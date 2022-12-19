ITV と Akamai、ワールドカップに先駆け、 バーチャル視聴者による大規模同時視聴のシミュレーションを実施

※本リリースは2022 年12月19 日 (現地時間)、英国ロンドンで発表されたプレスリリースの翻訳版です。

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, inc.（NASDAQ：AKAM）は、ITV の信頼できるパートナーとして、昨年のワールドカップの中継に先立ち、ライブストリーミング配信するための複雑なインフラに対してテストを実施しました。ITV はワールドカップ中継と新しいストリーミングプラットフォーム、ITVX のローンチに先立ち、Akamai の CloudTest サービスを利用してストリーミング性能のストレステストを実施しました。

ITV は CloudTest を使用してトラフィックの急増が予測される前に問題を特定し、リスクを軽減することで、全国規模での円滑な配信に成功しました。Linode / Akamai Cloud Computing など、各地のクラウド拠点を活用してバーチャル視聴者をホストする CloudTest サービスは、数百万人による同時視聴のシミュレーションをオンデマンドで迅速に生成できるように設計されています。Akamai の経験豊富なパフォーマンス・エンジニア・チームは ITV と協力し、トーナメント全体でさらに大規模なテストを実施しました。

10 月にテストを開始して以来、Akamai と ITV は、動画のストリーミングテストを通して計 525 万人のバーチャルユーザーを用いて、テストを実施しました。これには ITV と同社の 7 社のパートナー企業が提供するコンポーネントも含まれています。このテストによって Akamai は、大規模イベントに先駆けて、改善の余地がある分野を特定することができました。Akamai のチームは ITV と一丸となってこの厳密なテストに参加し、ワールドカップで大規模な需要が発生する前に、あらゆる重要な問題に対応できる効率的なプロセスを実現することができました。

ワールドカップのトーナメント戦のうち ITV が最も視聴者を集めたのは、12 月 10 日のイングランド対フランス戦でした。この試合は ITV プラットフォームを利用する数百万人の視聴者にスムーズに配信され、また同社の Akamai CDN の利用におけるトラフィックの新記録を樹立しました。



Luke Holder 氏（ITV 社 Head of Service Delivery）は「当社にとって、ワールドカップは常に最重要のイベントですが、今回は、当社の新たなストリーミングサービスである ITVX のローンチも同時に計画していたため、一層重大でした。Akamai CloudTest で実行したシミュレーションは非常に価値の高いものであることが実証されました。初戦のキックオフのかなり前の時点で問題を明らかにして修正できたので、トーナメント全体で高品質のサービスを自信をもって提供することができました」と述べています。