I provider di servizi stanno trasformando reti e operazioni per aumentare la redditività e semplificare l'erogazione dei servizi. Proteggere dati, workload, infrastrutture e clienti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi finanziari e rispettare le normative. Akamai collabora con ISP e MNO per costruire reti e servizi reattivi e resilienti, proteggendo, al contempo, risorse aziendali e abbonati.