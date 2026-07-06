L'intelligence sulle minacce in Secure Internet Access si basa sui dati raccolti dall'Akamai Connected Cloud, che gestisce fino al 30% del traffico web globale e distribuisce ogni giorno fino a 11 trilioni di query DNS ricorsive. Questa intelligence è migliorata grazie agli indirizzi IP e ai registri del traffico provenienti da altri servizi di sicurezza di Akamai e da centinaia di feed delle minacce esterne (incluse informazioni WHOIS e del registrar) e i dataset combinati vengono continuamente analizzati e trattati con avanzate tecniche di analisi comportamentale, funzioni di apprendimento automatico, algoritmi proprietari e un team di analisti di dati e ricercatori sulle minacce per la sicurezza. A mano a mano che vengono identificate nuove minacce, gli URL e i domini dannosi vengono immediatamente aggiunti al servizio di Secure Internet Access Enterprise, garantendo la cybersecurity in tempo reale. Inoltre, URL e domini che non rappresentano più una minaccia vengono rimossi dalla lista. Questo approccio migliora l'efficacia del rilevamento e riduce i falsi positivi negli avvisi di sicurezza. Il nostro team analizza anche i registri DNS dei clienti alla ricerca di indicatori di compromissione (IoC). Se viene trovato un IoC, i clienti interessati vengono avvisati tramite il portale di Secure Internet Access, che è importante per aiutare a ridurre il potenziale impatto esercitato dalle minacce recentemente rilevate.