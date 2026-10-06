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Public Sector Solutions

Soluzioni per la pubblica amministrazione

Proteggi le funzionalità mission-critical, modernizza le risorse e ottimizza le user experience.

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Immagine di un membro dell'esercito che parla con un'altra persona

A sostegno e protezione dei servizi online delle agenzie governative

Tutte le attività che la pubblica amministrazione svolge online sono di importanza vitale, sia che si tratti di sicurezza nazionale o protezione dei database. Akamai offre soluzioni totalmente affidabili per le agenzie civili federali, per i dipartimenti di difesa e intelligence oppure per gli enti statali, locali e i dipartimenti dell'istruzione. Assicuriamo, inoltre, un supporto da parte dei nostri esperti della pubblica amministrazione e un'assistenza 24/7/365.

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Soluzioni affidabili in grado di ottimizzare le attività della pubblica amministrazione

Operazioni sicure dal core all'edge

Proteggi il personale e i dati, contrastando, al contempo, gli attacchi ovunque si trovi ad operare la tua agenzia online.

Ottimizzazione della gestione degli accessi e della conformità

Concedi agli utenti l'accesso solo laddove necessario per mantenere l'integrità e soddisfare i requisiti normativi.

Individuazione delle applicazioni più vicine agli utenti

La nostra rete cloud ed edge ampiamente distribuita consente di migliorare le experience in modo da avvicinare le app agli utenti finali.

Agenzie civili federali

La modernizzazione e la digitalizzazione delle agenzie consentono di proteggere i dati e le applicazioni, offrendo, al contempo, user experience migliori.

Storie dei clienti

Agenzia federale statunitense

Scopri in che modo Akamai ha aiutato questa agenzia con la migrazione nel cloud e con la protezione di dati e sondaggi, garantendo, al contempo, l'accessibilità.

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Scheda tecnica

Protezione delle reti federali in un ambiente di minacce sempre più complesso

Scopri in che modo l'architettura Zero Trust può proteggere dai criminali informatici e aiutare a mantenere la conformità.

Leggi la scheda tecnica
Webinar

A sostegno e protezione dei servizi online delle agenzie federali

Scopri come supportare i dipendenti remoti e soddisfare le esigenze dei cittadini, proteggendo i dati da ransomware e altre minacce.

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Dipartimento della Difesa

Garantisci una disponibilità ininterrotta delle funzionalità mission-critical ovunque siano necessarie. La piattaforma globale di Akamai offre agli operatori le funzionalità di cui hanno bisogno, proteggendole dalle minacce informatiche. I nostri esperti possono aiutarti a modernizzare e rafforzare le risorse più importanti.

Scopri ulteriori informazioni sulle soluzioni di Akamai per la difesa e l'intelligence
Storie dei clienti

SAP National Security Services

Scopri in che modo SAP NS2 ha collaborato con Akamai per consolidare le risorse nel cloud in modo da renderle sicure e accessibili.

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Video

DoD Cloud Exchange: un'adozione di successo dell'approccio Zero Trust

Approfondisci la conoscenza del FedRAMP (programma federale di gestione delle autorizzazioni e dei rischi) e scopri perché costruire la giusta architettura di sicurezza nel cloud è un percorso da seguire, non un obiettivo.

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Descrizione della soluzione

Servizi ICAM di Akamai per il settore Enterprise e Tactical

Scopri come abilitiamo l'SSO e l'MFA per i dispositivi BYOD e GFE con un'autenticazione resistente al phishing, gli standard FIDO2, l'identità federata e il supporto per i sistemi legacy TOTP.

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Enti statali, locali e dipartimento dell'istruzione

Indipendentemente dal numero di persone che si rivolgono alla tua agenzia o giurisdizione, le applicazioni e i dati devono essere accessibili, disponibili, sicuri e rapidi. Le soluzioni basate sul cloud di Akamai avvicinano i servizi ai cittadini e li allontanano dai malintenzionati, consentendo, inoltre, alla tua agenzia di scalare in risposta alle crescenti esigenze, in modo totalmente personalizzato.

Storie dei clienti

Los Angeles

Un firewall, più di 40 dipartimenti e un aumento del traffico del 1000%: scoprite come Akamai ha aiutato la città di Los Angeles a implementare il suo sistema di sicurezza in modo scalabile.

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Rapporto di ricerca

Studio sull'impatto della sicurezza delle API nel 2026

Gli incidenti legati alle API hanno raggiunto i massimi livelli da quattro anni a questa parte, mentre la visibilità è crollata drasticamente a causa dell'accelerazione dell'AI, che ha esposto le organizzazioni di tutto il mondo a un maggiore rischio di attacchi alle API.

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Descrizione della missione

Aumento del numero degli attacchi ransomware

Gli attacchi ransomware sono una minaccia in continua crescita. Scopri quali sono le strategie necessarie per ridurre i rischi dagli esperti governativi e di Akamai.

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Storie dei clienti

Storie dei clienti

Gemological Institute of America

Il Gemological Institute of America condivide con sicurezza le sue numerose risorse online con i mercati globali utilizzando le soluzioni di Akamai.

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Storie dei clienti

Dipartimento della Difesa

Grazie al programma Bug Bounty di Akamai, il Pentagono ha valutato i sistemi di sicurezza di vari siti web durante un test sulle vulnerabilità.

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DOTComm
Storie dei clienti

Douglas Omaha Technology Commission

DOTComm elimina i falsi positivi e centinaia di ore di lavoro manuale nella gestione dei certificati SSL con Akamai Web Application Protector.

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Soluzioni in primo piano

Difesa e protezione delle risorse critiche delle agenzie

Le soluzioni di Akamai avvicinano le applicazioni e i dati pubblici, allontanando le minacce informatiche.

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Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

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Enterprise Application Access

Mitiga l'accesso a livello di rete e offri un accesso granulare alle applicazioni in base alle identità e al contesto.

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App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Edge DNS

Akamai DNS protegge le infrastrutture del DNS on-premise, cloud e ibride, garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità e performance.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Modernizzazione e segmentazione degli ambienti delle agenzie

Aumenta l'efficienza con soluzioni basate sul cloud che migliorano l'accessibilità e la disponibilità.

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Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

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Enterprise Application Access

Mitiga l'accesso a livello di rete e offri un accesso granulare alle applicazioni in base alle identità e al contesto.

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Akamai MFA

Mitiga gli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing basata sugli standard FIDO2.

Dettagli prodotto

Attivazione e protezione delle funzionalità mission-critical

Proteggi le risorse dal core all'edge, ovunque si svolgano le attività.

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App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

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PDNS GovShield

Sistema DSN di protezione, semplice, rapido e carrier-grade, per identificare, bloccare e mitigare in modo proattivo attacchi mirati come malware, ransomware, phishing e l'esfiltrazione dei dati DNS.

Ulteriori informazioni

Protezione e personalizzazione delle user experience

Crea, distribuisci e proteggi le applicazioni su una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita.

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App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

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EdgeWorkers

Eseguite le funzioni JavaScript sull'edge per ottimizzare le performance del sito e personalizzare le web experience.

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EdgeKV

Database chiave-valore distribuito di Akamai che supporta le applicazioni EdgeWorkers basate sui dati.

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Akamai Cloud

Servizi cloud di computing, storage, networking, database e gestione dei container.

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Modernizza e crea le architetture Zero Trust

Le soluzioni di Akamai avvicinano le applicazioni e i dati pubblici, allontanando le minacce informatiche.

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Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

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Secure Internet Access Enterprise

Rilevate e bloccate in modo proattivo attacchi di esfiltrazione dei dati, malware, ransomware e phishing.

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Enterprise Application Access

Mitiga l'accesso a livello di rete e offri un accesso granulare alle applicazioni in base alle identità e al contesto.

Visualizza i dettagli sul prodotto

Akamai MFA

Mitiga gli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing basata sugli standard FIDO2.

Dettagli prodotto

Risorse aggiuntive

Can DDoS Attacks Be Stopped in Zero Seconds?
Infografica

È possibile bloccare immediatamente gli attacchi DDoS?

Con quale rapidità il tuo fornitore di soluzioni per la sicurezza risponde ad un attacco? Quando sei sotto attacco, devi conoscerne esattamente le tempistiche.

Ulteriori informazioni
Zero Trust: Not As Scary As It Sounds
Blog

Zero Trust: non farti spaventare dal nome

Il sistema Zero Trust concede l'accesso solo quando e dove è consentito, contribuendo a proteggere server e risorse aziendali dagli attacchi.

Ulteriori informazioni

Vuoi saperne di più?

La pubblica amministrazione deve affrontare molte sfide online e nel cloud, ma Akamai può essere d'aiuto. Sia che desideri implementare soluzioni specifiche o hai solo bisogno di alcune risposte, siamo lieti di aiutarti.

Grazie per la richiesta! Un esperto Akamai ti contatterà a breve.