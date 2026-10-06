Tutte le attività che la pubblica amministrazione svolge online sono di importanza vitale, sia che si tratti di sicurezza nazionale o protezione dei database. Akamai offre soluzioni totalmente affidabili per le agenzie civili federali, per i dipartimenti di difesa e intelligence oppure per gli enti statali, locali e i dipartimenti dell'istruzione. Assicuriamo, inoltre, un supporto da parte dei nostri esperti della pubblica amministrazione e un'assistenza 24/7/365.