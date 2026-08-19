I provider di servizi stanno trasformando reti e operazioni per aumentare la redditività e semplificare l'erogazione dei servizi. Proteggere dati, workload, infrastrutture e clienti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi finanziari e rispettare le normative. Akamai collabora con ISP e MNO per costruire reti e servizi reattivi e resilienti, proteggendo, al contempo, risorse aziendali e abbonati.
Ecco perché siamo il partner migliore
Differenzia i servizi, proteggi le attività aziendali e migliora la rete
Storie dei clienti
Usa oggi il cloud del futuro per offrire servizi edge-native.
Distribuisci applicazioni a bassa latenza come l'AI inferencing, migliora l'osservabilità e virtualizza le funzioni.
Proteggi ed espandi la tua clientela in tutti i mercati
Supera i tradizionali livelli di velocità e affidabilità, diversificando, al contempo, l'accesso a Internet con una sicurezza avanzata.
Crea reti e servizi intuitivi e resilienti
Riduci i costi operativi e migliora le experience degli abbonati con le soluzioni Smart DNS.
Proteggi le API, elimina i rischi per la rete
Scopri le API e previeni gli abusi; segmenta e proteggi ambienti on-premise, cloud e ibridi.
A salvaguardia della tua reputazione
Identifica e blocca siti web fittizi, attacchi informatici, violazioni di dati, ransomware, phishing, malware, spoofing e atti di pirateria sui marchi registrati.