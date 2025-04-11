Next Secure（NSEC）レコードを使用すると、特定のゾーン内に名前が存在するかどうかを判断できます。NSEC は、ゾーンにレコードが存在しない場合の問題を解決するために導入されました。これは、「不在証明の認証」の問題と呼ばれることもあります。攻撃者はこの脆弱性を悪用し、Web サイトのホスト名の NXDOMAIN 応答を偽造してサイトを利用不能にすることができます。

NXDOMAIN は、存在しない名前のクエリーを受信したときに存在するゾーン内の次の正規レコードを示す NSEC レコードと、その名前に表示されるレコードのタイプを含めることで、この欠陥に対処します。

たとえば、「example.com」ゾーンがソートされ、「beta.example.com」が最初のレコードである場合、「alpha.example.com」にクエリーを実行すると、「beta.example.com」を指す NSEC レコードと NXDOMAIN が生成されます。NSEC レコードは、他のレコードと同様に、ZSK によって署名され、対応する RRSIG が含まれます。その結果、NXDOMAIN 応答では、認証済み RRSIG NSEC レコードを有効にする必要があります。

NSEC3 は、ゾーン内の有効なすべてのレコードを一覧表示するために使用されている NSEC レコードの問題に対処するために開発されました。NSEC3 は NSEC と同じように動作しますが、ゾーン内の次のセキュア名はクリアテキストで表示されるのではなく、ハッシュされます。これにより、情報のセキュリティを保護し、「ゾーンウォーキング」を防ぐことができます。