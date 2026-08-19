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Soluzioni per operatori di rete mobile e provider di servizi Internet

Espandi i servizi offerti, proteggi le risorse business-critical e rivolte alla clientela e gestisci le reti in modo più economico

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Ecco perché siamo il partner migliore

I provider di servizi stanno trasformando reti e operazioni per aumentare la redditività e semplificare l'erogazione dei servizi. Proteggere dati, workload, infrastrutture e clienti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi finanziari e rispettare le normative. Akamai collabora con ISP e MNO per costruire reti e servizi reattivi e resilienti, proteggendo, al contempo, risorse aziendali e abbonati.

Un notebook in una foresta che visualizza una mappa del mondo digitale con punti dati, posizionato su apparecchiature strategiche in un'operazione sul campo.

Differenzia i servizi, proteggi le attività aziendali e migliora la rete

Oltre la velocità e l'affidabilità

I servizi Akamai Secure Internet Access offrono protezioni di livello enterprise per famiglie e PMI, che sono anche facili da usare.

Proteggi le risorse aziendali con le principali soluzioni per la sicurezza

Le soluzioni di Akamai proteggono applicazioni, carichi di lavoro e API e difendono l'infrastruttura.

Migliora le user experience e diminuisci i costi operativi

Akamai DNS Infrastructure fornisce la base per costruire reti scalabili, reattive e resilienti.

Storie dei clienti

Globe Telecom

Globe Telecom

La società di telecomunicazioni ha ottenuto una trasparenza superiore nel traffico di rete e la capacità di contenere il movimento laterale nella rete con la segmentazione basata su software.

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Comcast

Comcast Business

Aggiungendo la soluzione SecurityEdge basata su Akamai e altri nuovi prodotti, questo provider ha registrato un aumento dei clienti e dei ricavi per cliente.

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Swisscom

Swisscom

Scopri come Swisscom, una società di telecomunicazioni leader del settore, ha utilizzato le soluzioni Akamai per garantire la sicurezza online dei propri clienti.

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Telecom Argentina

Telecom Argentina

Per migliorare la visibilità e la sicurezza per le informazioni sensibili, Telecom Argentina ha scelto Akamai Guardicore Segmentation.

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Usa oggi il cloud del futuro per offrire servizi edge-native.

Distribuisci applicazioni a bassa latenza come l'AI inferencing, migliora l'osservabilità e virtualizza le funzioni.

Proteggi ed espandi la tua clientela in tutti i mercati

Supera i tradizionali livelli di velocità e affidabilità, diversificando, al contempo, l'accesso a Internet con una sicurezza avanzata.

Secure Internet Access

Differenziate gli accessi a Internet e dimostrate il vostro impegno per la protezione degli abbonati.

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Secure Internet Access Consumer

Secure Internet Access per i mercati consumer è semplice da implementare per gli ISP e offre protezioni di sicurezza fondamentali per gli abbonati.

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Secure Internet Access SMB

Scopri le opportunità di mercato offerte dai sistemi di sicurezza per le PMI e come i fornitori possono creare un business case.

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Crea reti e servizi intuitivi e resilienti

Riduci i costi operativi e migliora le experience degli abbonati con le soluzioni Smart DNS.

DNSi CacheServe

Scopri come DNSi CacheServe aiuta a fornire servizi Internet veloci, affidabili e sicuri.

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Secure Internet Access ThreatAvert

Proteggi le risorse di rete importanti e identifica il malware che danneggia gli abbonati.

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DNSi AuthServe

DNSi AuthServe è un server DNS autoritativo che offre servizi di nomi always-on, altamente resilienti e sicuri.

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Edge DNS

Akamai DNS protegge le infrastrutture del DNS on-premise, cloud e ibride, garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità e performance.

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Proteggi le API, elimina i rischi per la rete

Scopri le API e previeni gli abusi; segmenta e proteggi ambienti on-premise, cloud e ibridi.

API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

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Akamai Guardicore Segmentation

Rileva le violazioni e rafforza i sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

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A salvaguardia della tua reputazione

Identifica e blocca siti web fittizi, attacchi informatici, violazioni di dati, ransomware, phishing, malware, spoofing e atti di pirateria sui marchi registrati.

Akamai Cloud

Servizi cloud di computing, storage, networking, database e gestione dei container

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Akamai Inference Cloud

Trasforma i modelli addestrati in un'intelligence in tempo reale che offre performance sicure su scala globale.

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Risorse

Servizi Secure Internet Access per ISP e MNO

Ulteriori informazioni sui servizi di ISP e MNO appositamente progettati per consumatori, PMI e aziende.

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DNSi CacheServe

Scopri come DNSi CacheServe aiuta a fornire servizi Internet veloci, affidabili e sicuri.

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