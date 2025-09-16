そこのけ、DDoS：分散型防御妨害（DDoD）の時代の到来

UDP フラッドなどのシンプルで緩和しやすいベクトルは、初歩的な DDoS 防御ソリューションで簡単にブロックできます。攻撃者によって生成される攻撃トラフィックが何テラビット／秒（Tbps）であるかは関係ありません。多くの場合、これはシンプルなアクセス制御リスト（ACL）でも可能です。このようなタイプのシンプルな戦術・手口・手順（TTP）は、ネットワークセキュリティ担当者にとってほとんど新しいものではなく、注目に値するものでもありません。

しかし、インテリジェントな方法で防御のプロービングを行い、セキュリティポスチャの弱点を特定してから、中程度のボリュームの複合的な攻撃ベクトルを生み出す、AI 対応の高度な DDoS 攻撃となると、話は完全に変わります。このような攻撃は DDoS 防御をダウンさせ、ネットワークをオフラインにします。

このとりわけ重要なプロセスについて繰り返し述べているのは、DDoS は偶発的なものではないからです。DDoS 攻撃の大多数は、オリジンのキャパシティを飽和させて正当なユーザーがサービスにアクセスできないようにする悪性トラフィックによって、何者かがネットワークを意図的に過負荷状態にすることを試みた場合に発生します。

稀に、誤設定、ネットワークプローブ、攻撃的な脆弱性スキャンが原因でサービス妨害（DoS）が発生する場合もあります。サイバー犯罪者は、AI 対応の支援ツールを使用してネットワークのプロービングを行い、比較的脆弱な箇所を検知し、それに基づいて攻撃を集中させることができます。