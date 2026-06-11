Ecco alcuni problemi comuni che DataStream può aiutare a risolvere.
Agile monitoraggio delle performance quasi in tempo reale
Trasmettete in streaming i dati di registro critici dalla nostra piattaforma edge globale ai vostri endpoint quasi in tempo reale per monitorare le performance in modo proattivo. Rilevate e risolvete rapidamente vari problemi, come riduzione del traffico, colli di bottiglia e potenziali minacce, con informazioni approfondite a bassa latenza. Ottenete dati utili per prendere decisioni informate e per migliorare continuamente applicazioni e infrastrutture.
Migliorate la visibilità sulle performance dell'Edge Computing, del DNS e della delivery. Rapidamente.
Come funziona DataStream
Funzioni
- Invia continuamente dati di registro completi agli endpoint del cloud pubblico e ai provider di analisi
- Fornisce dati di registro degli accessi a bassa latenza entro pochi minuti dalle attività sulla rete edge di Akamai
- Offre integrazioni di terze parti che supportano la delivery dei registri agli strumenti di analisi più diffusi, inclusi le soluzioni di cloud pubblico come AWS S3, Microsoft Azure Blob, Hydrolix TrafficPeak, Splunk, Datadog e altri
Casi di utilizzo di DataStream
Monitoraggio delle performance sull'edge quasi in tempo reale
Acquisite i dati di registro necessari per gestire applicazioni e infrastrutture, implementare le ottimizzazioni cruciali e monitorare l'integrità dell'Edge Computing, del DNS e della delivery per identificare e risolvere potenziali problemi.
Monitoraggio di grandi eventi
Vi aiuta a fornire agli spettatori un'eccellente visione di eventi live tramite il monitoraggio proattivo e la risoluzione dei problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. DataStream è ottimizzato per la delivery di dati non elaborati con throughput elevato da poter utilizzare per monitorare in modo proattivo streaming media ed eventi live su larga scala.
Business intelligence e tendenze
Aggregate facilmente i dati di registro degli accessi tramite una perfetta integrazione con strumenti di analisi di terze parti per ottenere approfondimenti e tendenze per un processo decisionale informato. Utilizzate l'analisi delle tendenze a lungo termine e le informazioni necessarie per le vostre attività in base alle performance e alle metriche del traffico. Potete integrare i dati degli accessi e del traffico con strumenti di analisi di terze parti per prendere decisioni critiche maggiormente basate sui dati.
Domande frequenti (FAQ)
DataStream consente di monitorare, registrare e generare rapporti in tempo reale sul traffico web e sui dati relativi alle performance. La soluzione può essere utilizzata con un'ampia gamma di prodotti Akamai per migliorare il monitoraggio delle performance e ottenere utili informazioni sul traffico web. Alcuni dei prodotti e delle soluzioni attualmente supportati con cui è possibile utilizzare DataStream includono:
- Adaptive Media Delivery
- Download Delivery
- Object Delivery
- API Acceleration
- ION
- Dynamic Site Accelerator
- Cloud Wrapper
- Supporto dell'elenco di controllo degli accessi IP
- Raccolta dei dati midgress
- Download progressivi dei media
- DNS (eDNS e GTM)
- EdgeWorkers
DataStream supporta più posizioni di destinazione a cui può inviare l'analisi dei dati dei file di registro, tra cui Amazon S3, Azure Blob Storage, TrafficPeak, Custom HTTPS, Datadog, Elasticsearch, Google Cloud Storage, Loggly, New Relic, Oracle Cloud Storage, Splunk e Sumo Logic, mentre altri vengono aggiunti ogni trimestre.
Con DataStream, potete trasmettere facilmente i registri a varie destinazioni di terze parti per effettuare l'archiviazione, l'analisi e il controllo avanzato dei dati. Per istruzioni dettagliate su come aggiungere e configurare la vostra destinazione preferita, consultate la nostra documentazione.
DataStream è un prodotto per la delivery dei registri per tutti gli eventi delle transazioni e le metriche associate. Potete usare l'integrazione SIEM per la delivery dei registri di sicurezza.
Risorse
Domande?
Il nostro scopo principale è risolvere i problemi. Contattateci, anche se non siete sicuri di quale sarà il vostro prossimo passo. Vi risponderà un esperto immediatamente.