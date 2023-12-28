X
Akamai acquisirà LayerX per imporre il controllo sull'uso dell'IA su qualsiasi browser. Visualizza dettagli
Akamai
Login
Login Close
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Login Close
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Akamai Guardicore Segmentation per AWS

Evitate le violazioni e i movimenti laterali in AWS e nell'infrastruttura cloud ibrida.

Richiedete una demo
Partner AWS: Amazon Linux Ready, AWS Outposts Ready, Security Software Competency

AWS Advanced Technology Partner

Guardicore è un Advanced Technology Partner per la microsegmentazione AWS con competenze nel campo della sicurezza. In quanto potente strumento di terze parti, Akamai Guardicore Segmentation utilizza un'approfondita visibilità per mappare la vostra infrastruttura IT e le sue capacità di comunicazione e dipendenze in modo intuitivo.

Questa mappa supporta un'infrastruttura multicloud e cloud ibrida e aiuta i team a proteggere la propria strategia di sicurezza e la loro comprensione rispetto alle modalità di interazione e interdipendenza delle proprie applicazioni e dei loro ambienti. Funge anche da base per la realizzazione di una policy di sicurezza della microsegmentazione intelligente, flessibile e rigorosa. Nel complesso, Akamai Guardicore Segmentation rende semplice la gestione e il mantenimento del modello di responsabilità condivisa del cloud AWS.

Casi di utilizzo

La microsegmentazione completamente integrata per AWS

La microsegmentazione completamente integrata per AWS

  • L'integrazione completa con le API EC2 consente agli utenti di visualizzare le informazioni basate sul cloud e i dati specifici per AWS sul dashboard Akamai Guardicore Segmentation
  • Potete estrarre automaticamente i tag EC2 e utilizzarli durante la visualizzazione e la creazione di policy per le istanze EC2
  • Potete inviare in tempo reale gli incidenti di sicurezza rilevati e le violazioni delle policy ad AWS Security Hub

La visibilità granulare a livello di processo

La visibilità granulare a livello di processo

  • Aggiungete una visibilità completa di tutte le istanze, fino al livello dei processi
  • Rilevate automaticamente applicazioni e flussi grazie all'integrazione con le API AWS, per utilizzare le informazioni sulle risorse ai fini di etichettatura e identificazione
  • Utilizzate al meglio la visibilità, creando policy con riconoscimento delle applicazioni che riducono i rischi nel cloud e inseriscono il vostro ruolo in un modello di responsabilità condivisa

Portate la microsegmentazione al di là di AWS

Portate la microsegmentazione al di là di AWS

  • Gestite una semplice policy di microsegmentazione nelle regioni e VPC, in container, VM e on-premise
  • Ottenete visibilità e controllo fino al livello 7 in un ambiente multicloud
  • Includete il rilevamento delle violazioni e la risposta agli incidenti per completare la microsegmentazione e garantite la sicurezza completa delle vostre istanze

Risorse

Descrizione della soluzione

Protezione Akamai Guardicore Segmentation per i carichi di lavoro AWS

Salvaguardate i carichi di lavoro AWS e l'infrastruttura cloud ibrida.

Ulteriori informazioni
White paper

Protezione dei carichi di lavoro in AWS con una segmentazione completa

Proteggete il vostro percorso verso il cloud in tutta sicurezza.

Ulteriori informazioni
Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto per Akamai Guardicore Segmentation

Una panoramica completa di Akamai Guardicore Segmentation.

Ulteriori informazioni
Descrizione della soluzione

Implementazione della microsegmentazione nei cloud ibridi

Come comprendere le dipendenze delle applicazioni per segmentare l'infrastruttura cloud ibrida.

Ulteriori informazioni

Demo di Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation è il modo più veloce per visualizzare e segmentare le vostre risorse nel data center, nel cloud o nell'infrastruttura cloud ibrida. Richiedete una demo.

Grazie per aver richiesto una demo di Akamai Guardicore Segmentation. Un rappresentante Akamai vi contatterà a breve.