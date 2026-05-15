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Akamai Guardicore Segmentation für AWS

Verhindern Sie Vorfälle und laterale Netzwerkbewegungen in AWS- und Hybrid-Cloud-Infrastrukturen.

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AWS-Partner: Amazon Linux Ready, AWS Outposts Ready, Security Software Competency

AWS Advanced Technology Partner

Guardicore ist ein Advanced Technology Partner für AWS-Mikrosegmentierung mit Kompetenz in Sicherheitsfragen. Akamai Guardicore Segmentation ist ein leistungsstarkes Drittanbieter-Tool, das umfassende Einblicke nutzt, um Ihre gesamte IT-Infrastruktur sowie deren Kommunikation und Abhängigkeiten auf intuitive Weise zu visualisieren.

Diese Karte bietet eine Multi- und Hybrid-Cloud-Infrastruktur und hilft Teams dabei, ihr Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Somit wird sichergestellt, dass sie verstehen, wie ihre Anwendungen und Umgebungen miteinander interagieren und voneinander abhängig sind. Die Karte bildet auch die Grundlage zum Erstellen einer intelligenten, flexiblen und strikten Sicherheitsrichtlinie für Mikrosegmentierung. Insgesamt vereinfacht Akamai Guardicore Segmentation die Verwaltung und Wartung der AWS-Cloud im Hinblick auf geteilte Verantwortung.

Anwendungsfälle

Die vollständig integrierte Mikrosegmentierung für AWS

Die vollständig integrierte Mikrosegmentierung für AWS

  • Durch die vollständige Integration mit EC2-APIs können Nutzer native Cloudinformationen und AWS-spezifische Daten auf dem Dashboard von Akamai Guardicore Segmentation sehen
  • Platzieren Sie automatisch EC2-Tags, und verwenden Sie diese beim Visualisieren und Erstellen von Richtlinien für EC2-Instanzen
  • Senden Sie erkannte Sicherheitsvorfälle und Richtlinienverstöße in Echtzeit an AWS Security Hub

Detaillierte Transparenz auf Prozessebene

Detaillierte Transparenz auf Prozessebene

  • Erhöhen Sie die Transparenz Ihrer Instanzen bis hin zur Prozessebene
  • Automatische Erkennung von Anwendungen und Flows, Integration mit der AWS-API, um Asset-Informationen zur Kennzeichnung und Identifizierung zu verwenden
  • Nutzen Sie die Transparenz, indem Sie anwendungsbezogene Richtlinien erstellen, die Risiken in der Cloud reduzieren und Ihre Rolle im Hinblck auf geteilte Verantwortun erfüllen

Mikrosegmentierung, die über AWS hinausgeht

Mikrosegmentierung, die über AWS hinausgeht

  • Verwalten Sie eine einfache Mikrosegmentierungsrichtlinie für Regionen und VPCs, Container, VMs und On-Premise
  • Erzielen Sie Transparenz und Kontrolle bis zu Layer 7 in einer Multicloud-Umgebung
  • Ergänzen Sie Ihre Mikrosegmentierung um eine starke Erkennung von Angriffen und die Fähigkeit, auf Vorfälle zu reagieren – so sorgen Sie für vollständige Sicherheit in Ihren Instanzen

Ressourcen

Lösungsüberblick

Akamai Guardicore Segmentation: Schutz für AWS-Workloads

Schützen Sie Ihre AWS-Workloads und Ihre Hybrid-Cloud-Infrastruktur.

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Whitepaper

Schutz von Workloads in AWS mit umfassender Segmentierung

Sichern Sie Ihre Cloudmigration zuverlässig ab.

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Produktbeschreibung

Akamai Guardicore Segmentation | Produktbeschreibung

Ein vollständiger Überblick über Akamai Guardicore Segmentation.

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Lösungsüberblick

Implementierung von Mikrosegmentierung in Hybrid Clouds

Verstehen von Anwendungsabhängigkeiten zur Segmentierung Ihrer Hybrid-Cloud-Infrastruktur.

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Demo für Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation ist die schnellste Möglichkeit, um Ihre Ressourcen im Rechenzentrum, in der Cloud oder in der Hybrid-Cloud-Infrastruktur zu visualisieren und zu segmentieren. Fordern Sie eine Demo an.

Vielen Dank, dass Sie eine Demo von Akamai Guardicore Segmentation angefordert haben. Ein Mitarbeiter von Akamai wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.