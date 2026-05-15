Akamai Guardicore Segmentation für AWS

Guardicore ist ein Advanced Technology Partner für AWS-Mikrosegmentierung mit Kompetenz in Sicherheitsfragen. Akamai Guardicore Segmentation ist ein leistungsstarkes Drittanbieter-Tool, das umfassende Einblicke nutzt, um Ihre gesamte IT-Infrastruktur sowie deren Kommunikation und Abhängigkeiten auf intuitive Weise zu visualisieren.

Diese Karte bietet eine Multi- und Hybrid-Cloud-Infrastruktur und hilft Teams dabei, ihr Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Somit wird sichergestellt, dass sie verstehen, wie ihre Anwendungen und Umgebungen miteinander interagieren und voneinander abhängig sind. Die Karte bildet auch die Grundlage zum Erstellen einer intelligenten, flexiblen und strikten Sicherheitsrichtlinie für Mikrosegmentierung. Insgesamt vereinfacht Akamai Guardicore Segmentation die Verwaltung und Wartung der AWS-Cloud im Hinblick auf geteilte Verantwortung.