di rete. Akamai offre anche un servizio route-on facilitato in grado di gestire la soluzione per il vostro team, se necessario.
Prolexic è ora disponibile tramite Akamai Direct Connect, un'interconnessione di rete diretta, privata e altamente sicura tra l'origine del cliente e l'infrastruttura di Akamai Prolexic, che fornisce una perfetta implementazione con i servizi di Akamai e supporta una connettività con le porte 10 G e 100 G. Inoltre, offre performance di throughput del traffico superiori rispetto a quelle dei tradizionali servizi di Prolexic. Le aziende con elevati volumi di pacchetti di dati possono distribuire il loro traffico tramite i tunnel GRE senza la necessità di eseguire la frammentazione o di modificare la dimensione massima del segmento (MSS). Prolexic tramite Akamai Direct Connect offre una connettività di rete con un tempo di attività del 99,9 - 99,99%, come definito nello SLA (accordo sul livello di servizio). La piattaforma Prolexic DDoS viene fornita con uno SLA con disponibilità del 100% per garantire all'infrastruttura digitale del cliente un accesso ininterrotto alla protezione più efficace dagli attacchi DDoS.
Per l'opzione Prolexic Routed GRE, dovete disporre di un blocco di rete pubblico di /24 o maggiore (IPv4) oppure di /48 (IPv6), della capacità di rendere pubblico il traffico di rete tramite BGP e del supporto della funzione GRE (Generic Routing Encapsulation) con l'hardware della rete basato sull'origine. Incoraggiamo, inoltre, tutti i clienti a impostare la dimensione massima del segmento di tutti i pacchetti per migliorare la stabilizzazione del tunnel Routed GRE. Per i clienti che non dispongono di spazio IP frammentato IPv4 /24 e/o IPv6 /48 instradabile o per i provider di hosting su cloud, l'opzione Prolexic IP Protect fornisce lo stesso livello di protezione dagli attacchi DDoS tramite IP Anycast per instradare il traffico simmetrico tramite gli scrubbing center di Akamai.
Con oltre 225 addetti dedicati in sei sedi globali, il servizio Prolexic completamente gestito include la revisione e l'analisi degli attacchi prima, durante e dopo la mitigazione da parte del nostro SOCC disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutare a ottimizzare la mitigazione degli attacchi DDoS e la risposta agli incidenti.
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