Image & Video Manager

Ottimizzate e migliorate automaticamente i contenuti multimediali visivi per ogni utente, su qualsiasi dispositivo

Delivery di user experience eccezionali per immagini e video

Ottimizzate i contenuti multimediali visivi con Image & Video Manager per ridurre il numero dei byte e migliorare la compatibilità dei dispositivi, prendendo, al contempo, le decisioni in base alla rete per fornire una qualità ottimale in tempo reale. Questa soluzione intuitiva per gli sviluppatori si integra perfettamente nei workflow esistenti senza richiedere cambiamenti del codice o regolazioni alla configurazione del dominio e migliora le performance facilmente, mantenendo, al contempo, la compatibilità nell'infrastruttura.

Ottimizzazione di immagini e video in tempo reale

Pagine più leggere e veloci

Riducete i byte per immagini, video e GIF animate, senza compromettere la qualità visiva.

Miglioramento dei tempi di caricamento e della reattività

Migliorate automaticamente immagini e video per un web design reattivo e adattivo.

Gestione delle risorse semplificata e time-to-market più veloce

Riducete il tasso di abbandono dovuto alla gestione e alla memorizzazione di più versioni di immagini e video.

Come funziona Image & Video Manager

Semplificazione

Una soluzione plug-and-play che si adatta perfettamente a qualsiasi workflow senza richiedere alcuna modifica al codice o al dominio

Personalizzazione

Utilizzate un linguaggio di query potente per prendere il pieno controllo con le preimpostazioni o l'ottimizzazione manuale

Ottimizzazione

Generate e distribuite automaticamente derivati di video e immagini personalizzati per un ridotto utilizzo di dati e una migliore qualità

Semplificazione

Rendete il web design reattivo in modo più semplice, economico ed efficiente

Funzioni

  • Offrite immagini e video con la qualità e le performance migliori grazie all'ottimizzazione dei formati e dei livelli di compressione.
  • Riducete le dimensioni in byte delle immagini e dei video senza alcuna diminuzione percettibile della qualità visiva.
  • Offrite la navigazione su tutti i canali e dispositivi con contenuti multimediali adattati per design reattivi.
  • Modificate agevolmente le immagini applicando funzionalità di ritaglio, rotazione, ridimensionamento, regolazione del colore e filigrane.
  • Implementate e personalizzate facilmente un visualizzatore con contenuti multimediali ottimizzati automaticamente.
  • Sfruttate i parametri della stringa di query per concatenare immediatamente le trasformazioni.

Storie dei clienti

Frank And Oak

Frank And Oak

Scoprite come Frank And Oak, un produttore e rivenditore di articoli di abbigliamento, ha utilizzato Image & Video Manager di Akamai per automatizzare il suo processo di ottimizzazione e la delivery delle immagini.

ubisoft logo

Ubisoft

Scoprite perché Ubisoft si affida ad Akamai Download Delivery per offrire download dei giochi più rapidi e fornire ai giocatori di tutto il mondo una gaming experience complessiva di alta qualità.

Wagner eCommerce Group

Scoprite in che modo Akamai è stata consulente di fiducia di Wagner eCommerce Group per aiutare l'azienda a ottimizzare la sicurezza e le performance per i propri utenti.

Domande frequenti (FAQ)

Image & Video Manager supporta i seguenti formati:

  • Immagini: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP e AVIF
  • Video 
    • Container = MP4, MOV, WebM
    • Codec video = H.264, H.265, VP8, VP9
    • Codec audio = AAC, MP3, Opus, Vorbis

Quando Image & Video Manager crea le diverse dimensioni di un video, semplicemente "adatta" il video all'interno di tali dimensioni, in modo che le proporzioni non vengano mai modificate. Image & Video Manager non aggiunge letterboxing (ovvero barre nere) sui lati del video non riempiti dal video stesso.

Image & Video Manager offre visibilità sul riconoscimento di rete per le immagini, oltre a informazioni approfondite su immagini e video in tempo reale, offline e non elaborabili.

Image Manager API offre una soluzione end-to-end per archiviare, gestire e distribuire le immagini trasformate in base alle policy da voi definite.

Image & Video Manager offre attualmente oltre 30 trasformazioni, tra cui: Aggiunta, Copia proporzioni, Colore di sfondo, Sfocatura, Composita (filigrana), Contrasto, Ritaglio, Chiave cromatica, Ritaglio su volti, Ritaglio su elementi principali, Adattamento e riempimento, Distorsione, Scala dei grigi, Tonalità/Saturazione/Luminosità, Tonalità/Saturazione/Valore, IMQuery, Numero massimo colori, Specchio, Tonalità monocromatica, Opacità, Ritaglio su area d'interesse, Ritaglio relativo, Rimozione colore, Ridimensionamento, Rotazione, Scala, Inclinazione, Taglio e Maschera di contrasto.

Dimostrazione di Image and Video Manager

Media Viewer

Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.

Original 395.7 KB Optimized 196 KB

Size Reduction

395.7 KB

196 KB

199.7 KB

50 %

Improvement, Visualized

Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.


Original Image

Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.

Risorse

Image & Video Manager per sviluppatori

Scoprite le cinque funzionalità utilizzate dagli sviluppatori per fornire eccellenti web experience.

Una persona con un bicchiere nero viene mostrata con il viso illuminato dalla luce dello schermo di un computer

Prova gratuita: Image & Video Manager

Il vostro vantaggio competitivo inizia ora.

Il vostro vantaggio competitivo inizia ora.

Offerta soggetta a termini e restrizioni.

State già usando Akamai per la delivery dei contenuti e potete accedere a Control Center? Iniziate subito con Akamai Marketplace.

Offerta soggetta a termini e restrizioni.

