AWS 向けの Akamai Guardicore Segmentation

AWS およびハイブリッド・クラウド・インフラの侵害やラテラルムーブメント（横方向の移動）を防ぎます。

AWS パートナー：Amazon Linux Ready、AWS Outposts Ready、セキュリティ・ソフトウェア・コンピテンシー

AWS Advanced Technology パートナー

Guardicore は、AWS マイクロセグメンテーションの Advanced Technology パートナーであり、AWS のセキュリティコンピテンシーも取得しています。AWS の強力なサードパーティツールである Akamai Guardicore Segmentation は、詳細な可視性により、IT インフラ全体とその通信や依存関係を直感的にマッピングします。

このマップは、マルチクラウドとハイブリッドクラウドのインフラをサポートするとともに、セキュリティ体制を確実に維持し、アプリケーションや環境の通信と依存関係を把握するために役立ちます。また、スマート、柔軟、厳密なマイクロセグメンテーション・セキュリティ・ポリシーを作成するための基盤にもなります。さらに、Akamai Guardicore Segmentation を使用することで、AWS クラウドにおける責任共有モデルの管理と維持がシンプルになります。

ユースケース

AWS 向けの完全統合型マイクロセグメンテーション

AWS 向けの完全統合型マイクロセグメンテーション

  • EC2 API と完全に統合されているため、ユーザーは Akamai Guardicore Segmentation ダッシュボードでネイティブクラウド情報と AWS 固有のデータを確認できます
  • EC2 インスタンスポリシーの表示および作成時に、EC2 タグを自動的に取得して使用します
  • 検知されたセキュリティインシデントとポリシー違反をリアルタイムで AWS Security Hub に送信します

プロセスレベルでの詳細な可視性

プロセスレベルでの詳細な可視性

  • インスタンスをプロセスレベルまで可視化します
  • アプリケーションとフローを自動的に検出し、AWS API と統合することにより、アセットの情報をラベリングと識別に使用します
  • 可視性を効果的に活用し、アプリケーション認識型のポリシーを作成してクラウドでのリスクを軽減するとともに、共有責任モデルにおける役割をカバーします

マイクロセグメンテーションを AWS 以外でも利用

マイクロセグメンテーションを AWS 以外でも利用

  • 1 つのシンプルなマイクロセグメンテーションポリシーを使用して、複数の地域や VPC、コンテナ、VM、オンプレミスを管理できます
  • マルチクラウド環境でレイヤー 7 までの可視性と制御を実現します
  • 強力な侵害検知とインシデント対応の機能によりマイクロセグメンテーションを補完し、インスタンスに完全なセキュリティを提供できます

リソース

ソリューション概要

Akamai Guardicore Segmentation による AWS ワークロードの保護

AWS ワークロードとハイブリッド・クラウド・インフラを保護します。

ホワイトペーパー

包括的なセグメンテーションで AWS のワークロードを保護

確実にクラウドへの移行を進めることができます。

製品概要

Akamai Guardicore Segmentation の製品概要

Akamai Guardicore Segmentation の概要です。

ソリューション概要

ハイブリッドクラウドにおけるマイクロセグメンテーションの実装

ハイブリッド・クラウド・インフラのセグメンテーションではアプリケーション依存関係の把握が重要です。

Akamai Guardicore Segmentation のデモ

Akamai Guardicore Segmentation は、データセンター、クラウド、またはハイブリッドクラウドのインフラにおいて資産の可視化とセグメンテーションを実現する最速の方法です。デモのお申し込み。

