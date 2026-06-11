Sfruttate la scalabilità e la potenza di Edge DNS come DNS autoritativo basato sul cloud o combinate questa soluzione con Shield NS53 per proteggere e gestire in modo intuitivo l'infrastruttura DNS on-premise e ibrida al fine di unificare il sistema di sicurezza DNS. Inoltre, utilizzate Edge DNS e Shield NS53 con Prolexic, la piattaforma Akamai appositamente progettata per la protezione dagli attacchi DDoS, che consente di proteggere la vostra infrastruttura digitale a tutti i livelli, in tutte le porte e con tutti i protocolli.