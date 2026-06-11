Contatti dell'assistenza

Akamai Technologies (AS20940) gestisce la CDN più grande del mondo. Il peering con Akamai consente una delivery più veloce e diretta agli utenti finali persino della più variegata serie di contenuti.

Potete diventare interscambi Internet: Akamai opera secondo una policy di open peering e in genere si collega ai server route.

Il peering privato è disponibile per i peer con elevata larghezza di banda. Potete inviare un'e-mail all'indirizzo peering@akamai.com per eventuali richieste. La nostra voce PeeringDB contiene un elenco aggiornato delle strutture in cui manteniamo una presenza.

Akamai non gestisce una rete e, pertanto, è possibile vedere diversi prefissi in ogni punto dell'interconnessione. Potrebbero non essere disponibili contenuti diversi nel cluster più vicino alla rete e, perciò, potrebbero essere gestiti da altri punti.

Prolexic (AS32787), ora parte di Akamai, è il provider di servizi di mitigazione degli attacchi DDoS leader del settore. Offriamo ai clienti di tutto il mondo una soluzione basata sul cloud e siamo presenti nei principali interscambi Internet.

Il peering con Prolexic offre un breve percorso tramite il quale ridurre il traffico DDoS che transita nella rete, nonché una migliore vicinanza ai clienti della nostra rete, molti dei quali sono brand ben noti e famosi.