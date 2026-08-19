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Background

Soluzioni per il gaming

Crea e offri experience di gioco sulla piattaforma di cloud computing e sulla CDN globale di Akamai.

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

Crea experience altamente disponibili a latenza ridotta per i carichi di lavoro dei giochi

Potenzia le release e i tornei più importanti con la piattaforma cloud ampiamente distribuita di Akamai. I principali siti di computing globali forniscono la potenza di elaborazione necessaria, dove e quando serve, per aiutare a superare le aspettative dei clienti in termini di download, bassa latenza e servizi di assistenza, il tutto supportato da una sicurezza leader del settore.

La potenza di elaborazione più vicina ai giocatori

Cloud computing distribuito

Scala i carichi di lavoro dei giochi per soddisfare la domanda dei giocatori con le risorse di cloud computing distribuito.

Risparmia senza dipendere da un unico fornitore

Utilizza la piattaforma cloud distribuita di Akamai per pagare l'elaborazione solo quando necessario e per ridurre al minimo i costi di uscita.

Flessibilità di scalare in base alla domanda elevata

La presenza dei carichi di lavoro a livello globale garantisce eccellenti user experience e consente di scalare in base alle necessità.

Storie dei clienti

Soluzioni in primo piano

Crea e ottimizza experience di gioco a latenza ridotta

Crea sulla nostra piattaforma cloud flessibile, ottimizza le performance delle API e distribuisci servizi e dati a livello locale per garantire alta disponibilità e bassa latenza.

CPU

Scegliete il piano di computing (Shared CPU, Dedicated CPU o High Memory) più adatto alle esigenze e ai budget delle vostre applicazioni.

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GPU

Carichi di lavoro di elaborazione parallela come apprendimento automatico, calcolo scientifico ed elaborazione video.

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LKE: Managed Kubernetes Engine

Motore di organizzazione dei container K8s gestito per carichi di lavoro containerizzati.

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Block Storage


Aggiungete facilmente capacità di storage altamente disponibile e scalabile alla vostra istanza.

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Object Storage

Archiviate i vostri dati per un elevato livello di disponibilità, durabilità o distribuzione.

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EdgeWorkers

Eseguite le funzioni JavaScript sull'edge per ottimizzare le performance del sito e personalizzare le web experience.

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Distribuisci i contenuti di gioco sull'edge

Distribuisci giochi, aggiornamenti, flussi video di alta qualità, trailer, eventi live e contenuti generati dagli utenti in modo adattivo in base alle condizioni della rete.  

Download Delivery

Offrite facilmente download di file di grandi dimensioni, in ogni circostanza, su scala globale.

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Adaptive Media Delivery

Offrite video online coerenti e di alta qualità in modo sicuro su larga scala.

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Global Traffic Management

Ottimizzate le performance delle app ed evitate le interruzioni con un bilanciamento del carico intelligente.

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DataStream

Feed di dati a bassa latenza per la massima visibilità e integrazione negli strumenti di terze parti.

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NetStorage

Una soluzione sicura e replicata che viene distribuita automaticamente dall'area geografica più vicina.

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Akamai Traffic Peak

Osservabilità end-to-end per operazioni e sicurezza delle informazioni sull'edge.

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Proteggi app di gioco, API, siti web e transazioni finanziarie

Proteggi app, API principali e i servizi di giochi HTTP. Previeni attacchi malware e bot dannosi.

App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

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API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

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Prolexic

Proteggi la tua infrastruttura dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service).

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Akamai Guardicore Segmentation

Rileva le violazioni e rafforza i sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

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Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

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Akamai Traffic Peak

Osservabilità end-to-end per operazioni e sicurezza delle informazioni sull'edge.

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Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

La CDN di Akamai distribuita su scala globale utilizza gli edge server vicini agli utenti finali per memorizzare nella cache le risorse multimediali e i dati di gioco. Questo approccio riduce la latenza, elimina il buffering e offre una riproduzione eccellente con un throughput elevato.

Akamai Adaptive Media Delivery utilizza lo streaming con bitrate adattivo per ottimizzare eventi live, trailer e contenuti generati dagli utenti per modificare le condizioni della rete. Download Delivery offre trasferimenti rapidi, affidabili e ad elevata larghezza di banda per gli addetti all'installazione di giochi e agli aggiornamenti delle patch in tutto il mondo.

L'architettura cloud distribuita della piattaforma si adatta in modo dinamico per gestire picchi di traffico improvvisi. Con TrafficPeak che fornisce osservabilità sull'edge in tempo reale, gli editori mantengono performance di streaming e visibilità costanti nei picchi dei carichi di lavoro durante i tornei.

Risorse

Domande?

Noi abbiamo la soluzione ai tuoi problemi. Contatta oggi stesso gli esperti di Akamai per un riesame personalizzato del tuo approccio alla sicurezza, al cloud o alle performance.

Grazie per la richiesta! Un esperto Akamai ti contatterà a breve.