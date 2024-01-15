ランサムウェア攻撃は絶え間なく行われ、準備が整っていない組織に被害を与えます。こうした悪性行為のほとんどに関与しているのが、キルチェーンと呼ばれる一連の戦術と手法です。すでに、攻撃者は FraudGPT や WormGPT などのプログラムを通じて 生成AI を攻撃に悪用しています。



2024 年は、攻撃に以下のような戦術がますます使用され、サイバー犯罪者と企業のどちらがより決定的な行動を取れるかが問われると予測されます。

標的の優先順位付けや防御の回避といった困難なタスクを自動化し、ランサムウェア用の新たな武器を開発する。 最適化された暗号化アルゴリズムにより、ランサムウェアの暗号化を強化し、復号やリバースエンジニアリングへの抵抗力を高める。 AI チャットボットを中心としたランサムウェアにより、被害者に対する攻撃のスケーラビリティと効率を向上させる。

組織にとって、取るべき行動は明確です。全体を可視化して、サイバー攻撃への耐性を強化します。また、すべてのアプリケーションアクセスを綿密に検証して、ゼロトラストのアクセスとセグメンテーションを実現します。



生成 AI を駆使するフィッシングツールは、より精巧なディープフェイクをさらに簡単に作成し、ソーシャルエンジニアリング攻撃をかつてないレベルに引き上げるでしょう。組織は、脅威の巧妙化を予測するだけでなく、組織の全体的なセキュリティおよびリスク対策を定期的に評価して、常に変化するサイバー脅威に対応する必要があります。