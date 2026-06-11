Maggiore controllo e riduzione dei costi

Potete controllare maggiormente siti e applicazioni utilizzando le soluzioni di Akamai tramite le varie applicazioni cloudlet disponibili. App Load Balancer consente di ottenere alti livelli di disponibilità e di scalare in modo efficiente il cloud e l'infrastruttura fisica, personalizzando, al contempo, l'instradamento delle regole e il comportamento della sessione di controllo per il traffico delle applicazioni web; Request Control consente di escludere il traffico non qualificato dall'origine e fornire un accesso condizionato ai visitatori controllando le richieste a cui il sito risponde sull'edge; infine, Phased Release è progettato per aiutare a facilitare l'implementazione delle modifiche al codice in fase di produzione con rapide funzionalità di rollback.