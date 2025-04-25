AWS 向けの Akamai Guardicore Segmentation

Guardicore は、AWS マイクロセグメンテーションの Advanced Technology パートナーであり、AWS のセキュリティコンピテンシーも取得しています。AWS の強力なサードパーティツールである Akamai Guardicore Segmentation は、詳細な可視性により、IT インフラ全体とその通信や依存関係を直感的にマッピングします。

このマップは、マルチクラウドとハイブリッドクラウドのインフラをサポートするとともに、セキュリティ体制を確実に維持し、アプリケーションや環境の通信と依存関係を把握するために役立ちます。また、スマート、柔軟、厳密なマイクロセグメンテーション・セキュリティ・ポリシーを作成するための基盤にもなります。さらに、Akamai Guardicore Segmentation を使用することで、AWS クラウドにおける責任共有モデルの管理と維持がシンプルになります。