- Favorite l'uso di un server dei nomi logico su più server fisici distribuiti in tutto il mondo
- Utilizzate un servizio proxy inverso bidirezionale per proteggere le vostre risorse DNS on-premise e ibride dagli attacchi di esaurimento delle risorse (NXDOMAIN)
- Proteggete il DNS dai criminali che sfruttano le vulnerabilità e da vari rischi come lo spoofing dell'indirizzo sorgente
- Prevenite gli attacchi causati dalla falsificazione del DNS con le firme DNSSEC (Domain Name System Security Extension)
- Consentite agli sviluppatori di automatizzare Edge DNS tramite le API e gli strumenti di gestione esistenti
- Prevenite gli attacchi di spoofing dell'indirizzo IP assegnando la priorità ai workflow relativi ai server dei nomi ricorsivi attendibili
- Sfruttate un'architettura unica che segmenta le risorse DNS su cloud non sovrapposti
- Ottenete informazioni utilizzabili e dati analitici sulle performance dell'infrastruttura DNS in condizioni normali e durante gli attacchi
Un livello impareggiabile di sicurezza, performance e disponibilità con Akamai Edge DNS
Protezione, scalabilità e semplicità per il DNS con una soluzione flessibile in grado di difendere da attacchi sofisticati, garantendo una disponibilità 24/7 e performance più veloci. Utilizzate la piattaforma più distribuita al mondo per ridurre il carico all'origine e la latenza delle pagine, mantenendo, al contempo, il pieno controllo con una gestione intuitiva in tempo reale.
Migliorate la sicurezza e le performance del DNS con la nostra potente piattaforma edge
Come funziona Edge DNS
Le nuove funzioni
Akamai Shield NS53 è un proxy inverso che protegge l'infrastruttura DNS on-premise e ibrida (inclusi GSLB, firewall e server dei nomi) dagli attacchi di esaurimento delle risorse. I clienti possono configurare autonomamente, gestire e applicare le loro policy dinamiche in tempo reale.
Funzioni
Storie dei clienti
Casi di utilizzo di DNS Security
Protezione completa contro gli attacchi DDoS
Edge DNS fornisce la scalabilità e le funzionalità necessarie per compiere le normali operazioni, anche se si verifica un elevato numero di incidenti, offrendo una disponibilità continua di applicazioni web e API. Inoltre, la soluzione fornisce la funzione Zone Apex Mapping e una gestione del traffico integrata con uno SLA (accordo sul livello di servizio) per un tempo di attività del 100%.
Unificazione del sistema di sicurezza DNS
Sfruttate la scalabilità e la potenza di Edge DNS come DNS autoritativo basato sul cloud o combinate questa soluzione con Shield NS53 per proteggere e gestire in modo intuitivo l'infrastruttura DNS on-premise e ibrida al fine di unificare il sistema di sicurezza DNS. Inoltre, utilizzate Edge DNS e Shield NS53 con Prolexic, la piattaforma Akamai appositamente progettata per la protezione dagli attacchi DDoS, che consente di proteggere la vostra infrastruttura digitale a tutti i livelli, in tutte le porte e con tutti i protocolli.
DNS secondario
Gestite le zone DNS secondarie sull'infrastruttura DNS basata su Internet e aggiungete un'ulteriore protezione delle risorse DNS principali con una risorsa secondaria altamente disponibile.
Informazioni fruibili dai dati analitici relativi al DNS
Raccogliete informazioni incisive sul traffico in condizioni normali e durante gli attacchi DNS e sulle performance della vostra infrastruttura DNS per pianificare e proteggere in modo proattivo la vostra presenza online.
Gestione del traffico e del codice DNS
Semplificate e automatizzate i workflow del DNS integrando Edge DNS con le risorse e i toolkit DevOps standard tramite le API. Edge DNS distribuisce le query DNS per ottimizzare i tempi di risposta e mantenere la disponibilità rispetto all'integrità di data center/server, offrendo semplicità operativa, eccellenti performance di app/API ed elevata disponibilità.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Molte organizzazioni tendono a sottodimensionare la loro infrastruttura DNS, affidandosi spesso a soli due o tre server DNS per supportare le loro operazioni globali. Questo approccio può incidere gravemente sulle performance del DNS, rendendo i sistemi e l'intera infrastruttura DNS incapaci di scalare e sempre più vulnerabili alle interruzioni dei data center e agli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) basati sul DNS. Edge DNS si basa sulla vasta rete sull'edge di Akamai in grado di scalare per gestire i picchi di traffico per tutti i clienti, anche se si trovano sotto attacco.
Non è raro per le organizzazioni disporre di alcuni GSLB e server dei nomi DNS on-premise per le proprie esigenze amministrative o di conformità, ma non riuscire a migrare tutte le proprie zone su un DNS autoritativo basato sul cloud. In questi casi, Shield NS53, il servizio di proxy inverso bidirezionale di Akamai, offre una sicurezza completa contro gli attacchi dannosi e migliora le prestazioni consentendo ai clienti di gestire autonomamente criteri, liste di controllo degli accessi (ACL) e risposte di caching per alleggerire il carico sulla propria infrastruttura DNS on-premise.
IP Anycast è una particolare metodologia di indirizzamento e routing di rete, che consente di annunciare gli indirizzi IP da più punti su Internet. Nel caso del DNS, la tecnologia IP Anycast descrive come più server dei nomi con lo stesso indirizzo IP rispondono ad una query DNS effettuata a questo indirizzo, garantendo all'utente di connettersi sempre al server più vicino per raggiungere un livello ottimale di performance e disponibilità.
Sì, Edge DNS supporta le firme DNSSEC. I clienti che richiedono il supporto delle firme DNSSEC devono acquistare la funzione Secure Option di Edge DNS.
Edge DNS offre uno SLA (accordo sul livello di servizio) in grado di garantire un tempo di attività del 100%. Inoltre, Edge DNS non prevede ulteriori addebiti per il traffico correlato agli attacchi DDoS, che può risultare enorme, considerando le dimensioni dei moderni attacchi.
- Un modo per semplificare i flussi di lavoro per la configurazione dei criteri, come nel caso delle risposte basate sulla posizione geografica
- Un accesso pratico a una maggiore estensibilità e flessibilità per il flusso di lavoro DNS
- Un modo economico per gestire requisiti di indirizzamento specifici, come quelli legati alla conformità.
Risorse
Prova gratuita - provate Edge DNS/Shield NS53 per 30 giorni
Scoprite da soli i vantaggi di Edge DNS o Shield NS53:
- Disponibilità ininterrotta del DNS garantita
- Proteggete le vostre risorse DNS on-premise e in ambienti ibridi
- La massima tranquillità con il DNS secondario
Per usufruire della prova gratuita di 30 giorni, devi:
- Inviare il modulo
- Confermare l'indirizzo e-mail
- Superare il processo di convalida e verifica di Akamai
- Richiedere le istruzioni di accesso
- Effettuare l'accesso e configurare l'istanza di Edge DNS o Shield NS53
Offerta soggetta a termini e restrizioni