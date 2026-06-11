Le applicazioni Cloudlets vi consentono di offrire diversi livelli di accesso alle configurazioni per ogni utilizzo. Ciascuna applicazione cloudlet prevede impostazioni delle autorizzazioni per utenti, editori e amministratori. Alcune applicazioni cloudlet offrono autorizzazioni personalizzate.
Gestione della complessità con la logica delle app sull'edge dell'Akamai Cloud
Le soluzioni Cloudlets sono app a valore aggiunto. Si tratta di estensioni delle soluzioni di delivery di Akamai che aggiungono funzionalità discrete per risolvere le specifiche esigenze operative o aziendali. Akamai offre 11 applicazioni cloudlet diverse che eseguono varie operazioni, tra cui il bilanciamento del carico, l'assegnazione di priorità alle API, la segmentazione degli utenti e molto altro.
Un maggior impatto sulle user experience digitali
Come funzionano le applicazioni Cloudlets
Potenziamento delle user experience per i casi di utilizzo più comuni con le applicazioni Cloudlets
Ecco alcuni problemi comuni che le applicazioni Cloudlets possono aiutare a risolvere.
Miglioramento delle UX
Miglioramento delle user experience
Akamai offre diverse applicazioni cloudlet che possono aiutarvi a migliorare ulteriormente le user experience con le soluzioni di Akamai. Le applicazioni cloudlet Visitor Prioritization e Virtual Waiting Room consentono di creare specifici percorsi per i visitatori nei periodi di picco o di sovraccarico delle condizioni del traffico; l'applicazione cloudlet API Prioritization consente di gestire il traffico delle API in alcuni segmenti e di distribuire un'experience statica con Akamai NetStorage in altri segmenti; infine l'applicazione cloudlet Forward Rewrite consente di offrire URL puliti o semantici riscrivendo le richieste sull'edge di Akamai.
Maggiore controllo e riduzione dei costi
Maggiore controllo e riduzione dei costi
Potete controllare maggiormente siti e applicazioni utilizzando le soluzioni di Akamai tramite le varie applicazioni cloudlet disponibili. App Load Balancer consente di ottenere alti livelli di disponibilità e di scalare in modo efficiente il cloud e l'infrastruttura fisica, personalizzando, al contempo, l'instradamento delle regole e il comportamento della sessione di controllo per il traffico delle applicazioni web; Request Control consente di escludere il traffico non qualificato dall'origine e fornire un accesso condizionato ai visitatori controllando le richieste a cui il sito risponde sull'edge; infine, Phased Release è progettato per aiutare a facilitare l'implementazione delle modifiche al codice in fase di produzione con rapide funzionalità di rollback.
Offload della logica aziendale sull'edge
Offload della logica aziendale sull'edge
Potete risolvere facilmente queste sfide importanti eseguendo l'offload della logica aziendale sull'edge con le app preintegrate nell'Akamai Connected Cloud che sono fornite di un'utilità di gestione delle policy da poter controllare autonomamente, evitando così i costi di uno sviluppo personalizzato, le spese di manutenzione e le eventuali infrastrutture aggiuntive.
Domande frequenti (FAQ)
Akamai offre le seguenti applicazioni cloudlet:
- API Prioritization: consente di specificare quali chiamate per le risorse delle applicazioni come JSON o XML hanno priorità e vengono inviate all'origine durante le situazioni caratterizzate da una domanda elevata.
- App Load Balancer: offre una gestione del traffico intelligente e scalabile nelle origini fisiche, virtuali e ospitate nel cloud senza dover inviare feedback sul carico. La soluzione è in grado di rilevare automaticamente le condizioni del carico e instradare il traffico verso la sorgente dei dati ottimale, mantenendo, al contempo, le policy di routing personalizzate e un comportamento coerente delle sessioni dei visitatori.
- Audience Segmentation: fornisce un'agevole segmentazione del traffico e funzionalità di blocco senza peggiorare le performance, che, spesso, apporta vantaggi ai test A/B e multivariante. Questa applicazione cloudlet crea una popolazione di test stabile sull'edge di Akamai assegnando un valore di cookie all'utente.
- Edge Redirector: aiuta i team dell'IT e del marketing a gestire elevate quantità di reindirizzamenti in modo più efficiente sull'edge di Akamai in modo da ridurre i round trip all'origine ed eseguire l'offload dei riscontri dall'infrastruttura di origine.
- Forward Rewrite: aiuta a creare, in base alle informazioni sulle richieste in entrata, URL leggibili e intuitivi in termini di SEO (Search Engine Optimization) per le pagine generate in modo dinamico.
- Input Validation: aiuta a proteggere i moduli web da abusi o monopolizzazioni da parte di autori di attacchi di tipo comportamentale o di forza bruta. Questa operazione viene eseguita convalidando i campi e i valori dei moduli nelle richieste in entrata. Inoltre, questa applicazione cloudlet consente di limitare il numero di invii di moduli validi e i tentativi non validi per utente. Una volta raggiunto il limite, ulteriori richieste vengono rifiutate (403) o reindirizzate (302) ad una casella delle penalità personalizzata.
- Phased Release: aiuta a facilitare l'implementazione delle modifiche al codice in fase di produzione. Con questa applicazione cloudlet, potete spostare una percentuale dei visitatori sulla nuova experience o sull'implementazione, conservando, nel contempo, anche la flessibilità di ritornare immediatamente allo stato precedente in caso di ostacoli.
- Request Control: consente di fornire un accesso condizionato ad un sito web o un'applicazione definendo e gestendo gli elenchi di elementi consentiti (o meno) in base all'IP e all'area geografica associata alle richieste in entrata.
- Virtual Waiting Room: aiuta a mantenere la continuità operativa delle applicazioni dinamiche in situazioni caratterizzate da una domanda elevata posizionando i visitatori in una sala d'attesa virtuale quando l'origine raggiunge il suo limite di capacità configurato. In tal modo, funge da "cuscinetto" di front-end quando i volumi dei picchi di traffico richiedono l'origine per l'elaborazione delle transazioni, come i pagamenti degli articoli nel carrello, le pagine delle donazioni, gli abbonamenti a servizi/applicazioni e le registrazioni dei moduli.
- Visitor Prioritization: utilizza l'assegnazione delle priorità in base alle probabilità e alle percentuali per accedere alla sala d'attesa e all'origine. Il confronto tra Virtual Waiting Room e Visitor Prioritization sottolinea le differenze esistenti tra queste due applicazioni cloudlet per consentire di scegliere l'applicazione cloudlet della sala d'attesa che meglio soddisfa le specifiche esigenze aziendali.
Sì, è possibile associare una policy dell'applicazione cloudlet e tutte le sue versioni con una sola proprietà o più proprietà.
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