Akamai Guardicore Segmentation para AWS

Guardicore es un partner de tecnología avanzada para la microsegmentación de AWS, capaz de ofrecer la seguridad necesaria. Akamai Guardicore Segmentation es una potente herramienta para terceros que se sirve de una visibilidad profunda para mapear toda la infraestructura de TI y sus comunicaciones y dependencias de forma intuitiva.

Este mapeo es compatible con una infraestructura de nube híbrida y múltiple, ayuda a los equipos a garantizar que se respeta su estrategia de seguridad y se asegura de que estos equipos entiendan cómo interactúan las aplicaciones y los entornos y qué dependencias existen entre ellos. También proporciona la base para crear una política de seguridad de microsegmentación inteligente, flexible y estricta. En conjunto, Akamai Guardicore Segmentation hace que el modelo de responsabilidad compartida de la nube de AWS sea fácil de administrar y mantener.