Adaptive Media Delivery offre un accesso immediato e ininterrotto ai contenuti video desiderati su qualsiasi dispositivo, al livello di performance richiesto dagli utenti in tutto il mondo. La soluzione garantisce un'experience di visione coerente e di alta qualità su tutti i tipi di rete e include solide funzionalità di sicurezza progettata per prevenire la pirateria, fermare gli accessi non autorizzati ai contenuti e proteggere i flussi delle entrate.