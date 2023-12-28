Akamai Guardicore Segmentation para AWS

A Guardicore é uma parceira de tecnologia avançada para microssegmentação da AWS, com competência em segurança. Como uma ferramenta avançada de terceiros, a Guardicore Segmentation usa visibilidade detalhada para mapear toda a sua infraestrutura de TI e suas comunicações e dependências de uma maneira intuitiva.

Este mapa é compatível com uma infraestrutura de nuvem híbrida e múltipla, ajuda as equipes a garantir que sua postura de segurança seja mantida e que elas entendem como suas aplicações e ambientes interagem e dependem uns dos outros. Ele também fornece a base para a criação de uma política de segurança de microssegmentação inteligente, flexível e rígida. Ao todo, a Akamai Guardicore Segmentation simplifica o gerenciamento e a manutenção do modelo de responsabilidade compartilhada da nuvem AWS.