Soluzioni per il gaming

La CDN di Akamai distribuita su scala globale utilizza gli edge server vicini agli utenti finali per memorizzare nella cache le risorse multimediali e i dati di gioco. Questo approccio riduce la latenza, elimina il buffering e offre una riproduzione eccellente con un throughput elevato.
Crea experience altamente disponibili a latenza ridotta per i carichi di lavoro dei giochi
Potenzia le release e i tornei più importanti con la piattaforma cloud ampiamente distribuita di Akamai. I principali siti di computing globali forniscono la potenza di elaborazione necessaria, dove e quando serve, per aiutare a superare le aspettative dei clienti in termini di download, bassa latenza e servizi di assistenza, il tutto supportato da una sicurezza leader del settore.
La potenza di elaborazione più vicina ai giocatori
Storie dei clienti
Soluzioni in primo piano
Crea e ottimizza experience di gioco a latenza ridotta
Crea sulla nostra piattaforma cloud flessibile, ottimizza le performance delle API e distribuisci servizi e dati a livello locale per garantire alta disponibilità e bassa latenza.
Distribuisci i contenuti di gioco sull'edge
Distribuisci giochi, aggiornamenti, flussi video di alta qualità, trailer, eventi live e contenuti generati dagli utenti in modo adattivo in base alle condizioni della rete.
Proteggi app di gioco, API, siti web e transazioni finanziarie
Proteggi app, API principali e i servizi di giochi HTTP. Previeni attacchi malware e bot dannosi.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Akamai Adaptive Media Delivery utilizza lo streaming con bitrate adattivo per ottimizzare eventi live, trailer e contenuti generati dagli utenti per modificare le condizioni della rete. Download Delivery offre trasferimenti rapidi, affidabili e ad elevata larghezza di banda per gli addetti all'installazione di giochi e agli aggiornamenti delle patch in tutto il mondo.
L'architettura cloud distribuita della piattaforma si adatta in modo dinamico per gestire picchi di traffico improvvisi. Con TrafficPeak che fornisce osservabilità sull'edge in tempo reale, gli editori mantengono performance di streaming e visibilità costanti nei picchi dei carichi di lavoro durante i tornei.
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