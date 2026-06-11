DataStream consente di monitorare, registrare e generare rapporti in tempo reale sul traffico web e sui dati relativi alle performance. La soluzione può essere utilizzata con un'ampia gamma di prodotti Akamai per migliorare il monitoraggio delle performance e ottenere utili informazioni sul traffico web. Alcuni dei prodotti e delle soluzioni attualmente supportati con cui è possibile utilizzare DataStream includono:

Adaptive Media Delivery

Download Delivery

Object Delivery

API Acceleration

ION

Dynamic Site Accelerator

Cloud Wrapper

Supporto dell'elenco di controllo degli accessi IP

Raccolta dei dati midgress

Download progressivi dei media

DNS (eDNS e GTM)

EdgeWorkers