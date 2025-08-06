TLS にポスト量子暗号を実装する上で考慮すべき事項

これらの問題を緩和するためには、拡大した ClientHello と、HelloRetryRequest を介して発生する追加のラウンドトリップの間のトレードオフとして、適切なアプローチを決定する必要があります。ブラウザーなどの一般的なクライアントでは、ClientHello を大きくすることを犠牲にして接続時間を短くすることを好みますが、これはアプリケーションに最適なアプローチではない可能性があります。

たとえば、長期間の永続的な接続を使用しているが、実際に PQC をサポートするサーバーが少ない場合、単一のクラシック鍵のみを提供し、サーバーが HelloRetryRequest を開始すると、ハイブリッド鍵グループをサポートすることもできます。これは、PQC サポートを明示的に示さないお客様のための G2O 接続に対する Akamai の長期的なアプローチです。

または、交信先のサーバーが PQC をサポートしていることがわかっている場合は、ClientHello でただちに X25519MLKEM768 のみを提供できます。これは Akamai の限定的な可用性フェーズでのアプローチであり、PQC サポートが一般的に利用可能になると、PQC サポートを明示的に示すお客様へのアプローチとなります。

openssl s_client コマンドを使用すると、これらのシナリオを簡単にシミュレートできますが、TLS ライブラリのマニュアルページをよく読んで、グループ設定の指定方法を把握しておくようにしてください。たとえば、OpenSSL の SSL_CTX_Set1_curves(3) では、X25519:X25519MLKEM768 を指定するとクライアントは X25519 鍵（ただし、その両方をアドバタイズする）のみを含む一方、X25519:*X25519MLKEM768（* を参照）には PQC ハイブリッド鍵のみが含まれます。両方を含めるには、*X25519:*X25519MLKEM768 を使用する必要があります。

一方、BoringSSL では、-curves オプションで指定されたすべての鍵が ClientHello に含まれます。つまり、コマンドラインクライアントは複数の鍵グループのアドバタイズをサポートしていませんが、1 つの鍵共有のみをサポートしています。

違いを確認するためには、次のコマンドを実行します。