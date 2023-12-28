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Akamai Guardicore Segmentation para AWS

Evite las filtraciones de datos y el movimiento lateral en AWS y en su infraestructura de nube híbrida.

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AWS partner: Amazon preparado para Linux, preparado para puestos remotos de AWS, software capaz de ofrecer la seguridad necesaria

Partner de tecnología avanzada de AWS

Guardicore es un partner de tecnología avanzada para la microsegmentación de AWS, capaz de ofrecer la seguridad necesaria. Akamai Guardicore Segmentation es una potente herramienta para terceros que se sirve de una visibilidad profunda para mapear toda la infraestructura de TI y sus comunicaciones y dependencias de forma intuitiva.

Este mapeo es compatible con una infraestructura de nube híbrida y múltiple, ayuda a los equipos a garantizar que se respeta su estrategia de seguridad y se asegura de que estos equipos entiendan cómo interactúan las aplicaciones y los entornos y qué dependencias existen entre ellos. También proporciona la base para crear una política de seguridad de microsegmentación inteligente, flexible y estricta. En conjunto, Akamai Guardicore Segmentation hace que el modelo de responsabilidad compartida de la nube de AWS sea fácil de administrar y mantener.

Casos de uso

Microsegmentación totalmente integrada para AWS

Microsegmentación totalmente integrada para AWS

  • La integración completa con las API de EC2 permite que los usuarios vean información nativa de nube y datos específicos de AWS en el panel de control de Akamai Guardicore Segmentation.
  • Extraiga automáticamente etiquetas de EC2 y úselas para visualizar y crear políticas para instancias de EC2.
  • Envíe los incidentes de seguridad y las infracciones de políticas detectados en tiempo real al centro de seguridad de AWS.

Visibilidad exhaustiva sobre los procesos

Visibilidad exhaustiva sobre los procesos

  • Disfrute de mayor claridad de las instancias, incluso a nivel de procesos
  • Descubra automáticamente aplicaciones y flujos que se integran con la API de AWS para utilizar información de activos para el etiquetado y la identificación
  • Haga un buen uso de la visibilidad, creando políticas de aplicaciones que reduzcan el riesgo en la nube y que demuestren su papel en el modelo de responsabilidad compartida

Microsegmentación que va más allá de AWS

Microsegmentación que va más allá de AWS

  • Gestione una única y sencilla política de microsegmentación por regiones, nubes privadas virtuales (VPC), contenedores, máquinas virtuales y sistemas locales
  • Consiga una visibilidad y control hasta la capa 7 en un entorno multinube
  • Incluya una detección de filtraciones de datos y una respuesta ante incidentes sólidas para completar la microsegmentación y aportar seguridad completa a sus instancias

Recursos

Información sobre la solución

Protección gracias a Akamai Guardicore Segmentation para cargas de trabajo de AWS

Proteja sus cargas de trabajo de AWS y su infraestructura de nube híbrida.

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White paper

Protección de las cargas de trabajo en AWS con una segmentación exhaustiva

Proteja su viaje hacia la nube con total confianza.

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Información sobre el producto

Información sobre el producto Akamai Guardicore Segmentation

Una descripción general completa de Akamai Guardicore Segmentation.

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Implementación de la microsegmentación en nubes híbridas

Comprenda las dependencias de las aplicaciones para segmentar su infraestructura de nube híbrida.

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Demostración de Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation es la forma más rápida de visualizar y segmentar sus activos en el centro de datos, la nube o la infraestructura de nube híbrida. Solicite una demostración.

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