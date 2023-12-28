Akamai Guardicore Segmentation per AWS

Guardicore è un Advanced Technology Partner per la microsegmentazione AWS con competenze nel campo della sicurezza. In quanto potente strumento di terze parti, Akamai Guardicore Segmentation utilizza un'approfondita visibilità per mappare la vostra infrastruttura IT e le sue capacità di comunicazione e dipendenze in modo intuitivo.

Questa mappa supporta un'infrastruttura multicloud e cloud ibrida e aiuta i team a proteggere la propria strategia di sicurezza e la loro comprensione rispetto alle modalità di interazione e interdipendenza delle proprie applicazioni e dei loro ambienti. Funge anche da base per la realizzazione di una policy di sicurezza della microsegmentazione intelligente, flessibile e rigorosa. Nel complesso, Akamai Guardicore Segmentation rende semplice la gestione e il mantenimento del modello di responsabilità condivisa del cloud AWS.