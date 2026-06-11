I plug-in e le estensioni dei browser promozionali o i coupon non gestiti possono inserire automaticamente codici al momento della conversione, andando ad incidere sui ricavi aziendali. Analogamente, le estensioni dei browser relative al confronto dei prezzi possono distogliere un utente da un sito, convincendolo ad acquistare lo stesso prodotto o servizio dal sito di un concorrente.
Scalabilità impareggiabile. Delivery affidabile. Solida protezione dei contenuti.
Adaptive Media Delivery offre un accesso immediato e ininterrotto ai contenuti video desiderati su qualsiasi dispositivo, al livello di performance richiesto dagli utenti in tutto il mondo. La soluzione garantisce un'experience di visione coerente e di alta qualità su tutti i tipi di rete e include solide funzionalità di sicurezza progettata per prevenire la pirateria, fermare gli accessi non autorizzati ai contenuti e proteggere i flussi delle entrate.
Streaming di video eccellenti dalla rete edge più affidabile
Come funziona Adaptive Media Delivery
Funzioni
- Assicura uno SLA (accordo sul livello di servizio) per una disponibilità totale, offrendo un accesso coerente ai contenuti e allineando il tuo brand alla prevedibilità del servizio
- Migliora la qualità di riproduzione dei video degli utenti con ottimizzazioni delle performance sull'edge
- Proteggi i contenuti con la crittografia, la filigranatura, la revoca degli accessi e le opzioni avanzate di rilevamento dei proxy
- Memorizza in modo intelligente i contenuti vicino agli spettatori, liberando l'infrastruttura di origine dal traffico
- Consenti ai team addetti allo sviluppo di sfruttare le funzionalità di computing senza server sull'edge
- Ottieni informazioni dettagliate sui principali indicatori delle performance che rilevano utili tendenze e livelli di engagement
Scopri come Adaptive Media Delivery può aiutarti a risolvere i più comuni problemi aziendali e ad offrire agli utenti contenuti multimediali di alta qualità su vasta scala.
Soddisfare la domanda globale
La domanda globale incontra lo streaming di alta qualità
Questa soluzione consente ad una moltitudine di piattaforme di streaming lineare di soddisfare le esigenze dei consumatori in tutto il mondo, fornendo contenuti impeccabili agli utenti su piccola o vasta scala e da diverse posizioni tramite un'ampia gamma di dispositivi e formati video.
Inserimento dinamico degli annunci
Inserimento dinamico degli annunci
Una perfetta integrazione personalizzata in base alle preferenze, alla posizione geografica e ad altri criteri degli utenti, che consente di migliorare l'esperienza pubblicitaria e ottimizzare i ricavi per i provider di contenuti.
Mitigazione delle promozioni e delle pubblicità indesiderate
Mitigazione delle promozioni indesiderate e della pubblicità concorrenziale
Protezione dalle frodi di affiliazione
Protezione dalle frodi di affiliazione
Una frode di affiliazione si verifica quando un'estensione del browser inserisce in modo invisibile un iFrame che carica un referral ID fraudolento, quindi una terza parte acquisisce il credito per vendite che non ha di fatto effettuato, abusando del programma di affiliazione.
Domande frequenti (FAQ)
Adaptive Media Delivery offre la funzione di verifica del token di autenticazione (anche chiamato token Auth), che è un processo in cui vengono generati i token e associati ad una sessione utente autenticata, quindi utilizzati per convalidare la richiesta effettuata in modo da prevenire la condivisione non autorizzata dei link ai vostri contenuti.
Adaptive Media Delivery distribuisce in modo affidabile streaming media basati su HTTP, preparati e pre-segmentati, sia live che on-demand. Tra i formati multimediali supportati, figurano i seguenti:
- HLS (HTTP Live Streaming), supportato per dispositivi iOS, browser con HTML5, ecc.
- HDS (HTTP Dynamic Streaming), supportato per dispositivi con runtime Adobe Flash e AIR
- MSS (Microsoft Smooth Streaming), supportato per dispositivi con Microsoft Silverlight
- MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)
- CMAF (Common Media Application Format)
Adaptive Media Delivery offre una funzione opzionale di targeting dei contenuti con cui puoi consentire o negare l'accesso ai tuoi contenuti in base ai valori specifici dell'area geografica associata all'utente che effettua la richiesta. Ad esempio, puoi aggiungere il comportamento di protezione del targeting dei contenuti e configurarlo in modo da negare l'accesso ad utenti che si trovano in una specifica area geografica o consentire solo le richieste provenienti da una serie specifica di indirizzi IP.
Adaptive Media Delivery offre GeoDelivery, una funzione self-service opzionale, che ti consente di controllare da quali paesi o zone (gruppi di paesi) distribuire i tuoi contenuti. Puoi creare apposite policy per includere o escludere alcune aree geografiche nella delivery dei contenuti.
Adaptive Media Delivery presenta una funzione di failover opzionale, che ti consente di passare da un'origine ad un'altra o di inviare uno specifico codice di stato HTTP all'utente che ha effettuato la richiesta, se si verifica un problema sull'origine principale. Questa funzione ti aiuta a garantire la piena disponibilità dei tuoi contenuti.
Adaptive Media Delivery presenta una funzione opzionale, denominata "associazione IP edge", che ti consente di distribuire il traffico da un piccolo set statico di indirizzi IP in maniera scalabile. Puoi aggiungere la funzione di associazione dell'IP edge per:
- Supportare i pagamenti a costo zero. Questa funzione è utile per offrire agli utenti finali specifici contenuti a costo zero o evitare l'addebito della delivery di specifici contenuti in base ad una soglia del piano dati.
- Identificare il traffico dei provider di contenuti sulla base dell'indirizzo IP di origine. Questa funzione è utile nel caso in cui non sia possibile eseguire un'accurata ispezione dei pacchetti.
- Fornire un solo indirizzo IP di origine o un numero limitato di indirizzi IP di origine. Questa funzione è utile nel caso in cui i sistemi della tua infrastruttura siano troppo complessi e se ti serve un solo indirizzo IP di origine o un numero molto limitato di indirizzi IP di origine.
- Evitare di aggiornare frequentemente gli intervalli degli indirizzi IP. Questa funzione è utile se i tuoi sistemi di supporto delle operazioni o delle attività aziendali non riescono a gestire gli aggiornamenti frequenti.
- Fornire semplicità e scalabilità. Questa funzione è utile per eliminare la necessità di aggiungere altri domini o indirizzi IP.
Adaptive Media Delivery offre la funzione della filigranatura. Quando un utente valido richiede dei contenuti, la filigranatura distribuisce alcuni segmenti dei contenuti in base ad un modello esclusivo per l'utente in questione. Se i tuoi contenuti sono oggetto di pirateria o se sono stati ridistribuiti, puoi analizzarli ed estrarre il modello della filigranatura in uso per identificare l'utente che ha originariamente esfiltrato i vostri contenuti.
I rapporti di Adaptive Media Delivery forniscono un'analisi della delivery dei formati adattivi di streaming HTTP. Puoi creare i rapporti nel formato desiderato utilizzando un'ampia gamma di metriche e dimensioni, come il tempo medio di download, il volume del traffico midgress, i codici paese e il tipo di rete. Puoi utilizzare le analisi per migliorare la qualità dell'experience di visione degli utenti finali su un'ampia varietà di tipologie di rete e a diverse velocità di connessione.
Risorse
Versione di prova gratuita: Adaptive Media Delivery
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