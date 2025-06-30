Image & Video Manager offre visibilità sul riconoscimento di rete per le immagini, oltre a informazioni approfondite su immagini e video in tempo reale, offline e non elaborabili.
Delivery di user experience eccezionali per immagini e video
Ottimizzate i contenuti multimediali visivi con Image & Video Manager per ridurre il numero dei byte e migliorare la compatibilità dei dispositivi, prendendo, al contempo, le decisioni in base alla rete per fornire una qualità ottimale in tempo reale. Questa soluzione intuitiva per gli sviluppatori si integra perfettamente nei workflow esistenti senza richiedere cambiamenti del codice o regolazioni alla configurazione del dominio e migliora le performance facilmente, mantenendo, al contempo, la compatibilità nell'infrastruttura.
Ottimizzazione di immagini e video in tempo reale
Come funziona Image & Video Manager
Funzioni
- Offrite immagini e video con la qualità e le performance migliori grazie all'ottimizzazione dei formati e dei livelli di compressione.
- Riducete le dimensioni in byte delle immagini e dei video senza alcuna diminuzione percettibile della qualità visiva.
- Offrite la navigazione su tutti i canali e dispositivi con contenuti multimediali adattati per design reattivi.
- Modificate agevolmente le immagini applicando funzionalità di ritaglio, rotazione, ridimensionamento, regolazione del colore e filigrane.
- Implementate e personalizzate facilmente un visualizzatore con contenuti multimediali ottimizzati automaticamente.
- Sfruttate i parametri della stringa di query per concatenare immediatamente le trasformazioni.
Domande frequenti (FAQ)
Image & Video Manager supporta i seguenti formati:
- Immagini: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP e AVIF
- Video
- Container = MP4, MOV, WebM
- Codec video = H.264, H.265, VP8, VP9
- Codec audio = AAC, MP3, Opus, Vorbis
Quando Image & Video Manager crea le diverse dimensioni di un video, semplicemente "adatta" il video all'interno di tali dimensioni, in modo che le proporzioni non vengano mai modificate. Image & Video Manager non aggiunge letterboxing (ovvero barre nere) sui lati del video non riempiti dal video stesso.
Image Manager API offre una soluzione end-to-end per archiviare, gestire e distribuire le immagini trasformate in base alle policy da voi definite.
Image & Video Manager offre attualmente oltre 30 trasformazioni, tra cui: Aggiunta, Copia proporzioni, Colore di sfondo, Sfocatura, Composita (filigrana), Contrasto, Ritaglio, Chiave cromatica, Ritaglio su volti, Ritaglio su elementi principali, Adattamento e riempimento, Distorsione, Scala dei grigi, Tonalità/Saturazione/Luminosità, Tonalità/Saturazione/Valore, IMQuery, Numero massimo colori, Specchio, Tonalità monocromatica, Opacità, Ritaglio su area d'interesse, Ritaglio relativo, Rimozione colore, Ridimensionamento, Rotazione, Scala, Inclinazione, Taglio e Maschera di contrasto.
Dimostrazione di Image and Video Manager
Media Viewer
Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.
Mouse over the image to zoom
Tap over image to zoom
Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.
Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.
Original Image
Load Dynamically Generated Image
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.
Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop
Click on an image to test the facial cropping feature
