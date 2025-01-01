X
Protezione dagli abusi e dai bot

Bloccate l'abuso degli account, il web scraping elusivo e l'impersonificazione dei brand con funzioni di rilevamento e mitigazione più intelligenti

Proteggete i vostri contenuti dai bot scraper basati sull'AI.

Scoprite come

Preparatevi ad affrontare gli attacchi di abuso e bot più sofisticati

Proteggete le vostra organizzazione dai più avanzati attacchi di abuso e bot odierni. Le nostre soluzioni di sicurezza consentono di salvaguardare la fiducia dei clienti, le risorse digitali e la reputazione del vostro brand.

Scoprite i comportamenti degli utenti e dei bot in tempo reale

La fiducia al centro delle customer experience

Proteggete gli account e le transazioni, mantenendo, al contempo, customer experience ottimali.

Proteggete il vostro brand e i vostri ricavi dagli abusi online

Potenziate la crescita e la protezione contro l'abuso di account, il content scraping elusivo e l'impersonificazione dei brand.

Riducete i rischi nelle interazioni digitali aziendali

Monitorate le interazioni online ed evitate gli abusi lungo tutto il ciclo di vita dell'account utente con opzioni di mitigazione in tempo reale sull'edge.

Fraud Reduction Intelligence Platforms 2023

Quali sono le migliori soluzioni anti-frode per tenere al sicuro il vostro brand?

Akamai è lieta di essere stata riconosciuta leader in tutte le categorie e leader nel settore delle soluzioni anti-frode globali valutate da KuppingerCole Analysts AG.

Scaricate il rapporto

"Akamai non fornisce semplicemente le soluzioni per la sicurezza, ma aiuta le aziende a prosperare. Con le sue soluzioni di mitigazione dei bot, siamo riusciti a proteggere la nostra piattaforma, garantendo, al contempo, un'experience agevole e performante ai nostri clienti".

Senior Director del reparto Platform Engineering, adidas

Leggete le storie dei clienti

Prodotti di protezione dagli abusi e dai bot

Brand Protector

Rilevate e mitigate gli attacchi di impersonificazione del brand come phishing e siti web fittizi.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Content Protector

Scoprite come impedire agli scraper di rubare i contenuti e ridurre i vostri tassi di conversione.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

