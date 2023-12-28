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Akamai Guardicore Segmentation para AWS

Evite violações e movimentação lateral na AWS, bem como em sua infraestrutura de nuvem híbrida.

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Parceiro da AWS: Compatível com Linux para Amazon, compatível com AWS Outposts, Competência em software de segurança

Parceiro de tecnologia avançada da AWS

A Guardicore é uma parceira de tecnologia avançada para microssegmentação da AWS, com competência em segurança. Como uma ferramenta avançada de terceiros, a Guardicore Segmentation usa visibilidade detalhada para mapear toda a sua infraestrutura de TI e suas comunicações e dependências de uma maneira intuitiva.

Este mapa é compatível com uma infraestrutura de nuvem híbrida e múltipla, ajuda as equipes a garantir que sua postura de segurança seja mantida e que elas entendem como suas aplicações e ambientes interagem e dependem uns dos outros. Ele também fornece a base para a criação de uma política de segurança de microssegmentação inteligente, flexível e rígida. Ao todo, a Akamai Guardicore Segmentation simplifica o gerenciamento e a manutenção do modelo de responsabilidade compartilhada da nuvem AWS.

Casos de uso

Microssegmentação totalmente integrada para AWS

Microssegmentação totalmente integrada para AWS

  • A integração total com APIs EC2 permite que os usuários vejam informações de nuvem nativa e dados específicos da AWS no painel da Akamai Guardicore Segmentation
  • Extraia tags de EC2 automaticamente e use-as ao visualizar e criar políticas para instâncias de EC2
  • Envie violações de políticas e incidentes de segurança detectados, em tempo real, para o AWS Security Hub

Visibilidade granular no nível do processo

Visibilidade granular no nível do processo

  • Adiciona visibilidade às suas instâncias até o nível do processo
  • Detecte automaticamente aplicações e fluxos, integrando-os à API da AWS para usar informações de ativos para rotulagem e identificação
  • Aproveite todos os benefícios da visibilidade, criando políticas com reconhecimento de aplicações que reduzem os riscos na nuvem, cobrindo sua função no modelo de responsabilidade compartilhada

Leve sua microssegmentação para além da AWS

Leve sua microssegmentação para além da AWS

  • Gerencie uma política de microssegmentação simples entre regiões e VPCs, contêineres, VMs e locais
  • Obtenha visibilidade e controle até a Camada 7 em um ambiente multinuvem
  • Obtenha uma detecção de violações robusta e respostas a incidentes para complementar sua microssegmentação e proporcionar segurança completa para suas instâncias

Recursos

Resumo da solução

Proteção da Akamai Guardicore Segmentation para cargas de trabalho AWS

Proteja suas cargas de trabalho e a infraestrutura de nuvem híbrida da AWS.

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White paper

Proteger cargas de trabalho na AWS com segmentação abrangente

Obtenha proteção com confiança em sua jornada rumo à nuvem.

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Resumo do produto

Akamai Guardicore Segmentation: resumo do produto

Uma visão geral completa da Akamai Guardicore Segmentation.

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Resumo da solução

Implementação da microssegmentação em nuvens híbridas

Entenda as dependências das aplicações para segmentar sua infraestrutura de nuvem híbrida.

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Demonstração da Akamai Guardicore Segmentation

A Akamai Guardicore Segmentation é a maneira mais rápida de visualizar e segmentar seus ativos no data center, na nuvem ou na infraestrutura de nuvem híbrida. Solicite uma demonstração.

Agradecemos sua solicitação de uma demonstração da Akamai Guardicore Segmentation. Um representante da Akamai entrará em contato em breve.