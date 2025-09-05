証明書の混乱と自動ポスチャ管理の事例

2025 年 9 月 3 日、Cloudflare は、Fina CA が 1.1.1.1 パブリック DNS リゾルバー IP アドレス用に 12 の未承認 TLS 証明書を発行していたことを発表しました。これは、2024 年 2 月から 2025 年 8 月までの間に発生したインシデントで、すべてが Cloudflare の許可や認知なしに実施されていました。

Fina CA はこれらの証明書が「内部テスト用」に発行されたと主張していますが、このインシデントによって、ドメイン名使用権確認（DCV）プロセスには未承認の証明書に関する大きな欠陥があることが明らかになりました。こうした欠陥には Cloudflare の IP アドレスだけでなく、登録されていないドメイン名も含まれており、これは Certification Authority Browser Forum の基準要件に明らかに違反しています。

しかも、Cloudflare は Certificate Transparency（証明書の透明性、CT）ログの手動レビューに依存していたため、これらの証明書は数か月間検知されず、事態が悪化しました。こうしたプロセスにより遅延やノイズが発生し、まさに包括的な監視であれば防止していたであろうシグナルが見落とされていました。

2025 年 4 月にはもう 1 件、検証エラーが発生しています。SSL.com の欠陥のあるドメイン検証プロセスにより、正当なドメインに対して未承認の証明書が発行されたのです。このインシデントは、大規模な侵害と比較すれば拡大は免れていますが、小さなものに見える CA 検証の脆弱性エラーでさえも重大なセキュリティの脆弱性の原因となりうることを示す警鐘となっています。

一方、Entrust が 26,000 以上の Extended Validation 証明書を誤って発行したことは、業界全体に大きな混乱をもたらしました。修復作業が遅れた際、Google は対応策として、Chrome がこれらの証明書を信用しないと発表し、影響を受けた組織はユーザーの信頼とサービスの可用性を維持するために緊急の証明書交換手続きを強いられました。

