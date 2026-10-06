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La pubblica amministrazione deve affrontare molte sfide online e nel cloud, ma Akamai può essere d'aiuto. Sia che desideri implementare soluzioni specifiche o hai solo bisogno di alcune risposte, siamo lieti di aiutarti.
Proteggi le funzionalità mission-critical, modernizza le risorse e ottimizza le user experience.
Tutte le attività che la pubblica amministrazione svolge online sono di importanza vitale, sia che si tratti di sicurezza nazionale o protezione dei database. Akamai offre soluzioni totalmente affidabili per le agenzie civili federali, per i dipartimenti di difesa e intelligence oppure per gli enti statali, locali e i dipartimenti dell'istruzione. Assicuriamo, inoltre, un supporto da parte dei nostri esperti della pubblica amministrazione e un'assistenza 24/7/365.
La modernizzazione e la digitalizzazione delle agenzie consentono di proteggere i dati e le applicazioni, offrendo, al contempo, user experience migliori.
Garantisci una disponibilità ininterrotta delle funzionalità mission-critical ovunque siano necessarie. La piattaforma globale di Akamai offre agli operatori le funzionalità di cui hanno bisogno, proteggendole dalle minacce informatiche. I nostri esperti possono aiutarti a modernizzare e rafforzare le risorse più importanti.
Indipendentemente dal numero di persone che si rivolgono alla tua agenzia o giurisdizione, le applicazioni e i dati devono essere accessibili, disponibili, sicuri e rapidi. Le soluzioni basate sul cloud di Akamai avvicinano i servizi ai cittadini e li allontanano dai malintenzionati, consentendo, inoltre, alla tua agenzia di scalare in risposta alle crescenti esigenze, in modo totalmente personalizzato.
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