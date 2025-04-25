AWS 向けの Akamai Guardicore Segmentation

- 1 つのシンプルなマイクロセグメンテーションポリシーを使用して、複数の地域や VPC、コンテナ、VM、オンプレミスを管理できます
- マルチクラウド環境でレイヤー 7 までの可視性と制御を実現します
- 強力な侵害検知とインシデント対応の機能によりマイクロセグメンテーションを補完し、インスタンスに完全なセキュリティを提供できます
ユースケース
- AWS 向けの完全統合型マイクロセグメンテーション
- プロセスレベルでの詳細な可視性
- マイクロセグメンテーションを AWS 以外でも利用
AWS 向けの完全統合型マイクロセグメンテーション
- EC2 API と完全に統合されているため、ユーザーは Akamai Guardicore Segmentation ダッシュボードでネイティブクラウド情報と AWS 固有のデータを確認できます
- EC2 インスタンスポリシーの表示および作成時に、EC2 タグを自動的に取得して使用します
- 検知されたセキュリティインシデントとポリシー違反をリアルタイムで AWS Security Hub に送信します
プロセスレベルでの詳細な可視性
- インスタンスをプロセスレベルまで可視化します
- アプリケーションとフローを自動的に検出し、AWS API と統合することにより、アセットの情報をラベリングと識別に使用します
- 可視性を効果的に活用し、アプリケーション認識型のポリシーを作成してクラウドでのリスクを軽減するとともに、共有責任モデルにおける役割をカバーします
マイクロセグメンテーションを AWS 以外でも利用
リソース
Akamai Guardicore Segmentation のデモ
Akamai Guardicore Segmentation は、データセンター、クラウド、またはハイブリッドクラウドのインフラにおいて資産の可視化とセグメンテーションを実現する最速の方法です。デモのお申し込み。