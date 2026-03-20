Akamai Security Intelligence Group

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Cybersicurezza

CVE-2026-31979: La trappola di Symlink: escalation dei privilegi in Himmelblau

March 20, 2026Akamai Security Intelligence Group

Una vulnerabilità molto grave (CVE-2026-31979) influisce su alcune implementazioni di Himmelblau, pertanto è richiesta un'azione immediata.

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Cybersicurezza

Akamai aiuta le forze dell'ordine a bloccare le botnet IoT più grandi del mondo

March 19, 2026Akamai Security Intelligence Group

Il Dipartimento di giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha recentemente bloccato diverse botnet DDoS di grandi dimensioni e ha interrotto i relativi servizi DDoS-for-hire con l'aiuto di Akamai.

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Ricerca sulla sicurezza

L'intelligenza artificiale per individuare le vulnerabilità: servono la supervisione umana e un'estrema cautela

March 13, 2026Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Scoprite perché la supervisione umana è fondamentale per l'uso responsabile dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale allo scopo di identificare le vulnerabilità della sicurezza ed evitare falsi positivi.

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Novità

Consultate gli ultimi rapporti per informazioni approfondite sulla sicurezza informatica e sulle tendenze emergenti.

Rapporto 2026: Botnet basati sull'IA e rischi per le API nel settore finanziario

Il settore bancario ha assorbito l'83% degli attacchi alle API nel 2025. Leggi il nostro rapporto esclusivo e scopri come le botnet basate sull'intelligenza artificiale sfruttano le lacune di visibilità.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

Minaccia dei bot basati sull'AI nell'editoria: Proteggi i tuoi ricavi

Consulta il nostro nuovo SOTI per il settore dell'editoria per scoprire come impedire ai bot basati sull'intelligenza artificiale di farti perdere profitti e abbonamenti.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Rapporto I criminali sfruttano l'intelligenza artificiale per sferrare minacce più sofisticate

I criminali stanno amplificando le loro vecchie tattiche con la precisione offerta dall'intelligenza artificiale. Consultate i dati forniti dagli esperti sui crescenti attacchi DDoS e alle API nel rapporto SOTI 2026.

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Strumenti e risorse

Gli strumenti open source per la gestione delle minacce ampliano le competenze in materia di sicurezza

AkaRank

Migliorate l'intelligence sulle minacce con un'affidabile classificazione dei domini basata sui dati provenienti ogni giorno dall'Akamai Cloud.

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Infection Monkey

Mettete alla prova la sicurezza della vostra rete con questo strumento di simulazione di attacco open source di Akamai.

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Enciclopedia delle botnet

Espandete le vostre conoscenze sulle botnet in rete.

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archivio GitHub

Più di 175 archivi di strumenti open source forniti da Akamai.

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Kit di strumenti RPC

Un archivio open source per iniziare o approfondire il vostro percorso verso l'RPC.

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La nostra missione

Con la nostra impareggiabile visibilità su Internet tramite l'Akamai Cloud, la nostra missione è:

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Coinvolgete la comunità attraverso la collaborazione e la condivisione delle conoscenze.

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Costruite strumenti utili per favorire il lavoro dei team e migliorare le procedure di sicurezza online.

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Chi siamo

Siamo un team globale di ricercatori, tecnici, strateghi e analisti di dati di livello mondiale con un'ampia gamma di competenze e ambiti di sicurezza. Le nostre origini dati includono l'enorme Akamai Cloud, le open source, la collaborazione con terze parti e l'intelligence del dark web.

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