Contatti dell'assistenza

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Supporto tecnico globale, 24 ore su 24
Potete connettervi alla nostra rete di supporto tecnico, tramite l'Akamai Control Center, il portale di supporto, per via telefonica o e-mail, e seguire le avanzate procedure di risoluzione dei problemi fornite per mantenere i vostri sistemi ottimizzati e resilienti.
Per problemi non urgenti, accedete al Centro assistenza per risorse di assistenza online o inviateci un'email.
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Per richiedere assistenza con API Security (in precedenza Noname Security)
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Risorse aggiuntive
Contattate il team addetto alla sicurezza
Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, potete contattarci all'indirizzo security@akamai.com
Per crittografare le vostre comunicazioni, vi preghiamo di usare il codice Akamai Security PGP.
Per informazioni sul programma Bug Bounty, potete consultare la pagina Segnalazioni sulle vulnerabilità di Akamai.
Informazioni di peering Akamai
Akamai Technologies (AS20940) gestisce la CDN più grande del mondo. Il peering con Akamai consente una delivery più veloce e diretta agli utenti finali persino della più variegata serie di contenuti.
Potete diventare interscambi Internet: Akamai opera secondo una policy di open peering e in genere si collega ai server route.
Il peering privato è disponibile per i peer con elevata larghezza di banda. Potete inviare un'e-mail all'indirizzo peering@akamai.com per eventuali richieste. La nostra voce PeeringDB contiene un elenco aggiornato delle strutture in cui manteniamo una presenza.
Akamai non gestisce una rete e, pertanto, è possibile vedere diversi prefissi in ogni punto dell'interconnessione. Potrebbero non essere disponibili contenuti diversi nel cluster più vicino alla rete e, perciò, potrebbero essere gestiti da altri punti.
Prolexic (AS32787), ora parte di Akamai, è il provider di servizi di mitigazione degli attacchi DDoS leader del settore. Offriamo ai clienti di tutto il mondo una soluzione basata sul cloud e siamo presenti nei principali interscambi Internet.
Il peering con Prolexic offre un breve percorso tramite il quale ridurre il traffico DDoS che transita nella rete, nonché una migliore vicinanza ai clienti della nostra rete, molti dei quali sono brand ben noti e famosi.
Rapporti sugli abusi
Se dopo aver consultato le domande frequenti e aver contattato i vostri provider Internet e fornitori del software si desidera che Akamai svolga un'indagine sul traffico rilevato, è possibile dare avvio a un'indagine da parte di Akamai. Compilate il modulo qui sotto per segnalare un sospetto abuso ad Akamai.