Sicurezza di applicazioni e API
Proteggete applicazioni e API per migliorare la fiducia e favorire l'espansione
La protezione di applicazioni e API richiede un nuovo approccio
Poiché gli attacchi alle applicazioni web e alle API hanno fatto registrare un incremento del 49%, la protezione di app e API non è mai stata più importante.
Una solida difesa multilivello aiuta le aziende a stare un passo avanti rispetto alle minacce in continua evoluzione. Integrando Akamai API Security con App & API Protector, le organizzazioni possono rafforzare il proprio sistema di sicurezza e proteggere facilmente le loro risorse digitali.
Una protezione end-to-end per le vostre app e API su larga scala
Leader del settore per la sicurezza delle API e la tecnologia WAAP
L'unione fa la forza contro le comuni vulnerabilità
Le soluzioni App & API Protector e Akamai API Security ora consentono di contrastare gli attacchi alle API in continua evoluzione, garantendo la protezione dai 10 principali rischi per la sicurezza delle API riportati nell'elenco OWASP.