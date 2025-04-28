X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete sotto attacco?
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Rete

Proteggete le reti, bilanciate il traffico e controllate l'infrastruttura.

Cloud Firewall

Proteggete la vostra rete e create regole che consentano il traffico di rete solo su porte e protocolli specifici.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Manager DNS

Un'interfaccia completa all'interno del nostro Cloud Manager che vi offre una supervisione completa dei record DNS.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

NodeBalancers

Fornisce il bilanciamento del carico locale HTTP di livello 4 e 7 dei servizi sulle istanze di elaborazione.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Private Networking

Create una rete privata di livello 3 per comunicazioni sicure tra le vostre istanze di elaborazione.

Visualizzate i dettagli sul prodotto